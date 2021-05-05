Кто из чиновников администрации Сургута имеет лангепасскую прописку — и важна ли она

Формирование новой администрации Сургута продолжается — в сообщениях о кадровых решениях уже привычно стало название города Лангепас. Напомним, что сам глава Сургута Андрей Филатов долгое время жил и работал в Лангепасе — логично, что команду формирует из проверенных кадров. Насколько важна погруженность в местную проблематику — вопрос острый только на первых порах: умение ориентироваться в сургутских проблемах придет при интенсивной работе, которая уже началась.



Кто из лангепасских чиновников уже начал погружение — смотрите в обзоре СИА-ПРЕСС.

Михаил Гуменюк, замглавы Сургута

Первая ласточка — бывший замглавы Лангепаса Михаил Гуменюк, который курировал правовое и кадровое управления, а также сферу связи с общественности и СМИ: в Сургуте функционал Гуменюка остался примерно тем же.

Сергей Горобченко, замглавы Сургута

Для Сергея Горобченко переезд в Сургут — это карьерный рост: в Лангепасе он был главным прокурором города. В Сургуте же в роли заместителя главы он отвечает за вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, курирует управление по делам ГО и ЧС (оттуда, напомним, совсем недавно уволился начальник Олег Пухтеев, который, однако, подчеркнул, что его уход не связан с кадровыми перестановками на Энгельса, 8), контрольное управление, специальный отдел и пр.

Людмила Батракова, замглавы Сургута

Финансовый блок администрации отдан чиновнику, который работал в этом направлении и в Лангепасе: Людмила Батракова ранее была заместителем главы Лангепаса по финансам. Интересно, что ранее на должность главного финансиста назначили сургутянина Артема Кириленко, однако очень скоро пояснили, что финансово-экономический блок будет разделен — так, Кириленко досталась сфера экономики и инвестиций.

Кирилл Киселев, директор департамента городского хозяйства

Подобно Артему Кириленко, путь из парламентариев в чиновники проделал еще один выходец из Лангепаса — Кирилл Киселев, который совмещал работу в ООО «Энергосервис-Югра» и депутатскую карьеру в городской думе.

Мария Ванькова, советник главы Сургута

Экс-замглавы Лангепаса Мария Ванькова с переездом в Сургут получила новый статус — советника главы города. На прежнем месте она курировала сферы строительства и ЖКХ, в Сургуте также ее сфера интересов связана с вопросами градостроительства и коммунального хозяйства.

Елена Пастушенко, начальник контрольно-ревизионного управления

Для Елены Пастушенко контрольно-ревизионная работа не в новинку: ранее она работала на позиции заместителя председателя контрольно-счетного органа администрации Лангепаса.

Татьяна Журавская, помощник? советник? консультант? главы Сургута

Татьяна Журавская — помощник Андрея Филатова в окружной думе: вероятно, вскоре она займет свое место в администрации Сургута. По крайней мере, в соответствующем разделе на сайте admsurgut.ru ее имя уже присутствует, но без указания должности. В наш список она попадает условно: живет в Ханты-Мансийске и прямой связи с Лангепасом не имеет. Ранее в ряде телеграм-каналов округа и города строили предположения, что Журавскую прочат на место главы управления делопроизводства — пока что эти слухи не подтвердились.

Прописка неважна

О том, что кадровые решения Филатова на посту главы города могут стать неожиданностью, сам он еще в статусе кандидата заявлял в интервью siapress.ru. «Для кого-то может быть очень неожиданно. Для кого-то ожидаемо, а для кого-то – сюрприз», — сказал будущий градоначальник, объяснив, что будет подбирать команду, исходя из поставленных перед ней задач.

«Под каждый период времени, под каждую задачу нам надо подбирать людей с определенными плюсами и минусами. Те, которые смогут компенсировать и реализовать те задачи», — подчеркнул он; кадровые перестановки в администрации, надо полагать, продолжатся.