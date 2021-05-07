Праздничная программа на 9 мая в Сургуте — и в онлайне, и в реальности

9 Мая отпразднуем и в онлайне, и в реальности: СИА-ПРЕСС разбирает, какие мероприятия пройдут в Сургуте в честь Дня Победы.

Парад у дома ветерана

Участники Великой Отечественной войны уже начали получать поздравления прямо у окон своих домов. Странное нововведение обусловила эпидемия коронавируса: зайти в гости к людям в возрасте значит подвергнуть их опасности; так что теперь поздравления несутся с безопасного расстояния. Участвуют чиновники, волонтеры и прочие неравнодушные граждане.

Подарки прилагаются: напомним, что от администрации презенты получат 384 ветерана, вручения уже начались.

Открытие танка Т-34 на Мемориале Славы

Танк Т-34 уже стоит на постаменте у Мемориала Славы — можете проверить хоть сегодня. Ну, или загляните в инстаграм: наверняка некоторые друзья из ленты уже выложили селфи с боевой машиной.

Тем не менее, торжественное открытие запланировано на 8 мая. «Это боевая машина, восстановленная после взрыва, произошедшего в 1942 году, она полностью реставрирована, привезена в Сургут и займет достойное место на главном памятном объекте нашего города, где горит Вечный огонь, куда сургутяне приходят вспомнить о тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу страну», — рассказал глава городского комитета культуры Антон Акулов.

Открытие арт-объекта на Аллее Памяти и Славы

Еще один памятник — на сей раз на новой Аллее Памяти и Славы возле здания «Россети Тюмень» на Университетской улице будет открыт 9 мая. Здесь чиновники сначала напустили таинственности: что за арт-объект, не скажем, сами приходите и подивитесь.

Интригу, однако, сохранить не удалось: фотография нового памятника появилась в инстаграме, ее дружно перепостили все, кому не лень (нам тоже было не лень). Это оказалась большая Георгиевская лента, которую несут птицы.

Памятник поспешно скрыли коробом, так что сейчас воочию арт-объект оценить не удастся.

Администрация Сургута напоминает: в прошлом году в городе проходил конкурс на лучшую идею для памятника.

Любопытно, что в комментариях в паблике СИА-ПРЕСС «ВКонтакте» один из читателей опубликовал рендеры памятника — видно, что идея и воплощение немного разнятся.

Пробег ретро-автомобилей со Знаменем Победы

9 мая с полудня в Сургуте — уже традиционный пробег ретро-автомобилей, которые провезут по центральным улицам города Знамя Победы.

76 залпов в честь Победы

Еще один сургутский проект, который первоначально возник как акция к юбилею Победы в прошлом году, будет реализован и ныне. Речь об акции «75 выстрелов Победы» — соответственно, в этот раз залпов из пушек времен Великой Отечественной будет уже 76.

По-прежнему горожане к Дню Победы украшают окна квартир — смотреть на дома, таким образом, становится интереснее. Впрочем, непонятно, для кого могут нарядить окно жильцы, например, 17-го этажа. Разве что для неба.

«Бессмертный полк» — в эфире и в небе

В небо, кстати, взовьется «Бессмертный полк»: над Сургутом и Нижневартовском пролетят самолеты в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры».

Традиционный «Бессмертный полк» пройдет снова в онлайн-формате — по ТВ и на сайте акции. Уже во второй раз.

Да, большинство всех перечисленных акций можно будет увидеть в прямом телеэфире. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в Югре не сняты.

Раздача Георгиевских лент

Еще одна традиция — ношение Георгиевской ленты: с 6 по 8 мая волонтеры раздают их на Мемориале Славы. Если еще не получили, сходите. Заодно и на танк посмотрите.

Послесловие: встречаем Поезд Победы

Закончится программа празднования Дня Победы почти неделю спустя — 15 мая на ж/д станцию Сургут прибудет Поезд Победы.

Семивагонный эшелон, подобный тому, что вез на родину воинов-победителей, приедет к нам впервые: в победном 45-м у Сургута не было железнодорожных путей. Однако реконструкторам это не помешает: в 12.30 эшелон прибудет на первый путь, его встретят костюмированными представлениями и танцами, после чего до четырех часов вечера можно будет побродить по музейным вагонам — прочувствовать дух эпохи на себе.