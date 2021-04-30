Как нельзя проводить майские каникулы

Майские праздники! Ради этого стоит радоваться весне. Но, кажется, не в этом году. Ни тебе шашлыков на огне пожарить, ни культурно выпить у воды, ни песни любимые погорланить. Даже общепиты — и те в 11 закрываются! Чего еще нельзя будет в эти майские праздники – узнаете из топа siapress.ru.

Разводить огонь, даже в мангале (даже на даче!)

Согласно пункту 66 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домов запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

«Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных для этого местах при выполнении некоторых требований. В случае сжигания мусора – это котлован глубиной 1,3 метра и 1 метр в диаметре, или площадкой с прочно установленной на ней металлической емкостью из негорючих материалов – бочка, бак, мангал», — поясняет начальник пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО-Югре Вадим Симоненко.

Дальше – интереснее. Разжигать огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от дома (здания, сооружения, постройки). Еще 100 метров нужно отмерить от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп. Если ваш дачный участок настолько велик, что позволяет соблюсти все эти расстояния — искренне за вас рады. В ином случае – вы вне закона.

Но и это еще не все. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостоя (деревья, сухая трава), валежника, других горючих материалов и отделена минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

Рядом с каждым очагом открытого огня должно быть не менее двух человек с первичными средствами пожаротушения и мобильным средством связи для вызова пожарной охраны.

Выпивать на природе

Распитие спиртных напитков в общественных местах наказывается в соответствии с ч.1 ст. 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В каких местах на майских праздниках лучше быть трезвым? На спортивных объектах и прилегающих территориях, в организациях культуры (если они сами алкоголем не торгуют), в общественном транспорте, на остановках, во дворах, в подъездах, на детских площадках, в городских парках, лесах, скверах, садах, на пляжах, и даже у водохранилищ.

В ином случае, согласно части 1 статьи 20.20 КоАП РФ, вам придется заплатить за постыдное удовольствие от 500 до 1 500 рублей.

Зависать в ресторанах после 11 вечера

На региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, прошедшем 27 апреля, было объявлено о продлении запрета на работу заведений общественного питания (кафе, ресторанов) после 23:00 до 15 мая. Как вовремя!

«После 20 апреля планировалось завершить работу по снятию ограничений, однако федеральный оперштаб по предупреждению распространения ковида под руководством Татьяны Голиковой приостановил работу по снятию ограничений до 15 мая», — рассказал заместитель губернатора Югры Александр Тиртока.

Есть и хорошие новости: замгубернатора также рассказал, что защитный протокол для мест общепита, который могут ввести после отмены режима, уже разработан. Сейчас его согласуют в Роспотребнадзоре.

Интересно, что на предыдущем заседании оперштаба рассматривали вариант если не отмены, то хотя бы продления времени работы кафе до часа ночи вместо 23:00. Претворят ли эту идею в жизнь – неизвестно.

Шуметь после 10 вечера

Загулялись в подпитии? Захотелось петь посреди ночи? Может даже включить что-нибудь из Лепса в авто, открыть двери нараспашку и погорланить с ним про рюмку на столе? Все это подпадает под пункт 1 статьи 10 Кодекса административных правонарушений Югры «Нарушение тишины и покоя граждан».

Колонки, выставленные на балкон, у окна или на подоконник, тоже считаются. С 22.00 до 8.00 – никакого шума! В первый раз вас «предупредят», а потом – ждите штраф от пятисот до двух тысяч рублей. Должностные лица платят по «повышенному тарифу» — от трех до десяти тысяч пятисот рублей; юридические лица еще больше - от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Кстати, рекламная и не только акустика, расположенная на киосках, в павильонах, попадает под эту же статью.

Гулять по траве

Об этом напомнил окружной Роспотребнадзор. По мнению ведомства, это может привести к заражению клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекционными заболеваниями. Виной всему — клещи, которые обитают на лесной растительности, на высоте 20-30 сантиметров от земли. Больше всего клещей на краю леса и вдоль тропинок.

Чтобы обезопасить себя, перед выходом на природу нужно отыскать в гардеробе одежду, которая плотно прилегает к телу и застегивается на молнию. Стоит ли садиться или укладываться на землю? Исключено!

В борьбе с клещами могут помочь также акарицидные средства — карандаши, аэрозоли. Если клещ все-таки присосался - необходимо обратиться в медицинское учреждение.