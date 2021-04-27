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​«Тамара Лычкатая имеет полное право на адекватный профессиональный диалог»

Сургутские деятели культуры обратились к Наталье Комаровой с письмом в защиту директора СМДТ Тамары Лычкатой

​«Тамара Лычкатая имеет полное право на адекватный профессиональный диалог»
Фото: instagram.com/tamaralychkataia

«Это беспрецедентный случай в практике исполнительных органов государственной власти Югры — прибегать к подобным неприемлемым методам работы, не имеющим ничего общего с профессионализмом, гражданской сознательностью и готовностью к полноценному диалогу»: так деятели культуры и видные общественники оценили ситуацию, сложившуюся вокруг противостояния директора Сургутского театра Тамары Лычкатой и окружного департамента культуры. Они написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой, в котором перечислили основные заслуги Лычкатой (в числе них — создание ЦКиД «Камертон» и Сургутского музыкально-драматического театра) и призвали главу региона провести встречу для урегулирования ситуации в правовом ключе.

Напомним, что на минувшей неделе в театре прошли обыски — на заместителя директора Александра Лычкатого завели уголовное дело, заподозрив его в принятии взятки в размере 50 тысяч рублей. Ранее сама Тамара Лычкатая неоднократно заявляла о множестве проверок, которые организованы департаментом культуры и его руководителем Артуром Латыповым. Так, в результате одной из последних проверок в СМИ появилась информация о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства, кумовстве и прочих поводах для внимания правоохранительных органов. В театре эти заявления назвали преждевременными.

«Каковы бы ни были претензии департамента к театру, считаем выбранный им вектор действий, а именно грязные технологии публичной «вирусной» дискредитации, весьма опасным и неприемлемым для сферы культуры и искусства в целом», — заявили подписанты письма. В их числе такие видные фигуры, как экс-замглавы Сургута Наталья Алешкова, ветеран администрации города Ирина Сердюкова, журналисты Анна Максимова, Екатерина Логинова, Маргарита Стройнова, общественники Эдуард Логинов, Владимир Самборский, Любовь Андриади и другие.

Скачать письмо в pdf

Между тем, напомним, на сайте правительства Югры уже появился апроект распоряжения, согласно которому полномочия Тамары Лычкатой должны быть прекращены сегодня — а с завтрашнего дня директором СМДТ должна стать бывший главный балетмейстер «Камертона» Светлана Астраханцева.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 777, комментариев: 5
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 13:42
еще! мало! письмо путину! про театр! который сквозь метели несет словесность гражданственность и патриотичность в те уголки земного шара, где не ступала нога человека! про театр! который выступал на таких подмостках о которых Большой может только мечтать!
Швондер.
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Сегодня в 14:02
Еще Исидор Яковлевич и обязательно Паша Эмильевич. Где их подписи
Сергей Б
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Сегодня в 14:11
В защиту одной неадекватной обратились к другой неадекватной, чтобы был адекватный профессиональный диалог.
Мамаша
не нравится
Сегодня в 18:04
Претензии к директору вполне обоснованы. И речь о б искусстве совсем другого рода. А вот про русскую классику, которую открывает для школьников города наш театр - вопрос спорный. Где классические спектакли по классическим произведениям? Что ставит Матийченко? Если он худрук, а не режиссер, то почему в театре нет режиссера? Какие громкие премьеры поставлены за послелдний год-два-три? Независимую оченку качества спектаклей еще бы провести...
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:07
Право то она имеет, но театр государственный и заключение контракта с директором СМДТ - это компетенция Директора Департамента Культуры ХМАО.
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