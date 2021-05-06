5 способов приобщиться к подвигу ветеранов (по-настоящему)

Девятое мая – это не только парад победы, георгиевские ленточки и дети в военной форме на шеях у пап. Это еще и повод собраться со всей своей многочисленной семьей, созвониться с далекими родственниками и всеми возможными способами больше узнать о столь далекой от нас Войне и Победе. Но почему современные фильмы, выставки и арт-проекты не вызывают подобного интереса? Возможно, вы просто не там ищете. СИА-ПРЕСС представляет пять способов по-настоящему приобщиться к подвигу ветеранов.

Посмотрите правильное кино о войне (оно не всегда тяжелое!)

Вам советовали «Иди и смотри»? Мы не будем. Фильм этот крайне тяжелый, и отчего-то сильно растиражирован в последнее время. Притом остальные фильмы, с акцентом на других вещах, помимо страданий и смерти, остаются в тени.

Посмотрите «Жаворонок» 1964 года. Он о группе пленных танкистов, чудом избежавших смерти на испытательном полигоне, где немцы тестировали новые противотанковые снаряды. Бравые солдаты устроили диверсию и поехали кататься по Германии. Они понимали, что эта «шалость» продлится недолго. Оставалось лишь насладиться последними мгновениями свободы и «наводить шорох» в тылу врага.

Хотите чего-то полегче? Предлагаем комедию «До свидания, мальчики». Солнечная, романтичная, добрая, она про парней и девушек, доживающих свою довоенную советскую молодость. Молодые мечтают, влюбляются, купаются, веселятся на концертах. Но все больше война пробирается в их беззаботную жизнь – урывками, отголосками.

Люди, посмотревшие этот фильм, отмечают, насколько картина теплая, нежная, светлая — несмотря на военный контекст.

Почему советские фильмы, при всей мощи советской цензуры, оставались такими честными? Вероятно, потому что их актеры — подлинные участники боевых действий. Они бы просто не смогли играть тех, кем сами еще недавно не были. И это, пожалуй, основной аргумент в пользу просмотра именно советского военного кино.

Прочитайте «Воспоминания и размышления» Жукова

Эта книга — не только о войне, но и о целой эпохе, со всеми ее тяготами и противоречиями. История глазами человека — несоответствие пропаганды действительности, нежелание молодого парня идти на фронт. Кто бы мог подумать, что будущий маршал советского союза презирал войну! Впрочем, это не совсем так.

То, что читателей отталкивает, — излишняя фактология: номера дивизий, названия отрядов, имена и звания. Но именно из-за нее книга приобретает еще и уникальную научную ценность, и об этом не стоит забывать. Тем не менее, за всем этим скрывается история человека — грамотного, решительного, волевого. Да и война тут показана с необычных сторон. Каких именно — спойлерить не будем. Книга определенно стоит потраченного времени.

Посетите «Фронтовых подруг»

«Фронтовые подруги» — пожалуй, самая честная выставка о войне, в Сургуте уж точно. Инициатива воевавших на фронте женщин отделиться от общего коллектива сургутских ветеранов сама по себе неслыханно-смелая. «В мужском обществе у женщин-ветеранов были темы, которые они хотели обсуждать в своем, женском, кругу. Были темы, которые они не хотели обсуждать, — объясняет Елена Дьяченко, экскурсовод Центра патриотического наследия. — Если мы посмотрим на историю, война тождественна мужскому образу. Традиционно в любом обществе, культуре, защитник — дома, семьи, территории — мужчина. Великая Отечественная война перевернула эти представления.

До 1943 года женской военной формы не существовало — всем выдавали мужскую. Многие женщины-солдаты были похожи на мальчишек, ведь помимо формы, им, попадавшим на передовую, приходилось расстаться еще и с длинными волосами — оставляли только челку.

У большинства из молодых людей — они позже сами в этом признаются — представления о войне были очень романтичными. Восемнадцатилетние девочки и мальчишки — они мечтали о подвигах, а когда прибывали на передовую, это ужасало всех».

На выставке вас ждет удивительный рассказ о том, как девушки — вчерашние подростки отправлялись на войну, видели смерть и проявляли мужество, которому невозможно просто научить. Десятки историй, рассказанных от первого лица, огромная база данных «подруг» с документальными вставками — снимками, делами, наградными листами. Под стеклами музейных стендов — женская военная форма, солдатские медальоны, снаряды, оружие, медицинские приборы и многое другое. Эта выставка как ничто другое способна вновь пробудить искренний интерес к событиям великой отечественной войны, так стремительно угасающий последние годы.

Бонусом – выставка плакатов «Боевой карандаш». Удивительно емкие, яркие, броские работы творческого объединения ленинградских художников — с богатой историей движения, просуществовавшего до самого распада СССР. Бонусом, потому что посетить обе выставки можно по одному входному билету.

Ознакомьтесь с «Наградным листом»

«Говорят, есть физиологический патриотизм и идеологический. Физиологический — это когда человек привязан к определенной точке земного шара языком, землей, природой, друзьями… Идеологический — когда хочется и есть за что гордиться своей страной», — так начинается рассказ Надежды Барсковой, одной из «Фронтовых подруг».

«Наградной лист» — книга-альбом об этом клубе. Издана она в двух томах, на ее страницах — истории из первых уст, с такими подробностями, каких не увидишь ни в одном фильме.

«Были случаи, когда мы населенный пункт брали, а второй эшелон еще не подошел. Приходилось ночевать в отвоеванных домах. Чтобы фашисты неожиданно не напали на нас среди ночи, мы находили тела немцев и ставили их в дверях, как охрану. Трупы стоят, охраняют наш сон, а мы в доме спокойно ложились спать, дожидаясь своих бойцов», — история еще одной «подруги», Марии Бикбовой.

При всей своей пронзительной достоверности, истории, рассказанные женщинами-фронтовиками – воодушевляющие и поучительные. Все герои этой истории – удивительные люди, знающие цену заботе, отваге, преданности, любви к Родине и самопожертвованию. В наше время эти слова произносятся в разы чаще, отчего блекнут, теряют свою суть, посыл. Открыть страницы «Наградного листа» стоит хотя бы ради того, чтобы напомнить себе о каждом из этих явлений, и прочувствовать цену пусть и непростого, но пока еще мирного времени, в которое мы живем.

Книгу эту можно взять в Центральной библиотеке Сургута, либо в электронном формате.

Выключите телевизор

Если 9 Мая — это день памяти, то лучше ли парад по телевизору общения с родственниками? Несомненно, акции вроде «Бессмертного полка» сближают общество — как и любая общая память. И хорошо, когда историю, кусочек которой ты несешь в рамке, можно обсудить в близком кругу.

Позвоните близким, поговорите о бабушках и дедушках (или даже с ними самими!). Соберитесь за столом, включите хорошее кино. Достаньте с полки пыльные альбомы, вспомните, каким было время и как оно менялось. Ощутите преемственность поколений. Сделайте для себя пару приятных открытий.

Возможно, вы не в самых лучших отношениях с родней. Так тоже бывает. Но все же поступитесь своими принципами, хотя бы в этот день. Оно того стоит.