Эксперт рассказал, как на самом деле идет лед на Оби

Вчера в Нижневартовск пришла голова ледохода – глыбы всех оттенков белого двинулись по Оби через наш регион. Скоро, дня через 3-4, ледоход придет в Сургут. Но эти новости вызывают недоумение обывателей. Пользователи соцсетей, комментируя такие сообщения, возмущаются: «Какой ледоход? Обь уже чистая – ни единой льдинки». Мы разделили непонимание югорчан, и обратились за комментарием к эксперту: почему мы ждем ледохода, если льда уже нет?

Оказалось, никакого заговора метеорологов в этом случае нет. Начальник отдела координации и взаимодействия по вопросам безопасности населения и мониторинга территорий садово-огороднических объединений управления ГО и ЧС Нижневартовска Алла Михальчук объяснила, в чем тут секрет.

Та чистая вода, которую наблюдали горожане, - гигантские полыньи. Длина такой полыньи может достигать четырех километров. Они формируются в результате теплой погоды и сильного течения на некоторых участках.

В границах нашего города речпорт отправляет специальные водные суда, защищенные от воздействия крупных ледяных глыб, для дополнительной очистки реки. Так они готовятся к навигации.

Тот ледоход, который мы фиксируем сегодня в пойме реки Обь в границах Нижневартовска, он начался фактически в 22.00 4 мая. Это тот лёд, который к нам идет от истока – с верховьев реки. Он сформирован в Новосибирской, Томской областях, в границах Югры. Все эти глыбы собираются, и голова ледохода в течение двух-трех суток будет идти на север. Через три-четыре дня ледоход достигнет Сургута и пойдет дальше. Вместе с прохождением головы ледохода река полностью очистится от льда.

В этот период запрещено:

- переправляться через реку;

- выходить на водоемы при образовании ледяных заторов;

- прыгать с льдины на льдину;

- отталкивать льдины от берега;

- измерять глубину реки или любого другого водоема;

- стоять на обрывистых берегах, так как они могут обвалиться;

- при наблюдении ледохода с моста или с набережной – нельзя перегибаться через перила и иные ограждения.

Соблюдение данных правил поможет избежать трагедии. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112. Берегите себя и своих близких.