Супер-комфортная Тюмень, йети на Ямале и странный ремонт в Нижневартовске

На этой неделе тюменцы с гордостью узнали, что живут в самом симпатичном для населения городе страны, но испугались вырубки деревьев в центре города. На Ямале разгадывают секрет нечеловеческих следов на снегу и ждут окончания строительства крупнейшего в регионе аэропорта. У соседей в Ханты-Мансийске и Нижневартовске тоже интересно. Подробнее – в традиционном обзоре новостей соседей от Рудион.

Сибирский город опередил Москву и Петербург в рейтинге симпатии жителей

Первое место в рейтинге городов России по восприятию живущих в них людей заняла Тюмень: на вопрос «нравится ли вам жить в вашем городе?» утвердительно ответили 91 процент жителей, отрицательно — девять процентов. Данные исследовательского сервиса Superjobпубликует у РБК.

Но это не единственный рейтинг, в который на этой неделе попала Тюмень - Тюменская область стала второй в стране по уровню жизни. Первое место заняла Москва, пишет72.ru.

Из-за строительства нового корпуса ТюмГУ в центре города будут вырубать деревья

В центре Тюмени придется рубить деревья для строительства нового здания ТюмГУ. Об этом стало известно в ходе общественных обсуждений проекта нового корпуса на портале госзакупок, пишет 72.ru.

Один из участников обсуждения заметил, что проектной документацией предусмотрен снос около 90 деревьев, произрастающих как внутри двора между корпусами ТГУ, так и за пределами земельного участка ТюмГУ на территории общего пользования со стороны улиц Семакова, Республики и площади Борцов Революции. Руководство университета в ответ сообщило, что деревья будут вырубать только на улице Семакова, не уточнив при этом, сколько конкретно.



Фото: 72.ru

«Снос зеленых насаждений за границами земельного участка, на котором предполагается строительство, не предусмотрен. Снос части существующих зеленых насаждений на Семакова предусмотрен в рамках выполнения подготовительных работ, необходимых для строительства объекта. Восстановление зеленых насаждений взамен снесенных осуществляется администрацией Тюмени. Расходы на уплату компенсационной стоимости сноса предусмотрены сметным расчетом стоимости работ по объекту. Количество кустарников и деревьев, подлежащих высадке, будет определено администрацией», — гласит ответ вуза, также размещенный на портале госзакупок.

Университет уже ищет подрядчика строительства, возведение обойдется примерно в 3,5 миллиарда рублей.

Тюменские власти готовы отдать санаторий в турзоне за полцены

Департамент имущественных отношений предлагает инвестировать в Тобольск. На торги выставлен оздоровительный комплекс «Радужный», расположенный в 30 километрах от города, пишет «РБК-Тюмень».

Цена первоначального предложения — 20,14 млн рублей, минимальная цена сегодня — 10,07 млн рублей. «На территории комплекса есть спальные корпуса, клуб-столовая, банный комплекс, медицинский корпус, открытая спортивная площадка и свой пляж у водоёма, проведено благоустройство. Доступны инженерные коммуникации: электрические сети, водопровод, сети канализации, телефонная связь», - говорится в сообщении департамента имущественных отношений.

В Новом Уренгое закончили фундамент нового здания аэропорта

В Новом Уренгое завершили работы над фундаментом нового пассажирского аэропорта. На площадке занято почти 130 специалистов. С декабря они забили более девятисот свай, залили полторы тысячи кубометров бетона. Сейчас строители приступили к работам по обратной засыпке, устройству фундаментных балок и железобетонных колонн, пишет «Ямал-Регион».



Фото: Ямал-Регион

Реконструкция крупнейшего аэропорта Ямала ведется в рамках концессионного соглашения с правительством региона. Он будет оснащен 12 стойками регистрации, тремя телескопическими трапами и теплым тоннелем для автобусов. Пропускная способность нового аэровокзала должна будет составить почти 1,5 миллиона пассажиров в год, что позволит присвоить аэропорту статус международного. По плану терминал будет готов принять первых пассажиров уже в конце следующего года.

На Ямале обнаружили гигантские следы, оставленные загадочным существом

На Тазовской земле, в районе Антипаюты, местные жители обнаружили нечеловеческие следы. Кадры в редакцию «Вести-Ямал» прислал Николай Салиндер. Он утверждает, что вместе с друзьями зафиксировал отпечатки гигантских стоп, ориентировочно их длина составила 52 сантиметра. Очевидцы предполагают, что наследил снежный человек. Наш герой сообщил, что его знакомые даже видели самого йети в селе Находка.

«Следы примерно 52 сантиметра, где-то так. Человек мне сказал, что у него 41-й размер ноги и его нога - это половина от размера следов. У жены брат говорит, что слышали неделю назад и видели вживую. Рост примерно за три метра, где-то так, страшный какой-то. Он одет будто шкура у него какая-то белая», - рассказал Николай Салиндер, водитель.

Московские эксперты оценили безбарьерность среды в Ханты-Мансийске

Московские эксперты оценили безбарьерность среды в Ханты-Мансийске, пишет News-hm.ru.

Они прибыли, чтобы провести семинары и оценить ряд учреждений на предмет доступности и комфорта для инвалидов. Так, эксперты посетили Фудкорт в центре города. Встречу организовали члены общественной палаты окружного центра.

Представитель ГК «Исток-Аудио» (отдел «Доступная среда») Егор Матвиенко прокомментировал, что в городе многое делается для создания безбарьерной среды. Эксперт отметил, что за прошедшие два года заметны изменения: «В 2019 году я был здесь в последний раз, в парках и скверах видно тактильную плитку. В учреждениях тоже стараются к этому отнестись ответственно. Приятно видеть. У вас достаточно высокий уровень доступности».

Неудачный капремонт: в Нижневартовске приостановили работы по обшивке дома

В рамках капитального ремонта 16-этажный дом по Пермской начали обшивать проф-листом. Яркие синие и желтые цвета обшивки вызвали бурную реакцию у жителей города, пишет Gorod3466.ru.

Как выяснилось, согласно проекту, дом должны были обшивать материалом другого цвета, но рабочие просто взяли тот, что был под рукой. Такое отношение к работе, которая формирует общий облик города, глава Нижневартовска Василий Тихонов не поддержал.

Ожидание



Фото: Gorod3466.ru

«По поручению главы города Василия Тихонова в адрес фонда капремонта было направлено письмо о необходимости приостановки работ, ведущихся по адресу пермская дом 4. Проведено совещание со специалистами фонда, а также подрядными организациями. Работы приостановлены, в настоящий момент подготавливаются корректирующие материалы паспорта отделки фасадов где будут изменены материалы ярко-желтого на более пастельный тон», - рассказал заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства Станислав Чеботарев.

Реальность



Фото: Gorod3466.ru

Сейчас рабочие уже приступили к демонтажу обшивки. Стоит отметить, что в рамках капитального ремонта такая же судьба ждет и другие «шестналки» Нижневартовска.