Сургутские деятели культуры обратились к Наталье Комаровой с письмом в защиту директора СМДТ Тамары Лычкатой

«Это беспрецедентный случай в практике исполнительных органов государственной власти Югры — прибегать к подобным неприемлемым методам работы, не имеющим ничего общего с профессионализмом, гражданской сознательностью и готовностью к полноценному диалогу»: так деятели культуры и видные общественники оценили ситуацию, сложившуюся вокруг противостояния директора Сургутского театра Тамары Лычкатой и окружного департамента культуры. Они написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой, в котором перечислили основные заслуги Лычкатой (в числе них — создание ЦКиД «Камертон» и Сургутского музыкально-драматического театра) и призвали главу региона провести встречу для урегулирования ситуации в правовом ключе.

Напомним, что на минувшей неделе в театре прошли обыски — на заместителя директора Александра Лычкатого завели уголовное дело, заподозрив его в принятии взятки в размере 50 тысяч рублей. Ранее сама Тамара Лычкатая неоднократно заявляла о множестве проверок, которые организованы департаментом культуры и его руководителем Артуром Латыповым. Так, в результате одной из последних проверок в СМИ появилась информация о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства, кумовстве и прочих поводах для внимания правоохранительных органов. В театре эти заявления назвали преждевременными.

«Каковы бы ни были претензии департамента к театру, считаем выбранный им вектор действий, а именно грязные технологии публичной «вирусной» дискредитации, весьма опасным и неприемлемым для сферы культуры и искусства в целом», — заявили подписанты письма. В их числе такие видные фигуры, как экс-замглавы Сургута Наталья Алешкова, ветеран администрации города Ирина Сердюкова, журналисты Анна Максимова, Екатерина Логинова, Маргарита Стройнова, общественники Эдуард Логинов, Владимир Самборский, Любовь Андриади и другие.

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Между тем, напомним, на сайте правительства Югры уже появился апроект распоряжения, согласно которому полномочия Тамары Лычкатой должны быть прекращены сегодня — а с завтрашнего дня директором СМДТ должна стать бывший главный балетмейстер «Камертона» Светлана Астраханцева.