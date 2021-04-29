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Пасхальный мастер-класс

Шеф-повар ресторана научил сургутских осужденных печь куличи

Пасхальный мастер-класс
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Шеф-повар научил пекарей из колонии печь куличи. Мастер-класс состоялся в рамках конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди осужденных в ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре.

В преддверии православной Пасхи своими рецептами с осужденными поделился шеф-повар Сургутского ресторана «1001 Ночь» Шафаддин Абдуллаев. Он показал, как готовить тесто для куличей разными методами, поделился кулинарными тонкостями. «Секрет хорошего кулича – в том, что к тесту нужно подходить с душой. Если тесто будешь любить – все получится. Но технологию соблюдать тоже важно», – делится кулинар.

Как мусульманин научился печь пасхальные куличи? «У меня был хороший мастер – русская женщина. Она меня научила, – объясняет Шафаддин Абдуллаев. – Я ведь уже 40 лет живу в Сургуте – городе многонациональном, и успел понять, что в верующих нет разницы – что православный, что мусульманин. Пасха у православных – то же самое что Новруз у мусульман. Такая же выпечка».

Полученные на мастер-классе умения осужденным пригодятся уже в эти выходные: в пекарню при ИУ-11 поступил заказ от Ханты-Мансийской метрополии РПЦ на приготовление 2100 куличей к Пасхе. Куличами обеспечат всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Югры.

«Пекарня работает круглосуточно, – рассказывает Надежда Скворцова, начальник отделения адаптации осужденных УФСИН России по ХМАО-Югре. – В кондитерском цехе на данный момент создано два рабочих места, но в связи с тем, что сейчас появился большой заказ по выпечке пасхальных куличей – кондитерский цех работает две смены. Сырье для выпечки приобретено за счет средств дополнительного бюджетного финансирования».

Сами осужденные в обучении пекарскому делу очень заинтересованы: «Проблем в том, чтобы заставить их учиться, нет. Они сами изъявляют желание. Более того, многие из тех, кто уже имеет образование, хотят осваивать и другие специальности. Чем сидеть в отряде – лучше себя развивать, чем-то заниматься. Образование, которое они получают, – профессиональное и средне-профессиональное».

Раздача пасхальных куличей заключенным и осужденным давно стала доброй традицией, однако печь их силами собственной пекарни администрация ИУ-11 решилась только в этом году. «Раньше обычно заказывали куличи в городе, у проверенных поставщиков. В этот раз решили дать возможность обучающимся пекарям проверить себя на практике. К тому же, раз куличи пекутся прямо в стенах учреждения, нет проблем с их доставкой», – объясняет отец Георгий, помощник начальника по организации работы с верующими, настоятель храма ИК-11.

К слову, куличи – праздничная еда для всех. «Основная масса осужденных – представители православия и ислама. Что касается мусульман – я консультировался с председателем духовного управления мусульман Югры Тагиром хазратом Саматовым. Он подтвердил, что мусульманам можно употреблять освященные яйца и куличи, – говорит отец Георгий. – На мусульманские праздники мы тоже стараемся организовать праздничную трапезу для всех заключенных, вне зависимости от веры. Таким образом у нас поддерживается мирное существование всех конфессий в стенах исправительного учреждения. Все живут в мире и согласии».

«У меня мама – повар. Она привила мне любовь к выпечке, – рассказывает Максим Ткаченко, один из участников конкурса. – Мне нравится вкусный хлеб, и приятно, как другие его хвалят.

Тесто для куличей – очень капризное. Еще моя бабушка говорила: чтобы тесто у куличей получилось, нужно, чтобы настроение хорошее было. Иначе тесто не поднимется.

Вариантов куличей очень много. Мой любимый рецепт – кулич на сливках. Он получается пышнее, нежнее, намного вкуснее обычного».

Жюри, в состав которого вошли мастера производственного обучения, оценили работы пекарей по достоинству, отметив высокий профессионализм конкурсантов. Все осужденные, вне зависимости от места, были награждены дипломами и подарками, но главная награда досталась победителям: им дали право на дополнительное длительное свидание с родственниками.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 55, комментариев: 0
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