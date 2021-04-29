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​Поменяют крылья

«Аэрофлот» отдает перелеты внутри страны «Победе». Коснется ли это Сургута?

​Поменяют крылья
Фото: vk.com/svo_airport

Группа компаний «Аэрофлот» планирует сделать лоукостер «Победа» крупнейшим перевозчиком страны. Для этого «Аэрофлот» передаст «Победе» и «России» свои основные маршруты по внутрироссийским направлениям. Нововведения содержатся в стратегии развития группы компаний, которую презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину. Ожидается, что это снизит цены на билеты на 30 процентов, а общее число пассажиров увеличит вдвое – до 130 миллионов человек, сообщало РБК летом прошлого года.

Запланированные работы уже ведутся. Пересадят ли Сургут и другие города Югры на «Победу» и что будет с бонусами «Аэрофлота» на направлениях, от которых откажется авиакомпания, – в материале siapress.ru.

Сургут пересадят на «Победу»?

«Аэрофлот» перестанет летать в 26 российских городов, выяснили аналитики издания «Известия». В списке значился только один югорский – Ханты-Мансийск.

В представительстве авиакомпании в столице ХМАО корреспонденту siapress.ru подтвердили, что рейсы «Аэрофлота» с 1 июля начнет выполнять «Россия». В Сургуте и Нижневартовске перевозчик остается. В весенне-летнем расписании авиагавани столицы Самотлора значится столичный рейс «Аэрофлота».

В пресс-службе аэропорта Сургута заверили, что перевозчик остается в городе: «Мы, напротив, расширяем сотрудничество с «Аэрофлотом». Открываются новые направления – Краснодар, Сочи».

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что «Аэрофлот» останется на ключевых внутрироссийских направлениях, где он видит спрос на премиальный сервис, в том числе на перевозки в бизнес-классе. С этой точки зрения, Сургут и Нижневартовск, безусловно, интересны перевозчику. Оба города являются региональными хабами, здесь располагаются офисы крупных нефтегазовых компаний.

А что с бонусами?

Постоянных клиентов «Аэрофлота» перспектива пересесть на «Победу» не радует. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что внутригрупповая трансформация группы компаний «Аэрофлот» приведет к ухудшению качества услуг. С другой стороны, для пассажиров, которые летают редко, очевидна выгодна от снижения цен на билеты.

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью РБК рассказал, что заключение код-шерингового соглашения между «Аэрофлотом» и «Победой» не скажется на транзитном потенциале группы. То есть пересадки должны остаться такими же удобными. Что касается программы лояльности, «Победа» к ней подключаться не будет. «Но если наш пассажир купит билет на сайте «Аэрофлота», например, на рейс Лондон — Москва — Пермь, выполняемый совместно двумя авиакомпаниями, то он получит мили за оба сегмента. В первое время не получится купить билет за мили на такой полет, но в течение полугода мы доработаем ИТ-систему», - заверил Полубояринов.


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29 апреля в 13:50, просмотров: 1105, комментариев: 1
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29 апреля в 14:50
Вообще-то, стратегия эта еще от лета прошлого года(а разрабатывалась судя по всему еще до ковида), она давно выложена в сеть на профильных форумах частями или полностью. Как раз прошлым летом её презентовал бывший гендир Аэрофлота В.Г.Савельев президенту Путину. Стратегия была утверждена.

Вкратце, согласно ей Аэрофлот нацеливается на пятизвездочный уровень сервиса(по версии Skytrax, сейчас у перевозчика 4 звезды) и заработок на международном трансфере(в основном Европа-Азия), а россияне ввиду постоянных прорывов в экономике не могут позволить себе пятизвездочный сервис по экономически обоснованному прайсу, поэтому почти отовсюду внутри страны Аэрофлот должен был уйти. Кроме немногочисленных региональных бизнес-столиц типа Спб, Казани, Екб и пр.
Вместо Аэрофлота на внутренние направления встанут дочки - Россия(туда передадут все Суперджеты) и Победа(туда передадут все Боинги 737).
Собственно говоря, процесс уже начался с начала года: на многих направлениях теперь летает только ак Россия. Аэрофлот ушел в том числе и из Тюмени и Перми, например. Правда, позже 1 рейс в день вернули, но это временная вынужденная мера, равно как и рейсы из регионов на юга, в связи с тем, что границы практически закрыты и стратегия в части заработка на международном трансфере несостоятельна.
Согласно действующей стратегии перевозчик и из Сургута должен уйти, но позже. Наивно полагать, что Аэрофлот ушел из Тюмени и не уйдет из Сургута при этом. Если, конечно, стратегию, не переиграют в связи с ковидными реалиями.

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