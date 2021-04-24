Недвижимость губернатора вышла из тени, тюменские депутаты отчитались о доходах, а планы продолжают строиться

На этой неделе тюменцы обсуждали недвижимость губернатора и доходы депутатов областной думы, ямальцы боролись за комфортную среду, а в Ханты-Мансийске и Нижневартовске строили… планы. Все подробности – в обзоре новостей соседей.

На строительство скандального здания в центре Тюмени выделили 3,5 млрд

На строительство нового корпуса Тюменского госуниверситета потратят 3,5 миллиарда рублей. Он должен быть возведен в первом квартале 2024 года. Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте Госзакупок, пишет РБК-Тюмень.

Вуз заключит договор на строительство после проведения электронного аукциона, который запланирован на 13 мая. На месте старого корпуса на ул. Республики, 9, в котором находится институт социально-гуманитарных наук, возведут новое здание, так как старое, по оценкам экспертов, в плохом состоянии из-за износа. Тема его сноса зрела на протяжении нескольких лет, и в начале 2021 года замгубернатора Сергей Шустов подтвердил, что уже разработана проектная документация.

Земельные участки, заводы, газопровод, квартиры заграницей: депутаты Тюменской облдумы отчитались о доходах за год пандемии

Пока в мире бушевала пандемия коронавируса, депутаты неплохо заработали, даже некоторые обзавелись зарубежной недвижимостью. Доходы парламентариев изучила «Наша Газета».

По-прежнему по доходам в облдуме лидируют представители партии «Единая Россия» и персонально глава комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий. В прошлом году он заработал 849,94 млн рублей. Надо признать, что доходы бывшего банкира сократились почти на 293 миллиона рублей. В 2019 году он задекларировал 1,14 млрд рублей. Ничего нового из имущества Горицкого в декларацию 2020 года не попало, видимо не покупал. У депутата в собственности дом 199,5 кв. м., квартира256,5 кв. м., четыре земельных участка, два гаража и два машиноместа.Есть и два старых автомобиля - Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S 560.

Самый бедный депутат, как и положено настоящему коммунисту, член фракции КПРФ Юрий Юхневич. Он заработал всего 363,6 тысяч рублей, а его супруга – 249,9 тысяч. У депутата 1/3 квартиры площадью 55,4 кв.м. и два отечественных автомобиля – ВАЗ-20074 и ВАЗ-20053.

Губернатор Моор узаконил загородный дом, который нашел штаб Навального

Губернатор Тюменской области Александр Моор теперь официально может пользоваться своим загородным домом. Недвижимость на Салаирском тракте оформили в собственность после расследования тюменского штаба Навального, пишет 72.ru.

По данным Росреестра, строительство дома завершили в 2019 году, а оформили его летом 2020 года. Собственников трехэтажного коттеджа (один этаж подземный) указана супруга главы региона Ольга Моор. Площадь загородного дома семьи — 485 квадратов.

После претензий активистов в прошлом году губернатор пояснял, что это за недвижимость и почему она не в декларации: «Строительство и дальнейшая достройка объекта (дома. — Прим. авт.), находящегося на данном земельном участке, осуществлялось с разной степенью интенсивности, начиная с 2009 года, — по возмездному договору подряда, далее — хозяйственным способом. Строительство было завершено в конце 2019 года. Источником строительства данного объекта являлись мои доходы и доходы моей супруги».

В Новом Уренгое блогер и урбанист вышел на борьбу с коммунальной разрухой

В Новом Уренгое блогер Сулейман Атомов, также называющий себя Ульви, решил рассказать о коммунальных проблемах своего города оригинальным способом – записывая шутливые костюмированные скетчи. Об этом рассказывают «Вести-Ямал».

В своих роликах он перевоплощается в различных персонажей: оперативников, сыщиков и даже в сказочного принца по имени Вильгельм Второй. Так, в одном из последних эпизодов молодой человек в образе отправился на поиски возлюбленной, добираясь на надувной лодке через огромные лужи, которые раскинулись во дворе.

Ямальский урбанист отметил, что идеи для контента он находит в сетевых пабликах. Затем вместе со своей командой он отправляется на место ЧП, где они разыгрывают свои номера на злобу дня.

В центре Салехарда появится еще одно место для отдыха

После майских праздников начнется благоустройство одной из общественных территорий в центре столицы Ямала. За преобразование площадки возле «Недр Ямала» и центра культуры и спорта «Геолог» салехардцы проголосовали в 2020 году. Реконструкцию начнут с демонтажа устаревших конструкций и изношенных ограждений. Вместо них на улице Матросова должны появиться современные прогулочные зоны, места отдыха, игровые и спортивные площадки, пишет «Ямал-Регион».

К реконструкции площади возле самого «Геолога» строители планируют приступить в 2023 году. Здание культурно-спортивного центра тоже хотят капитально отремонтировать.

14 пространств благоустроят в Ханты-Мансийске по нацпроекту

В администрации Ханты-Мансийска обсудили планы по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», сообщается на официальном сайте администрации города.

Общественные обсуждения пройдут 14 проектов, которые подготовлены для рейтингового голосования по выбору первоочередных для благоустройства в 2022 году. «Необходимо с самого начала, ещё на этапе определения целевого назначения общественного пространства, привлекать жителей к обсуждению проектов. Городская среда должна отвечать запросам людей, только они знают, как и для чего удобнее всего использовать ту или иную зону города. Особенно важно услышать людей, которые проживают в прилегающих районах, для того чтобы новые объекты не создавали дополнительных неудобств», - сказал глава окружного центра Максим Ряшин.

В Нижневартовске может появиться биатлонный центр

В Нижневартовске на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» планируют построить биатлонный центр, пишет Nv86.ru.

Уже готов проект центра, осталось найти источник финансирования. На строительство нужно порядка 250 миллионов рублей. Об этом сообщил спикер окружного парламента Борис Хохряков во время рабочего визита. В биатлонном центре планируется сделать разноуровневую трассу протяженностью 2200 метров, стрельбище, модули для спортсменов и трибуны для зрителей. Асфальтовое основание будущей трассы есть, также подведены необходимые коммуникации.