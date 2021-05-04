Как сургутская власть топорно борется с уличной торговлей

Новость о новых механизмах борьбы с уличной торговлей стала темой очередного эпизода «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Суть идеи такова: теперь борцы не просто штрафуют торговцев, но и изымают у них товар, который потом или утилизируют, либо «возвращают по суду» (чего едва ли можно ожидать). Журналисты раскритиковали этот силовой подход и предложили реальные инструменты по превращению уличной торговли из мнимой проблемы в хорошую городскую традицию, как это делают во всем мире.

Д.Щ. – Это «О чем говорят?». Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем наш разговор на этой неделе. Тарас Самборский на связи. Стало известно на этой неделе о том, каким образом сургутская власть борется с уличной торговлей. Раньше это было так, что там ходили люди, там контрольное управление, они там вместе с полицией, и там какие-то составляющие протоколы, что-то делали, выписывали штрафы. Но на наших уличных торговцев это мало влияло и теперь у властей новая тактика, теперь они перешли к изъятию товара. Логично, что если ты пришел к человеку, который торгует на улице, выписал ему штраф и изъял товар по какой-то правовой причине, не очень понятной пока что, то естественно, он уже торговать не будет. Потому что ему нечем торговать. И в настоящий момент вроде как наши власти отчитываются, что они теперь бегают, ловят этих несчастных торговцев по улицам, выхватывают у них товар, и таким образом, постепенно, с этой самой уличной торговлей справимся. При этом великолепная ремарка, которую сделали представители администрации в этом плане, что: ну, там товар полежит, какую-то его часть мы утилизируем, если он уже придет в негодность...

Т.С. – ...Какую-то часть мы съедим...

Д.Щ. – Ну, наверное, да, возможно, съедим, тоже утилизация. А какую-то часть вернем по суду. Это очень любопытная ремарка, которая мне понравилась больше всего. Предполагается, что суд может постановить, что эти товары должны быть возвращены. А тогда, на каком основании их изъяли? То есть это большая правовая история. Что думаешь? Насколько эффективно будет эта методика, насколько она будет правильна?

Т.С. – Чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто пробежаться по истории России с любых времен и обнаружить в этой истории хотя бы один период, когда в стране не было коробейников. Вот ты можешь такой период назвать? Я нет. Частная торговля, даже в самые зверские советские социалистические годы, вполне себе успешно процветала. Более того, почему-то коммунистам в голову не приходило не то что гонять уличных торговцев, а наоборот, помочь им с организацией этого процесса. И в каждом городе, в каждой деревне в стране были рынки местные, были люди, на выходных ходили и продавали все, что только можно: от варежек до семечек, от рыбок, до, я не знаю, там грибов, вяленой рыбы и так далее. Тут надо понять. То, что сейчас происходит в Сургуте с гонениями уличных торговцев, это тенденция власти или это тупость власти. И если мы ответим на этот вопрос, нам, может быть, что-то прояснится. Я полагаю, что мы имеем дело и с тем и с другим одновременно. В общем-то, когда в целом в государстве усиливается репрессивная политика по любому поводу, она неизбежно начинает захватывать все новые и новые сферы...

Д.Щ. – Ну да. Когда ты начинаешь репрессировать, очень сложно остановиться.

Т.С. – Конечно. И вот это репрессивный подход к решению как бы политических вопросов он как бы незаметно распространяется на бытовые сферы. И вот мы видим, с каким воодушевлением представители власти бегают по сургутским улицам и разгоняют вот этих страшных нарушителей закона.

Д.Щ. – А еще можно сказать, что они поддерживают Навального, и тогда их еще можно будет посадить за то...

Т.С. – Ну, конечно, конечно.

Д.Щ. – Тогда они не вылезут никогда на улицу

Т.С. – Я думаю, что, да, это предполагается на уровне и подкорке у многих. Я считаю, конечно же, это в корне не правильный подход. Надо отстать от этих людей. И наоборот встать на их сторону. Люди пытаются заработать себе деньги. И вот эти все разговоры о том, что они не платят налогов, что это какая-то неорганизованная предпринимательская деятельность, это все болтовня. Какие налоги они должны платить? Кому? За что? Организуйте какой-то совершенно подъемный муниципальный сбор за право торговать в каких-то организованных местах в выделенные дни и вот вам весь налог. Что, что должен вам платить человек, я не знаю, который насобирал несчастных два ведра брусники в лесу. Он кому должен..? Государству еще отдать деньги что ли? Он не обогатится. Это не бизнес, это не мафиозный бизнес, когда через частников мафиозные структуры сбывают свой товар, Это исключительно частная, человеческая, предпринимательская инициатива. Это нормально, это надо поддерживать. Я бы на месте городской администрации выделил два каких-нибудь дня в неделю (пускай это будут суббота, воскресенье), и выделил бы две-три точки в городе, где можно организовать подобную торговлю.

Д.Щ. – Да хоть десять точек.

Т.С. – Ну, это надо еще десять замов, минимум, по инвестициям нанимать. Давайте вот так вот. Пускай это будет наша прекрасная, так называемая, центральная площадь, которая перед Газпромом, пусть это будет улица Ленина, которая перекрывается в пешеходную зону, например, по субботам. И все. Это нормально. Это, наоборот, оживит городской ландшафт, это создаст людям (не тем, кто торгует, а тем, кто ходят на эти рынки) новый формат уличного досуга. Все это работает во всем мире. Мы об этом между собой тут тоже говорили, что нужно поощрять блошиные рынки всякие, обмен человеческими контактами через торговлю, ну, не знаю, нумизматикой, какими-то коллекциями, какими-то личными вещами, которые не нужны. В мире давно и очень успешно практикуется такой формат, как День гаража (с Америки он пришел). Когда люди выгребают из своих домов все им ненужное и выставляют перед своими гаражами или в гаражах на территории, которая позволяет им это сделать, и за копейки продают, а может быть, отдают бесплатно эти ненужные вещи. Вот это все оживляет общественную жизнь. Это развивает, дает новый вид коммуникации между людьми, это как-то выводит людей из быта, из квартир, из домов на улицы в общем хорошем смысле слова. Мы тут совершенно на уровне подкорки не подразумеваем никаких оппозиционных действий. И тогда власть совершенно на пустом месте, бесплатно, вместо раздражения, если не сказать ненависти, будет вызывать уважение, потому что она станет партнером людей. И почему эта очевидная мысль нашим чиновникам не приходит в голову, я не знаю. Я бы поступил на их месте ровно наоборот.

Д.Щ. – Ну, да. Преследование людей и, тем более, с отъемом товара, надо посмотреть еще правовую основу этого действия. Потому что я не очень уверен, что это имеет какую-то правовую базу. Но, тем не менее, даже если вы сильные, вы пришли, отобрали у людей товар, какие вы классные, как вы спасли город. Вместо того, чтобы создать для людей условия, при которых они могут без всяких проблем торговать, чтобы люди другие у них без всяких проблем покупали, и все это было организовано, красиво, весело, с цветами, фейерверками, всяким прочим добром... Видимо, у нас с тобой в предыдущий выпуск «О чем говорят?» мы обсуждали то, как, по сути, силовым способом у нас решается вопрос культуры в Сургуте, вот, сейчас, тут у нас силовым способом решается проблема уличной торговли.

Т.С. – Там, справедливости ради, надо уточнить, что не в Сургуте, а формально в Югре, потому что театр относится к государственному бюджету, ну, региональному. В общем, да, мы говорим, что это тенденция. Было бы желательно, чтобы в тех случаях, когда силовое решение совсем уж избыточно и выглядит комично, к нему бы не прибегали: что в случае с ОМОНом в театре, что с контрольным управлением, которое бегает по улице и ловит торговцев, это все выглядит и грустно и комично одновременно. И надо, конечно, от такой практики отказываться.

Д.Щ. – Да. И как в одной легендарной серии «Масяни» было сказано: силовик есть, умовика не надо. Давайте к умовикам уже переходить.

Т.С. – Нет. Есть же другие преступники. Пусть бегают за настоящими преступниками. Чего уж обижать старушек, которые несчастную воблу продают с вязаными носками.

Д.Щ. – Да, ну что ж, пожелаем властям всех уровней пользоваться больше методами правового и экономического стимулирования, вместо того, чтобы всех пинать ногами, дубинками, сажать, отбирать и не пущать. Подписывайтесь на Ютуб СИА-ПРЕССА, читайте нас непосредственно на сайте, слушайте нас, давайте будем общаться, все это весело, здорово, мы будем приходить и будем приходить к каким-то интересным темам. А мы с вами прощаемся до следующей недели, когда снова встретимся и обсудим интересные вещи. До новых встреч, пока!

Т.С. - Всем спасибо, друзья, всем пока!