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​Чемодан, вокзал, Сургут: сколько в городской администрации лангепасских чиновников? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Кто из чиновников администрации Сургута имеет лангепасскую прописку — и важна ли она

​Чемодан, вокзал, Сургут: сколько в городской администрации лангепасских чиновников? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru, admsurgut.ru, admlangepas.ru

Формирование новой администрации Сургута продолжается — в сообщениях о кадровых решениях уже привычно стало название города Лангепас. Напомним, что сам глава Сургута Андрей Филатов долгое время жил и работал в Лангепасе — логично, что команду формирует из проверенных кадров. Насколько важна погруженность в местную проблематику — вопрос острый только на первых порах: умение ориентироваться в сургутских проблемах придет при интенсивной работе, которая уже началась.

Кто из лангепасских чиновников уже начал погружение — смотрите в обзоре СИА-ПРЕСС.

Михаил Гуменюк, замглавы Сургута

Первая ласточка — бывший замглавы Лангепаса Михаил Гуменюк, который курировал правовое и кадровое управления, а также сферу связи с общественности и СМИ: в Сургуте функционал Гуменюка остался примерно тем же.

Сергей Горобченко, замглавы Сургута

Для Сергея Горобченко переезд в Сургут — это карьерный рост: в Лангепасе он был главным прокурором города. В Сургуте же в роли заместителя главы он отвечает за вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, курирует управление по делам ГО и ЧС (оттуда, напомним, совсем недавно уволился начальник Олег Пухтеев, который, однако, подчеркнул, что его уход не связан с кадровыми перестановками на Энгельса, 8), контрольное управление, специальный отдел и пр.

Людмила Батракова, замглавы Сургута

Финансовый блок администрации отдан чиновнику, который работал в этом направлении и в Лангепасе: Людмила Батракова ранее была заместителем главы Лангепаса по финансам. Интересно, что ранее на должность главного финансиста назначили сургутянина Артема Кириленко, однако очень скоро пояснили, что финансово-экономический блок будет разделен — так, Кириленко досталась сфера экономики и инвестиций.

Кирилл Киселев, директор департамента городского хозяйства

Подобно Артему Кириленко, путь из парламентариев в чиновники проделал еще один выходец из Лангепаса — Кирилл Киселев, который совмещал работу в ООО «Энергосервис-Югра» и депутатскую карьеру в городской думе.

Мария Ванькова, советник главы Сургута

Экс-замглавы Лангепаса Мария Ванькова с переездом в Сургут получила новый статус — советника главы города. На прежнем месте она курировала сферы строительства и ЖКХ, в Сургуте также ее сфера интересов связана с вопросами градостроительства и коммунального хозяйства.

Елена Пастушенко, начальник контрольно-ревизионного управления

Для Елены Пастушенко контрольно-ревизионная работа не в новинку: ранее она работала на позиции заместителя председателя контрольно-счетного органа администрации Лангепаса.

Татьяна Журавская, помощник? советник? консультант? главы Сургута

Татьяна Журавская — помощник Андрея Филатова в окружной думе: вероятно, вскоре она займет свое место в администрации Сургута. По крайней мере, в соответствующем разделе на сайте admsurgut.ru ее имя уже присутствует, но без указания должности. В наш список она попадает условно: живет в Ханты-Мансийске и прямой связи с Лангепасом не имеет. Ранее в ряде телеграм-каналов округа и города строили предположения, что Журавскую прочат на место главы управления делопроизводства — пока что эти слухи не подтвердились.

Прописка неважна

О том, что кадровые решения Филатова на посту главы города могут стать неожиданностью, сам он еще в статусе кандидата заявлял в интервью siapress.ru. «Для кого-то может быть очень неожиданно. Для кого-то ожидаемо, а для кого-то – сюрприз», — сказал будущий градоначальник, объяснив, что будет подбирать команду, исходя из поставленных перед ней задач.

«Под каждый период времени, под каждую задачу нам надо подбирать людей с определенными плюсами и минусами. Те, которые смогут компенсировать и реализовать те задачи», — подчеркнул он; кадровые перестановки в администрации, надо полагать, продолжатся.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 456, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:25
Лангепас- это Сургут 80-х годов. В 1971 году было открыто Урьевское месторождение нефти. В 1978 году началась его промышленная разработка. И создано НГДУ «Урьевнефть», которое базировалось сначала в Нижневартовске. С началом строительства Лангепаса в начале 80-х НГДУ «Урьевнефть» перебазировалось в Лангепас. В организации добычи на первых порах оказывало ПО «Татнефть». Затем совместным решением ПО «Татнефть» и Главтюменьнефтегаза в 1987 году было организовано ПО «Лангепаснефтегаз», который возглавил Юрий Константинович Шафраник ( выпускник Тюменского индустриального института) будущий Председатель областного Совета народных депутатов Тюменской области, первый Губернатор Тюменской области, будущий Министр топлива и энергетики РФ, Президент Центральной топливной компании при Правительстве Юрия Лужкова. Обьединение «Лангепаснефтегаз» на пике добычи с Урьевского и ещё десятка близлежащих месторождений добывало более 30 млн тонн нефти в год. Так что Лангепас 80-х напоминает молодой Сургут периода нефтяной эпопеи. Сургут в то время был кузницей кадром для многих городов ХМАО. Взять тот же Когалым. Так что сейчас пришло время Лангепасу перенять эстафету кузницы кадров у «забронзовевшего» и постаревшего Сургута. «Молодым везде у нас дорога-старикам везде у нас почет».
Арина Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:20
А что Сургут город престарелых и нет молодых перспективных управленцев? Пока идут назначения, в городе как-будто бомбежка была. Все в ямах, грязь кругом.
Alkonowa1ow Арина
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Сегодня в 15:00
Похоже что так. Молодые местные «управленцы» идут по схеме: школа в Сургуте - университет в Сургуте - работа в Сургуте? «Выгорают» на этом пути, как будто. Тот же конкурс на пост Главы города, что нам показал? «Выжженную земля, на которой ничего не растёт». А что покажут нам выборы в городскую Думу? В Думу ХМАО? Наконец в Государственную Думу ? Вряд ли стоит ожидать, новые яркие имена из этого переживаемого ныне периода «политического застоя». А город приберут. Летом всегда -Сургут «город-сад». Вот бы с зимним периодом и периодом межсезонья новой ГА разобраться. Тогда ГА Филатова респектище.
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