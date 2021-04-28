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«С вашего счета осуществлен перевод…»

Как понять, что звонят мошенники: четыре верных признака

«С вашего счета осуществлен перевод…»
Фото: pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции изменила мир и нашу повседневную жизнь. Заметно вырос спрос на цифровые сервисы и дистанционные форматы приобретения товаров и получения различных услуг. Так, только за 2020 год объем платежей жителей «тюменской матрешки», совершенных через Интернет, увеличился более чем в шесть раз. Не остались в стороне и мошенники. Они активно использовали тему коронавируса, рассылая сообщения с вредоносным кодом, создавая фишинговые сайты лжебанков, применяя разнообразные сценарии для хищения денег граждан. По-прежнему срабатывают и старые проверенные схемы – звонки якобы сотрудников банков о приостановке подозрительной операции или одобрении заявки на кредит. Наивные югорчане и в этом году ведутся на очередные уловки и всеми силами спасают свои кровные, берут кредиты и переводят внушительные суммы на неизвестные «безопасные» счета.

Популярные схемы

По данным Банка России, за 2020 год со счетов граждан в целом по России похищено 8,8 млрд рублей - в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. В большинстве случаев люди теряли свои сбережения не потому, что их счета взламывали умелые хакеры. По статистике более 60 процентов хищений основаны на методах социальной инженерии. То есть обманутые или слишком доверчивые владельцы банковских карт сами сообщали кибермошенникам их полные реквизиты, пин-коды, пароли. Для «обработки» жертв злоумышленники предпочитали телефон – 84 процента случаев, остальные 16 процентов приходились на мошеннические СМС или сообщения в различных мессенджерах.

Самым популярным сценарием остаются звонки лжесотрудников банков, которые сообщают о якобы попытке перевода денег с вашего счета. Мошенники умело используют психологические приемы, втягивают человека в разговор, входят в доверие, торопят и выманивают данные его банковской карты или личного кабинета.

На втором месте – звонки об одобрении кредитной заявки (хотя человек её не подавал), деньги по которой вот-вот уйдут на счёт мошенников. Далее человека убеждают подписать кредитный договор в личном кабинете или в ближайшем офисе банка, быстрее получить деньги и сразу перевести их на безопасные счета. На самом деле деньги уйдут мошенникам, а кредит останется с вами на долгие годы.

Всё чаще телефонные мошенники выдают себя за сотрудников полиции, прокуратуры и даже ФСБ. Аферисты утверждают, что проводят спецоперацию по раскрытию киберпреступления, а человек должен оказать им полное содействие.

Также распространены «ошибочные» переводы, обман на торговых интернет-площадках, сообщения о выигрыше или легком заработке на бирже, взлом страниц в социальных сетях, предложения различных социальных выплат или чудо-лекарств в связи с пандемией.

Как распознать мошенника?

Кем бы ни представился инициатор разговора, при любой его легенде, вычислить мошенника можно по некоторым явным признакам:

- разговор сразу ведут о ваших деньгах: предлагают перевести все деньги на «безопасный счет», оплатить «страховку для получения кредита», «очень выгодно» инвестировать свои сбережения и др. Речь всегда идет про деньги, которые можно потерять или получить;

- вас просят сообщить конфиденциальные данные: реквизиты вашей карты, логины и пароли к личному кабинету, коды из сообщений и банковских уведомлений. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли, т.к. вся действительно необходимая информация указана в договоре с банком;

- мошенники стремятся вызвать у вас сильные эмоции – напугать или обрадовать, например, сообщают: «Ваш онлайн-банк взломали!», чтобы вы от растерянности и волнения выдали любую информацию, лишь бы спасти свои деньги;

- на вас оказывают давление, принуждают к чему-то, торопят, чтобы не дать вам времени обдумать ситуацию. Ситуация, в которой вам не дают возможности выбора и подгоняют к немедленным действиям, подозрительна.

Специалисты рекомендуют никогда не принимать поспешных решений, особенно если они касаются ваших финансов. Всё, что вы сообщите мошенникам, обязательно будет использовано против вас! Сохраняйте спокойствие и здоровый скептицизм, возьмите паузу, чтобы перепроверить информацию. При любых подозрениях позвоните в банк и уточните ситуацию. Номер банка указан на обратной стороне карты. Набирайте его только вручную, чтобы снова не попасть на мошенников.

Что делать, если деньги с карты все же украли?

Если средства все-таки списали, немедленно позвоните в банк по номеру на обратной стороне карты, сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. Затем нужно в течение одного дня обратиться в отделение банка, получить выписку по счету и оформить заявление о несогласии с операцией. Банк проведет служебное расследование в течение 30 дней и сообщит о своем решении.

По закону банк не обязан возвращать похищенные деньги, если это произошло по вине клиента, например, вы сами сообщили мошенникам свои секретные данные. По этой причине в 2020 году банки возместили клиентам всего 11% похищенных средств. Поскольку кража денег – это уголовное преступление, напишите заявление в полицию.

Можно бесконечно усиливать безопасность в банках. Но, пока люди сами будут сообщать конфиденциальные данные мошенникам, остановить хищения не удастся.

Подробную информацию о мошенничестве на финансовом рынке можно найти на сайте https://fincult.info.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 237, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 16:20
Звонят... Сбером представляются...
Спрашивают: вы переводили 800 руб на карту такому то человеку?
Конечно я, отвечаю.. на этом все и заканчивается!
Ибо нет карты сбера у меня!!!!!!!!
И желания ее иметь нет!!!!

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