Что сказал и что не сказал Путин в своем послании к народу

Послание Владимира Путина к Федеральному Собранию и, в конечном счете, всему российскому народу, стало предметом обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ruДмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты обсудили, с каким посылом выступил президент, что сказал хорошего, что из сказанного вызывает недоумение типа «а почему 20 лет спали?», а что из важных вещей сказано не было.

Д.Щ. – Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – издатель газеты «Новый город» на связи. Тарас, прием!

Т.С. – Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ. – Поговорим про одну из центральных тем этой недели: у нас Президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, ко всему свету нашей отечественной элиты и в течение часа двадцати минут рассказывал много всяких вещей, которые надо понять, проанализировать, отрефлексировать. Потому что нам надо понимать, что происходит в голове у главного руководителя нашей страны и на что, к чему он хотя бы внешне и публично сподвигает весь управленческий аппарат нашей большой великой Родины. Было сказано всего много чего. Поэтому сейчас просто кратко проговорим и дадим кратко свою обратную связь на тему того, что показалось наиболее важным.

Давай, я вот немножко с себя начну, несколько важных вещей. Сначала с того, что понравилось. То, что было интересно, любопытно, не лишено смысла. Во-первых, я считаю, что абсолютно каждая раздача денег, которая происходит в нашей стране, которая происходит от федерального бюджета в сторону людей — это отлично. Не очень много этого произошло сейчас по сравнению с прошлым годом, но и не мало: дети, школьники, беременные женщины, мамы в декрете и так далее. То есть какие-то деньги — это лучше, когда их раздают, чем когда их не раздают. Потому что денег у федерального бюджета очень много, а денег у народа очень мало. Любое приведение баланса — замечательно!

Очень понравилось мне, что президент сказал про разбюрократизацию всех этих процессов, которые связываются со справками, бумажками, которые люди вынуждены по всяким инстанциям бегать, собирать, искать и так далее. Все, что будет цифровизироваться, и все будет переходить в ондайн, это, наверное, то, что нужно было бы сделать давно. И то, что это делается сейчас, я считаю, что это прекрасно, потому что в 21-ом веке то, что происходит в России, люди носятся с бумажками по всему городу для того, чтобы получить какую-то фигню, мне кажется, это просто невозможно. Ставим большой жирный плюсик.

И то, что нет войны. Все ждали войну и присоединения Белоруссии к России. Этого не случилось. Ни войны, ни присоединения. Это хорошо. Ну, это любимый способ нашего президента порадовать своих граждан: сначала всем сказать, что будет что-то очень плохое, а потом сказать – ладно, не будет. И все такие: ух, слава богу! Живем дальше и продолжаем. Вот. Такое предварительное мнение.

Т.С. – Ну, прекрасно! То есть сегодня мы услышали панегирика Дмитрия Щеглова в адрес президентского послания..

Д.Щ. - Я всегда хвалю власть, когда считаю, что она достойна похвалы. Вот здесь я считаю, достойна похвалы. И я еще поругаю. Это чуть дальше.

Т.С. – Ну что ж, отсутствие объявления войны — это неплохо, конечно. И спасибо нашему президенту за то, что вчера он не обрадовал нацию ожидавшимся от него заявлением. Но я на другое обратил внимание.

Президент вчера наговорил много таких, я бы даже сказал, социал-демократических вещей, которые в развитых странах, странах Европы являются вообще просто политической нормой любого лидера. И те меры, которые озвучил Путин вчера, почему-то вызывают там аплодисменты бурные радости. А я считаю, что это, на самом деле, приговор тому, что делает власть в стране в последние 20 лет.

В самом деле. Что – мы должны на 22-ом году президентства Путина задумываться о том, что Россия – это уникальная туристическая зона, если вообще не сказать, одна из самых лучших, самых неповторимых по своим разным направлениям территория? И вот только сейчас придумали делать туристические кластеры из разных регионов страны. Это правильно он сказал, безусловно, правильно. Но, елки-палки, это должно было быть не то, что озвучено, а реализовано десятилетиями ранее. А никто этим не занимался.

Это большая беда России – многие, большинство, вероятнее всего, действительно стратегические проекты, которых требует государство, рассматривается чиновничеством через призму коррупционного интереса. Вот если какая-то олигархическая и властная спайка случается, то какой-то проект пойдет. И то мы видим, как они страшно буксуют, как они удорожаются в ценах. Там я не знаю, пресловутая скоростная железная дорога Москва — Казань или.

Д.Щ. – Крымский мост.

Т.С. – И мост во Владивостоке на остров Северный.

Д.Щ. – Русский.

Т.С. – Извиняюсь, да, Русский. Трасса на Питер. Все это делается долго, все бесконечно дорого. И 20-летний срок — это, на самом деле, такой срок, на котором Путин должен был отчитываться о чем-то подобном сделанном, а не заявлять, как планы. Вот это главный диссонанс, который я все выступление Путина испытывал. Перед нами выступал лидер нации, который во главе самого гигантского государства в Солнечной системе, и я ждал от него отчета о проделанной работе. И общее ожидание – на самом деле, даже не ожидание ухода Путина, а ожидание перехода в какое-то новое качество нашего государства, его управленческих, общественных процессов. А этого всего не было.

Путин традиционно давал поручения и ожидал от правительства в какие-то там сроки это выполнить, то выполнить, се выполнить. И это не была стратегическая программа. Ну что, вот раздача аж в июле месяце трех тысяч или десяти тысяч (я уже запутался) денег на детей, это какой-то прорыв для такого государство, как Российская Федерация? Ну, это должно быть нормой. Это является нормой в большинстве маленьких стран, которые во главу угла ставят интересы граждан, а не интересы геополитики.

Ну, допустим, ладно, Россия по тем или иным причинам, не в состоянии отказаться от своих геополитических планов. Тем не менее, все-таки, это не самая бедная страна, а у населения нашей страны не самые высокие материальные запросы, что, кстати говоря, нашей власти во многом помогает. И вот как я должен был как-то вчера связать, там создание нового туристического кластера там в Тарусе с пособиями для детей. Понимаешь? Это все не является давно уже в нормальных странах предметом гордости властей, потому что это и есть суть их деятельности, и в этом есть смысл их пребывания у власти.

Д.Щ. – Я когда писал свой блог по следам послания, как раз поймал себя на мысли, что если бы мы были, условно, обычной европейской страной, у нас бы не было каких-то там масштабных проблем с коррупцией, войнами, оппозицией, выборами, то, по большому счету, это выступление было бы как раз для нормальной средней европейской страны, которая занимается своими какими-то обычными делами.

Т.С. – Именно. Это выступление президента страны перед парламентом какой-то парламентской республики, который в период пандемии со своим правительством нашел резервы и дал дополнительные социальные пособия людям. Это всегда вызывает радость. Ты тут прав абсолютно. Конечно же, выдавать из бюджета бесплатно какие-то деньги народу — это лучше, чем их придерживать. Другой вопрос: а вся остальная социальная политика? Насколько она социальна, насколько она ориентирована, действительно направлена на интересы граждан, их повседневные заботы.

Мы же прекрасно понимаем, что если в одном и том же выступлении Путин говорит о необходимости выделить те или иные пособия социальные — матерям, беременным, ожидающим детей, неполным семьям и так далее, школьникам. И через 15 минут он говорит о том, что налоговая политика должна быть скорректирована, и мы займемся дивидендами корпораций, то я сразу понял: вот только что Путин нашел источник всех этих денег, которые он так красиво раздал. Хотя, я не понимаю, почему нельзя взять деньги собственно из бюджета Российской Федерации, в котором они присутствуют, и они есть, они лежат мертвым грузом.

Почему надо регионам давать какие-то кредиты там аж под 3-5 процентов годовых – это много, 5 процентов годовых, это все равно очень много. Потому что, когда ты умножаешь миллиарды на эти проценты, у тебя выходят сотни миллионов за несколько лет, которые точно так же регион должен будет взять и откуда-то достать. Откуда он будет доставать деньги на выплату кредитов и процентов по ним?

Д.Щ. – Ну, кому-то Аллах даст, я думаю.

Т.С. – Да, конечно, прекрасно! Он будет, значит, либо усиливать свою лоббистскую деятельность в той же администрации президента и выпрашивать какие-то субвенции параллельно, либо он будет сокращать социальные обязательства перед своим населением. Потому что чудес не бывает. Сама система бюджетирования в Российской Федерации не нормальна, она неправильна, она (мы об этом говорили миллиард раз) ориентирована на высасывание всех свободных денег в федеральный центр.

А вот если вспомнить, скажем так, допутинскую эпоху, когда в 90-ых годах бюджетное и финансовое устройство России было иным, и когда муниципалитеты тратили деньги, которые зарабатывали на своих территориях самостоятельно, и лишь часть уходила в субъект федерации, и еще меньшая часть уходила в государственный бюджет, вот тогда вспомни – в России очень бурно развивались города, менялись коммунальные системы. На примере Сургута это все очень хорошо видно. Ведь все дороги были построены в 90-ых годах Ельцине. Когда губернатор у нас был Филипенко. Это ж все тогда начиналось. Все большие инфраструктурные инвестиции начали подниматься ровно в то время, когда муниципальное законодательство было иным, региональное законодательство было иным, и все межбюджетные взаимоотношения, они формировались по другому.

Да, у нас были депрессивные регионы. Так они и сейчас никуда не делись. Что толку, что федеральный центр забирает себе деньги, а потом их перераспределяет? Откуда же взялись эти самые регионы, про которые вчера Путин говорил: «Кто ведет неэффективную политику, тому меньше будем давать денег». Перепиши законодательство — вот это будет реформа. Это будет освобождение регионов от этого бремени финансового.

Я еще раз вернуться хочу к туристическим штукам. Конечно же, в России необходимы мощнейшие региональные проекты по развитию внутреннего туризма. Мы один из проектов этой теме посвящали. Мы говорили: никогда Сургут, сургутская агломерация, да и вся Югра не станут туристическим центром при той совершенно чудовищно не развитой инфраструктуре, которая должна сопутствовать любому туристическому бизнесу. Во всем мире именно государственная власть, региональные власти и муниципальные власти инвестируют деньги в эту самую инфраструктуру.

То, что вчера Путин объявил, прекрасно! Но, дядя, где ты был все 20 лет? Ну, все же это можно было построить. Уже должна была быть не одна, а несколько скоростных трасс от Владивостока до Калининграда, и еще должны быть параллельные, а еще перпендикулярные с юга на север и с запада на восток, должны были быть железнодорожные все трассы, не одноколейки, чтобы поезда увеличивали среднюю скорость движения. Мы должны были перестроить всю речную инфраструктуру. У нас же в стране после Советского Союза пассажирское судоходство просто разрушено. У нас не чистятся реки, у нас нет нормальных фарватеров. Посмотрим на реку Обь. Во что она превратилась? Ну просто, мы берем инфраструктуру: река Обь, крупнейшая река в Российской Федерации, по которой, кстати говоря, через которую все грузы, связанные с освоением Севера, привозились. Правда же? Это же через Обь.

Д.Щ. – Угу.

Т.С. – До Омска железка, а потом по Оби. Вот можно представит себе чисто инфраструктурно, что представляла из себя эта река в те годы, 50-60 лет назад, и что она сейчас из себя представляет. Вот вам, пожалуйста, результат нашей инфраструктурной политики. Какой туризм будет на Оби? Только экстремальный. Плывите. Там уж, как получится. Вот. Ни речвокзалов, ни стоянок, ни пикников, ни заправок, ни электроснабжения, ничего нет.

То есть, делайте инфраструктуру. Но время-то упущено. Колоссальное количество государственных возможностей за эти годы использованы просто не на то. И где сейчас Путин найдет деньги, чтобы вдруг у нас там было (сколько он объявил вчера?) 12, по-моему, туристических кластеров. И из всех перечисленных, единственный, пожалуй, более менее туристический центр — это Краснодарский край. Правда?

Д.Щ. – Угу.

Т.С. – И то благодаря сочинской Олимпиаде. Кто был в Сочи, тем более в Крыму, имеет прекрасную возможность сравнить уровень нашего подхода к туристическому бизнесу и, я не знаю, какой-нибудь турецкий подход к этому же вопросу.

Д.Щ. – Да, мы много раз имели возможность удостовериться, что Путин, к сожалению, не очень большой стратег. Он блестящий тактик и хорошо выполняет всякие интересные вещи, которые ему нужны, на коротких дистанциях, но со стратегией как-то не срастается. Нам нужно с тобой сейчас уже заканчивать. Давай, подведение итогов. Все-таки, насколько я могу понять, эта речь была, в основном, предназначена для того, чтобы в предвыборный период как-то немножко воодушевить народ и дать ему путеводную звезду, которая зависнет над ближайшим избирательным участком, куда нужно прийти и поставить свою галочку за ту партию, которую президент сочтет нужным. Как ты думаешь, достиг ли президент этой цели, и была ли реально это цель, чтобы народ вдохновить на выборы, воодушевить и сказать, чтобы он пошел дружною толпой и проголосовал, как надо?

Т.С. – Я думаю, что, наверное, в чем-то достиг у своего ядерного электората, который...

Д.Щ. – …который бы итак пошел.

Т.С. – Да, который верит каждому слову и Путина и власти в целом. И его послание прошло абсолютно мимо тех людей, которые вчера выходили на митинги, и об этом он ни слова не сказал. Хотя, если ты готовишься к выборной компании, то, наверное, обозначить отношение государства к оппозиции и к политическому меньшинству тоже необходимо. Мне кажется, можно было как-то обозначить и высказать свою позицию или к Навальному, или просто к оппозиции как к таковой, дать какие-то сигналы, устроить дальнейшее взаимодействие между государством и оппозицией. Этого не прозвучало, а этого, в общем-то ждал тот лагерь, как я понимаю. Да и вообще Путин вчера ничего не сказал про выборы в сентябре.

Д.Щ. – Это удивительно, между прочим.

Т.С. – То есть процесса нет. И на самом деле, это главное, что обращает на себя внимание в его послании. Но, я так полагаю, он собирался сказать все-таки про войну и ракеты. И как-то вот этот кусок из послания был убран, и что-то там где-то изменилось. Посмотрим, как они с господином Лукашенко пообщаются. Вот.. Может быть, Владимир Владимирович все свои сюрпризы решил отложить.

То есть мирное обращение, которое в части социально-экономического блока меня заставило задуматься о тех вопросах, про которые я говорил. А в части политической я, честно говоря, не увидел того, что мне кажется, было бы актуально сегодня от нашего президента услышать.

Д.Щ. – Ну что ж, посмотрим, как на это отреагируют наши соотечественники. Это будет видно по соцопросам, будет видно по выборам. Подписывайтесь на СИА-ПРЕСС на Ютубе, читайте нас на СИА-ПРЕССе. Следующий этап «О чем говорят» будет посвящен Сургуту, переходите, смотрите.