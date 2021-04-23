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​«Работать-то не пробовали?» Сургутские предприниматели в шоке от «майского подарка» Путина

Решение Владимира Путина объявить 1-11 мая выходными днями не привело в восторг малый и средний бизнес Сургута

​«Работать-то не пробовали?» Сургутские предприниматели в шоке от «майского подарка» Путина
Фото: siapress.ru, admsurgut.ru, из личного архива спикеров

Президент РФ Владимир Путин объявил для россиян майские каникулы: 1-11 мая будут выходными. Пока население ликует, предвкушая бесконечные шашлыки, предприниматели подсчитывают убытки, связанные с очередным простоем всей экономики страны: напомним, что царский подарок президента оплачивать придется не из федерального бюджета, а из кармана работодателей.

Корреспонденты siapress.ru поинтересовались у ряда сургутских бизнесменов, как они относятся к инициативе главы государства и вообще нужны ли подобные каникулы.

Валерия Пахтаева, директор кондитерской сети «Кешка-сладкоежка»:

— Вообще мы только отдыхаем. Работать когда будем? Людям, конечно, это интересно, но очередные каникулы — как всегда за наш, предпринимателей, счет. С первого по десятое никто ж производство останавливать не будет? Значит, будет просто двойная оплата со стороны работодателя. А если производство останавливать, то тоже, считайте, за 30 процентов рабочего времени нужно заплатить.

Все за счет предпринимателей. А что касается бюджетников… Десять дней! Где это видано?! В мире максимально две недели оплачиваемого отпуска. Мало того, что отпуск на Севере — 45 рабочих дней, теперь давайте отдыхать еще на новогодние и майские праздники. Работать-то не пробовали?..

Андрей Сурлевич, генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория»:

— Я сам буду в это время в отпуске, поэтому я бы отдыхал в любом случае. А на наше предприятие это никак не повлияет — у нас беспрерывное производство что на заводе ЖБИ, что на стройке. Может, 1 и 9 мая будут выходные, а остальное время все работают.

Василий Птицын, заместитель гендиректора ООО «Сургутгазстрой»:

— Конечно, предприниматели к этому отрицательно относятся. Непонятна позиция руководства страны в части основания для введения таких мер. Пандемия пошла на спад, а нам зачем-то фактически навешивается бремя содержания сотрудников, когда работа стоит, а зарплату платить нужно. Основные вопросы: зачем и почему? Потому что потери в экономике за эти четыре дня, я думаю, будут значительные.

Алексей Браташов, сургутский ресторатор, владелец кафе «Ботаника», банкетного зала Vinoteca, Pub Joint и пиццерии «Донна Пицца»:

— Решение объявить 11 дней выходных — как минимум интересное… Отношусь к нему нейтрально. Во-первых, учитывая теплую погоду, можно ожидать, что население не пойдет в кафе и рестораны, а поедет восстанавливать дачные участки после зимы. Во-вторых, денег на рестораны особо и не будет — у нас зарплатозависимый город, а декада в начале месяца — это как раз дни перед зарплатой. Так что предприятия общественного питания как работали, так и будут работать, и на выручке это вряд ли как-то скажется.

Фаррух Мирхаджаев, учредитель и директор ООО «МТК Сургут»:

— Фактически каникулы означают простой предприятия в течение трети месяца. Мы выпускаем определенный объем продукции — и если уходить на объявленные каникулы, этот объем будет уменьшен на 30 процентов. В то время как арендную плату и налоги оплачивать буду, естественно, за полный месяц. Так что производство в любом случае будет работать, обеспечивать выпуск необходимых объемов продукции. Офис — да, работать не будет: смысла в этом нет.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 85, комментариев: 0
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