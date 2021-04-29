«Аэрофлот» отдает перелеты внутри страны «Победе». Коснется ли это Сургута?

Группа компаний «Аэрофлот» планирует сделать лоукостер «Победа» крупнейшим перевозчиком страны. Для этого «Аэрофлот» передаст «Победе» и «России» свои основные маршруты по внутрироссийским направлениям. Нововведения содержатся в стратегии развития группы компаний, которую презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину. Ожидается, что это снизит цены на билеты на 30 процентов, а общее число пассажиров увеличит вдвое – до 130 миллионов человек, сообщало РБК летом прошлого года.

Запланированные работы уже ведутся. Пересадят ли Сургут и другие города Югры на «Победу» и что будет с бонусами «Аэрофлота» на направлениях, от которых откажется авиакомпания, – в материале siapress.ru.

Сургут пересадят на «Победу»?

«Аэрофлот» перестанет летать в 26 российских городов, выяснили аналитики издания «Известия». В списке значился только один югорский – Ханты-Мансийск.

В представительстве авиакомпании в столице ХМАО корреспонденту siapress.ru подтвердили, что рейсы «Аэрофлота» с 1 июля начнет выполнять «Россия». В Сургуте и Нижневартовске перевозчик остается. В весенне-летнем расписании авиагавани столицы Самотлора значится столичный рейс «Аэрофлота».

В пресс-службе аэропорта Сургута заверили, что перевозчик остается в городе: «Мы, напротив, расширяем сотрудничество с «Аэрофлотом». Открываются новые направления – Краснодар, Сочи».

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что «Аэрофлот» останется на ключевых внутрироссийских направлениях, где он видит спрос на премиальный сервис, в том числе на перевозки в бизнес-классе. С этой точки зрения, Сургут и Нижневартовск, безусловно, интересны перевозчику. Оба города являются региональными хабами, здесь располагаются офисы крупных нефтегазовых компаний.

А что с бонусами?

Постоянных клиентов «Аэрофлота» перспектива пересесть на «Победу» не радует. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что внутригрупповая трансформация группы компаний «Аэрофлот» приведет к ухудшению качества услуг. С другой стороны, для пассажиров, которые летают редко, очевидна выгодна от снижения цен на билеты.

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью РБК рассказал, что заключение код-шерингового соглашения между «Аэрофлотом» и «Победой» не скажется на транзитном потенциале группы. То есть пересадки должны остаться такими же удобными. Что касается программы лояльности, «Победа» к ней подключаться не будет. «Но если наш пассажир купит билет на сайте «Аэрофлота», например, на рейс Лондон — Москва — Пермь, выполняемый совместно двумя авиакомпаниями, то он получит мили за оба сегмента. В первое время не получится купить билет за мили на такой полет, но в течение полугода мы доработаем ИТ-систему», - заверил Полубояринов.