«Аэрофлот» отдает перелеты внутри страны «Победе». Коснется ли это Сургута?

Группа компаний «Аэрофлот» планирует сделать лоукостер «Победа» крупнейшим перевозчиком страны. Для этого «Аэрофлот» передаст «Победе» и «России» свои основные маршруты по внутрироссийским направлениям. Нововведения содержатся в стратегии развития группы компаний, которую презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину. Ожидается, что это снизит цены на билеты на 30 процентов, а общее число пассажиров увеличит вдвое – до 130 миллионов человек, сообщало РБК летом прошлого года.
Запланированные работы уже ведутся. Пересадят ли Сургут и другие города Югры на «Победу» и что будет с бонусами «Аэрофлота» на направлениях, от которых откажется авиакомпания, – в материале siapress.ru.
Сургут пересадят на «Победу»?
«Аэрофлот» перестанет летать в 26 российских городов, выяснили аналитики издания «Известия». В списке значился только один югорский – Ханты-Мансийск.
В представительстве авиакомпании в столице ХМАО корреспонденту siapress.ru подтвердили, что рейсы «Аэрофлота» с 1 июля начнет выполнять «Россия». В Сургуте и Нижневартовске перевозчик остается. В весенне-летнем расписании авиагавани столицы Самотлора значится столичный рейс «Аэрофлота».
В пресс-службе аэропорта Сургута заверили, что перевозчик остается в городе: «Мы, напротив, расширяем сотрудничество с «Аэрофлотом». Открываются новые направления – Краснодар, Сочи».
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что «Аэрофлот» останется на ключевых внутрироссийских направлениях, где он видит спрос на премиальный сервис, в том числе на перевозки в бизнес-классе. С этой точки зрения, Сургут и Нижневартовск, безусловно, интересны перевозчику. Оба города являются региональными хабами, здесь располагаются офисы крупных нефтегазовых компаний.
А что с бонусами?
Постоянных клиентов «Аэрофлота» перспектива пересесть на «Победу» не радует. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что внутригрупповая трансформация группы компаний «Аэрофлот» приведет к ухудшению качества услуг. С другой стороны, для пассажиров, которые летают редко, очевидна выгодна от снижения цен на билеты.
Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью РБК рассказал, что заключение код-шерингового соглашения между «Аэрофлотом» и «Победой» не скажется на транзитном потенциале группы. То есть пересадки должны остаться такими же удобными. Что касается программы лояльности, «Победа» к ней подключаться не будет. «Но если наш пассажир купит билет на сайте «Аэрофлота», например, на рейс Лондон — Москва — Пермь, выполняемый совместно двумя авиакомпаниями, то он получит мили за оба сегмента. В первое время не получится купить билет за мили на такой полет, но в течение полугода мы доработаем ИТ-систему», - заверил Полубояринов.
Вкратце, согласно ей Аэрофлот нацеливается на пятизвездочный уровень сервиса(по версии Skytrax, сейчас у перевозчика 4 звезды) и заработок на международном трансфере(в основном Европа-Азия), а россияне ввиду постоянных прорывов в экономике не могут позволить себе пятизвездочный сервис по экономически обоснованному прайсу, поэтому почти отовсюду внутри страны Аэрофлот должен был уйти. Кроме немногочисленных региональных бизнес-столиц типа Спб, Казани, Екб и пр.
Вместо Аэрофлота на внутренние направления встанут дочки - Россия(туда передадут все Суперджеты) и Победа(туда передадут все Боинги 737).
Собственно говоря, процесс уже начался с начала года: на многих направлениях теперь летает только ак Россия. Аэрофлот ушел в том числе и из Тюмени и Перми, например. Правда, позже 1 рейс в день вернули, но это временная вынужденная мера, равно как и рейсы из регионов на юга, в связи с тем, что границы практически закрыты и стратегия в части заработка на международном трансфере несостоятельна.
Согласно действующей стратегии перевозчик и из Сургута должен уйти, но позже. Наивно полагать, что Аэрофлот ушел из Тюмени и не уйдет из Сургута при этом. Если, конечно, стратегию, не переиграют в связи с ковидными реалиями.