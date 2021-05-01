Итоги сражения за сургутский музыкально-драматический театр

Высшая точка противостояния между департаментом культуры Югры и директором Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой стал темой разбора на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты обсудили, как процесс атаки на театр и снятия Лычкатой был проведен и обставлен, и, главное, зачем это все было сделано (судя по всему, практически ни зачем).

Д.Щ. – Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели СИА-ПРЕСС точка ру! Мы продолжаем «О чем говорят?». Я, Дмитрий Щеглов, обозреватель портала. Тарас Самборский – издатель газеты «Новый город» на связи. Тарас, прием!

Т.С. – Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ. – Поговорим для начала про главный скандал в Сургуте в культуре за минувшую неделю. У нас там произошло несколько богатых на события дней, суть которых в том, что конфликт между окружным департаментом культуры и руководителем Сургутского музыкально-драматического театра Тамарой Лычкатой вошел в самую острую фазу. Пошли какие-то проверки сначала очень активные, потом пришел в театр ОМОН, у нас теперь даже театр нельзя изменить без помощи ОМОНа, судя по всему, и все это дело привело к отставке Тамары Никифоровны Лычкатой, назначению нового руководителя театра – это бывший балетмейстер «Камертона» Светлана Астраханцева. Сейчас посмотрим, чем будет продолжать отвечать Тамара Никифоровна в своем стиле. Но, по большому счету, какие-то итоги подвести можно. Что это было, как ты думаешь? И зачем это было? То есть у нас Лычкатая – это какая-то самая страшная, самая большая проблема сургутской культуры и больше заняться у нас было нечем? Или что? Как это можно трактовать?

Т.С. – Это была рутинная работа департамента по культуре Югры. Такую работу любой департамент любого органа власти осуществляет, совершенно не обращая внимания на имена. Поэтому нам-то кажется, что мы стали свидетелями громкого скандала: имя Лычкатой, скажем так, одно из известных имен в Сургуте, а с точки зрения чиновника, который вертит бумажками туда-сюда, выглядит все совершенно иначе. И я бы разделил этот скандал или эту историю на две составляющие: одно – это имиджевые все процессы, которые в значительно степени сама Тамара Никифоровна спродуцировала или срежиссировала, если угодно, а вторая составляющая – это чиновничий подход к решению, в данном случае, кадровых вопросов, организационных вопросов. И я не могу сказать, что обе стороны проявили себя как-то изящно.

Д.Щ. – Да, сложно однозначно занимать чью-то сторону, все были достаточно хороши. Но сила была на стороне атакующей, все-таки силу применил департамент.

Т.С. – Да, конечно, потому что в России власть принадлежит полностью чиновникам, во всех смыслах. И власть считает, что любое ее решение, любая ее мысль священна по факту зарождения этой мысли в чьей-то чиновничьей голове. И любое решение, которое вызрело в тех или иных кабинетах, неминуемо к исполнению. И мы наблюдаем, что особенно в кадровой политике, чиновники очень редко включают обратку. Я думаю, Тамара Никифоровна очень облегчила задачу господину Латыпову, потому что она практически не оставила никаких шансов ни Латыпову и ни самой себе всей своей экзальтированной подачей этого скандала, или скажу так: подачей этой истории как скандала. Еще раз: мне очень не нравится неинтеллигентная и топорная работа чиновничество по устранению каких-то неприятных ему элементов там в культуре. Вот вспомни, несколько лет назад была история с попыткой разгрома художественной галереи «Стерх». Это то же самое было. Там просто дама у нас руководила культурой…

Д.Щ. – Грищенкова это была.

Т.С. – Да, да.

Д.Щ. – Галина Романовна.

Т.С. – Это очень похожая история, когда человек, ну, в общем-то, слабо понимающий в той отрасли, которой он руководит, начинает совершенно методами Огурцова дирижировать процессами. Вот с Сургутским театром и с Лычкатой ровно та же история.

Я думаю, что господин Латыпов очень удивился, что он вообще встретил какую-то ответную реакцию со стороны Лычкатой, он вообще был уверен, что это, еще раз, простое, рутинное решение, и оно должно быть исполнено. И тут вдруг вот такой кипишь. И мне не нравится такой подход, это все огурцовщина, конечно же. Не так много театров в Ханты-Мансийском автономном округе, целых один или полтора, и уж какой-то из них, даже с таким сложным контрагентом, как Тамара Никифоровна наша, можно найти. Это не тысяча школ или не университеты, которых десятки, это все-таки буквально по пальцам пересчитать какие-то театральные коллективы. И то, что руководитель департамента культуры Югры не сумел найти какого-то дипломатического языка, ну, я считаю, наш департамент не очень-то красит.

Понимаю, Тамара Никифоровна боец и разговаривать с ней даже о погоде не так-то легко. Но у нас нет другой Тамары Никифоровны. Вот у нас есть такой театр, вот у него такой руководитель и, в конце концов, этот театр вполне себе благополучно существует как элемент, очаг культуры и, видимо, надо было с какой-то другой стороны подходить к решению этого вопроса. Более чем допускаю, что департамент культуры все-таки предпринимал попытки интеллигентных бесед.

Д.Щ. – Скорее всего, да.

Т.С. – Наверное, вопрос об уходе на пенсию и об оставлении этой должности возник, конечно же, не вот этими днями, а гораздо раньше. И здесь Тамара Никифоровна, вероятно, не приняла тех предложений, которые ей, вероятно, озвучивались в таком вот деликатном вопросе. Отсюда и пошел конфликт. Главный в сухом остатке итог этого конфликта – это, мне кажется, ослабление нашего театра и по-прежнему отсутствие видения, что у сургутских, что у окружных властей, зачем вообще нужны театры. Вот у меня такое ощущение. Вот всегда так было.

Вот даже когда этот театр создали, и культурная общественность ликовала, что, наконец, Сургут превращается в культурную столицу. Но ничего подобного. Мы видим, что театр Сургутский все эти годы скорее был чем-то иррациональным на пространстве Сургута, нежели настоящим культурным драйвером. Это не беда театра, можно, конечно, обвинять и ту же Лычкатую в том, что вот она именно такой построила театр. Но это уже оставим эстетам. Я о другом. Мне кажется, что ни чиновники, ни власти, ни наши крупные предприятия, они не понимают ценности таких вещей. Сургут, в общем-то, всегда был простым пролетарским городом, ну и театр какой-то там. Ну, вот так он и просуществовал на задворках бывшего ДК «Магистраль», так у него и не возникло собственного полноценного здания, равно как и у театра «Петрушка». И сейчас, когда руководить Сургутским драмтеатром будет художественный руководитель, балетмейстер, я так понимаю, хореограф…

Д.Щ. – Да.

Т.С. – … Из центра культуры «Камертон», госпожа Астраханцева. Не уверен, что от этого театр вырастет. Она, вероятно, прекрасный специалист в своей области, но драматический театр, как я себе представляю своим вот поверхностным, неопытным взглядом, он требует другого подхода, другой личности руководителя и вообще другого понимания того, что же все-таки есть культура, как она должна продвигаться и поддерживаться.

Д.Щ. – Слушай, ну вот мой главный вопрос – я понимаю, если бы у департамента культуры округа был бы какой-то большой план сделать сургутский театр каким-то большим, крутым, мощным, чтобы он стал главным театром в Тюменской области, на Урале, в Восточной части Российской Федерации. И вот сидит там какая-то зловредная Тамара Никифоровна Лычкатая, которая не идет на контакт, не работает по этому поводу, не отвечает на запросы. И говорят: все, давайте ее уже снимем, поставим там, что-то уже изменим и наконец-то, приступим к улучшению нашего супертеатра, превращению его в нечто великое и крутое.

Но мы же ничего подобного не видим. Мы видим просто, что как-то не сложились отношения. Никаких планов, никаких заявлений. Единственное, о чем там был разговор, это, конечно, радостно очень, на первой встрече с новым руководителем, между неполным коллективом театра (потому что Тамара Никифоровна отправила труппу погулять, остались там, в основном, технические работники) они спросили: так ремонт-то будем делать в здании? И руководитель департамента культуры сказал, что в 2019 году был подан запрос на 300 миллионов на ремонт, я пойду, пошукаю, поспрашиваю у депутатов, может, выделим. Окей. Спасибо большое. Можно было бы, наверное, и без этого выделить 300 миллионов на ремонт театра, а уж лучше выделить миллиард на строительство нового, настоящего, большого театра в городе. Но я не вижу перспективы, не вижу видения, не вижу как бы какого-то раскрытия этой темы. Тема театра не раскрыта. Раскрыта только тема того, что кому-то не понравился руководитель, и его сняли. Дальше что?

Т.С. – Я и говорю о том, что у наших властей отсутствует понимание того, что есть театр. Вообще в принципе, что есть конкретно сургутский драматический театр. Ну, вот как-то он стенобитным орудием под названием Лычкатая возник 20 лет назад в Сургуте. Потому что, если бы не было Лычкатой, не было бы никакого театра в Сургуте. Мы это понимаем прекрасно. Это лично ее творческий проект. Так же, как в свое время Сургутский госуниверситет явился личным творческим проектом Назина, который пробил эту идею. Вот и все. Да, найдут они сейчас там пару миллионов, дадут им на шторы новые, отремонтируют пару туалетов, и вот у нас засияет наш драмтеатр. Ровно об этом мы и говорим, что мы не видим труппы, мы не видим постановок, на которые, действительно, горожане скупают билеты за сезон вперед. И так будет продолжаться.

Д.Щ. – Ладно. Давайте посмотрим. Так или иначе, у нас нет поводов как бы уж совершенно не доверять Светлане Астраханцевой. Может быть, у нее, действительно, получится реализовать какие-то свои творческие планы, и сделать театр, вывести его на новый уровень. Мы в этом плане пожелаем ей большого, большого успеха. И пока что переходим к следующей теме. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, читайте СИА-ПРЕСС. В следующей части «О чем говорят?» поговорим про Сургут, про то, как он креативным образом избавляется от уличной торговли, креативным в плохом смысле. Переходите.