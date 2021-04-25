Чем запомнится Сургуту ушедший в отставку замглавы Николай Кривцов (ничем)

Последний заместитель главы Сургута из числа «шуваловского призыва» Николай Кривцов покинул свой пост. Чем он запомнился – обсудили в проекте «О чем говорят» обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. По их мнению, Кривцов никакого существенного вклада в городскую коммунальную среду не сделал – просто курировал созданный задолго до его прихода комплекс, по мере сил реагировал на точечные проблемы, и все.

Какой зам по коммуналке нужен Сургуту, чтобы управлять этой махиной качественно?

Д.Щ. – Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. Поговорим про Сургут.

Тут у нас случилось намедни окончательное закрытие шуваловского вопроса в городской администрации. Последний яркий представитель команды бывшего мэра — это Николай Кривцов, он был заместителем главы по коммунальной инфраструктуре, по коммуналке в целом, по дорогам. Он покинул свой пост. Он сказал, что он не член новой команды, он себя не чувствует здесь своим, поэтому все, до свидания, я пошел работать в какую-то другую структуру, которая где-то в Сургуте располагается. То есть он не уезжает, вроде как.

Получается, у нас остался из замов шуваловского призыва не осталось никого. Томазову мы не считаем, потому что Томазова — это все-таки человек еще из администрации Александра Сидорова, которая долго росла и стала замом, конечно, не так давно, но в принципе, она не является членом шуваловской команды. Из прям таких ярких креатур Шувалова остался последний только Сергей Солод — это главный архитектор, директор департамента архитектуры и градостроительства. Все. На этом у нас вопрос закончился. Давай, кратенько, охарактеризуем Николая Кривцова, покинувшего нас не так давно, что мы можем про него сказать хорошего или плохого.

Т.С. – Я б не стал так вот человека разделывать на препарационном столе, отделять хорошее от плохого. Мое общее впечатление очень простое, на самом деле.

Сургут — это северный город, это большой северный город со сложнейшей коммунальной инфраструктурой и очень проблемной коммунальной инфраструктурой, которая, слава предшественникам, была приведена в порядок своевременно, и не вызывает особых тревог: у нас не так часто рвутся трубы, потому что они обветшали, нет у нас отключения электричества. Но напомню, все это сделано было еще при администрации Александра Сидорова.

Сегодня мало кто помнит, но Сургут, действительно питался, огромный город (на тот момент он был трехсоттысячником, 350, может быть, тысяч), питался от одной подстанции. И любая авария приводила бы к потенциальным, очень серьезным проблемам. То есть город, экономический центр на севере страны, добывающий нефть и газ, транспортирующий дальше, питался, если грубо говорить, одним кабелем от одной розетки. Сегодня этого всего нет и с этой точки зрения управлять коммуналкой просто.

Но с другой стороны, Сургут давно перерос сам себя и это мегаполис со всеми вызовами к современному городу и современным городом надо управлять как-то немножко по современному. Да? Простите меня за тавтологию. Этого подхода у Николая Кривцова напрочь не было. Это типичный, такой производственник среднего звена, который делал свою карьеру в энергетике. Он не дослужился до первых позиций на той же электростанции, в отличии от Вадима Николаевича Шувалова, который все-таки был генеральным директором ГРЭС и был генеральным директором энергосбытовой компании «Тюменьэнерго». То есть у него есть такой крупный опыт аппаратной работы управления системой.

А Николай Кривцов... Ну, он в силу обстоятельств, исключительно субъективных, как я понимаю, попал в кресло заместителя по коммуналке. И когда я его сравниваю с Владимиром Браташовым или с Вячеславом Федоровичем Новицким, я понимаю, что сравнивать нечего, потому что совершенно не тот масштаб, не тот подход, не тот уровень понимания задач и не то качество реализации задач. Если брать какие-то конкретные вещи, что конкретно в коммуналке города Сургута с появлением Кривцова изменилось в лучшую сторону. Ну, а что?

Д.Щ. – Я, если честно, не могу сказать, потому что не специалист, я слежу больше за политикой, чем за трубами.

Т.С. - Нет, ну почему? Все работало, снег вывозился на полигоны, которые не были нормально узаконены. Это тоже большой предмет для исследований и расследований. Но, опять же, это не совсем вина Кривцова. Он работал в той команде, которая формировала общую всю ситуацию. Такие города, как Сургут, северные города, в частности, имеют колоссальный инерционный ход. То есть вся система коммунальная, которая была построена еще там в 90-х – начале 2000-х годов, вся система по управлению городскими процессами, реализуемая сегодня через управляющие компании, это очень мощная система, ее нельзя взять, остановить, это как большой океанский лайнер, он на остановленных двигателях может еще 20 миль идти своим ходом. Тут то же самое.

Поломать ее он не смог, просто руководил и руководил: возникали какие-то оперативные задачи, они их пытались оперативно пытались решать, возникали проблемы – достаточно тугодумно наш коммунальный департамент эти задачи решал. По мне, никого серьезного творческого подхода именно к изящному коммунальному обслуживанию Сургута я не наблюдал. С мусором... Так мы и не поняли, что в Сургуте с мусором творится: то мы его сортируем, то не сортируем. Позиции коммунальных властей на этот счет никто внятно не озвучивал, все ссылаются на оператора этого бизнеса. Я полагаю, что если ты являешься конкретным руководителем этого участка в рамках городской администрации, ты должен брать на себя ответственность, что-то предлагать, озвучивать, как-то разговаривать с горожанами.

Проблема придомовых территорий не решена, работа управляющих компаний во дворах не решена, качество уборки территорий (придомовых, дворов), как всегда было проблемой в городе Сургуте, так и осталось. Ливневка – никаких мыслей по этому поводу не было. Уборка улиц от снега – только додумались завалить город песком. Сейчас, кстати, будем расхлебывать. Вот посмотрите, сейчас снег окончательно сойдет, и сургутян ждут пыльные бури, забитые остатки ливневки, эти кучи песка под бордюрами вдоль дорог, то есть абсолютно безграмотный, бездумный подход к решению, казалось бы, банальной северной проблемы.

Был вот такой эпизод в жизни города Сургута и, видимо, эта страница должна быть перевернута, и надо надеяться, что новый коммунальный руководитель Сургута все-таки немножко встряхнет эту сферу и даст ей какого-то импульса. Потому что город должен выглядеть, конечно, поаккуратней.

Д.Щ. - Ну вот кратенько. Кого мы ждем на посту заместителя по коммуналке, потому что у нас, получается, есть новенький в администрации Кирилл Киселев, это директор департамента городского хозяйства, который на прошлой неделе был приведен Андреем Филатовым из Лангепаса. Ждем ли мы, что он станет, передвинется на должность зама или это будет какой-то другой человек, возможно?

Т.С. – Не знаю. Думаю, не очень правильно только что назначенного директора департамента через неделю ставить заместителем, это по аппаратным правилам не совсем выглядит изящно. Мое мнение, что должность заместителя города Сургута, очень крупного, большого города по коммунальным вопросам, по городскому хозяйству должна быть, конечно, не то чтобы отдана сургутской креатуре. Это тоже не очень правильный подход, но, в конце концов Югра — это вполне себе локальный субъект федерации, в котором все муниципальные руководители, так или иначе, знакомы друг с другом, знакомы с проблемами своих муниципалитетов, и когда Лангепас занимает какие-то позиции, в администрации Сургута надо думать о причинах, почему так происходит, какова квалификационная подготовка тех людей, которые приходят в Сургут, а не отметать сразу эти кандидатуры, потому что они иногородние. Хотя, элемент патриотизма, безусловно, должен соблюдаться. И коммуналка — это та сфера, которая более технологично должна находиться в руках местного знатока и специалиста, который знает специфику не только собственных коммунальных предприятий, управления коммунальными процессами, но и умеет взаимодействовать с остальными городскими службами. В конце концов, коммунальный сектор — это ж не только метла и лопата, это и какие-то проекты по освоению территорий, по их реновации...

Д.Щ. – Благоустройство дороги...

Т.С. – Благоустройство, безусловно, понимание вообще того, что такое благоустройство, как оно должно выглядеть. Говорят многое о Сергее Полукееве сегодня. Я ничего не могу на этот счет сказать, никак не подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому я даже не хотел бы заниматься этим неблагодарным делом, сейчас какие-то прогнозы давать. Я бы, с большим удовольствием воспринял на этой должности человека уровня Новицкого, Браташова, там, я не знаю, Владимира Афанасьевича Попова, который когда-то, кстати, создавал коммунальное предприятие, которое сегодня является. Когда Жилкомхоз был, и в его ведении все службы находились. Это логично для такого города, как Сургут. И, по сути, конечно же, зам по коммуналке, это зам по городскому хозяйству, это в условиях российских городов практически первый зам. Это первый зам по ведению хозяйства. Надо смотреть, какое решение примет Андрей Филатов.

Д.Щ. – Ну что ж, будем смотреть. Завершаем наш разговор на сегодня. Подписывайтесь на канал СИА-ПРЕСС на Ютубе, читайте непосредственно сайт, пишите комментарии, пишите много всякой обратной связи, на следующей неделе снова встретимся, чтобы обсудить самое интересное. До свидания!

Т.С. – Всем спасибо! Всем пока, друзья!