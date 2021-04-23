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​Как поссорились Тамара Никифоровна и Артур Альбертович

Разбираем историю противостояния директора Сургутского театра Тамары Лычкатой и главы Депкультуры Артура Латыпова

​Как поссорились Тамара Никифоровна и Артур Альбертович
Фото и видео: siapress.ru, Т.Лычкатая, Депкультуры

На этой неделе противостояние директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой и руководителя окружного департамента культуры Артура Латыпова перешло в терминальную стадию: инсайдеры сообщили о том, что в театр нагрянули силовики — смотрели, впрочем, не постановки, а рылись в бумагах.

Вооружившись саперной лопаткой, корреспондент СИА-ПРЕСС попытался докопаться до корней конфликта между культурой и ее департаментом.

Не друзья

Собственно, говорить о том, что Лычкатая поссорилась с Латыповым, в целом некорректно: с июня 2019 года, когда последний и был назначен главным по культуре Югры, особо теплых взаимоотношений между ними не наблюдалось.

Более того, отношения свободолюбивого художника и чиновников и раньше не сказать чтобы были дружеские; известно о конфронтации Лычкатой с предшественником Латыпова — Надеждой Казначеевой, с которой, впрочем, по словам руководителя театра, «в последние пару лет ее руководства департаментом культуры округа завязался конструктивный, профессиональный диалог, построенный на взаимоуважении и понимании целей и задач в формировании культурного пространства округа».

Не простимулировал

Расхождения Лычкатой и Латыпова сразу стали фундаментальными: открытую конфронтацию спровоцировал один из приказов департамента культуры о стимулирующих выплатах руководителям организаций, набравших по результатам независимой оценки самые высокие баллы. Он был опубликован в конце марта 2020 года. Судя по реакции СМДТ, чиновники не посчитали его работу достойной стимулирования, — в ответ Лычкатая добилась проверки соблюдения требований законодательства в Депкультуры. И хотя проверка не выявила нарушений, соответствующий приказ был изменен в пользу руководства театра и ряда других культурных учреждений: «В главном вопросе мы доказали свою правоту, Вы свои позиции сдали! И это реальность!» — прокомментировала Тамара Лычкатая у себя на инстаграм-странице, созданной, вероятно, именно для освещения конфликта: по крайней мере, множество постов на ней посвящено в первую очередь Латыпову.

Мягкая сила оказалась жесткой

«Для меня сфера культуры — «мягкая сила» управленческой практики», — заявил чиновник в одном из интервью в июне 2020 года, чем продолжил возмущать эту самую мягкую силу, которая оказалась достаточно жесткой. Так, в своем ответе директор СМДТ прошлась не только по тексту интервью, в котором ее визави, кстати, говорил о планах кадровой чистки в вверенной ему сфере, но и по стилю оформления собственных высказываний — припомнила портрет Сталина за спиной Латыпова, поздравлявшего население с Днем Победы.

Суть же недовольства была высказана в открытом письме сотрудников театра, опубликованном несколькими днями позже, — Латыпову вменили в вину попытки воспрепятствовать назначению директора СМДТ на должность председателя Совета директоров профессиональных театров Югры, а также представление деятельности культурной сферы региона до своего прихода в негативном свете. В интервью, которое публиковал siapress.ru в те дни, некоторые из сотрудников театра прямо заявляли, что опасаются смены руководства СМДТ: «Мы читали про кадровые перестановки. Наверное, в департаменте хотят поставить какого-то удобного человека и к нам», сказала тогда председатель профкома театра Татьяна Григорьева.

Холодная война и фитнес

Тем не менее, конфликт на этом застыл — кадровых перестановок не случилось, но противостояние осталось, перейдя в скрытую фазу. И если Тамара Лычкатая временами отпускала колкости в адрес своего противника, то Артур Латыпов предпочитал действовать аппаратными методами, устраивая театру многочисленные проверки по любому поводу. В итоге к очередному Дню работника культуры — 25 марта 2021 году — холодная война прервалась мощной пиар-атакой деятелей культуры на чиновников. Триггером, по всей видимости, стало решение Латыпова не приглашать Лычкатую на видеоконференцию с заместителем министра культуры Ольгой Яриловой 23 марта, в которой участвовали главы муниципалитетов и представители культурного сообщества.

...«Дорогой Артур Альбертович! Мне так хочется в День работника культуры удивить, порадовать вас чем-то необыкновенным, необыкновенно креативненьким, нестандартненьким — одним словом, создать вам праздничное настроение, — обратилась Тамара Лычкатая к своему заклятому другу в видеооткрытке по случаю праздника. — А поскольку вы окружили меня таким плотным кольцом всевозможных мыслимых и немыслимых проверок, то это стало такой мотивацией для меня держать физическую форму на высоте, не падать духом и конечно не терять чувства юмора и ку-ра-жа».

В общем, Лычкатая пошла в спортзал — и посвятила все свои спортивные рекорды Латыпову; местные телеграм-каналы и СМИ взорвались хохотом и аплодисментами, едва не съев весь попкорн в ХМАО в ожидании реакции.

Кумовство проверим

Спустя несколько недель реакция последовала: департамент культуры, проведя очередную проверку, заявил о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства, которые выразились «в заключении договоров, имеющих признаки сомнительной сделки, в неурегулировании конфликта интересов (найм родственников на руководящие должности), в сокрытии доходов руководителем бюджетного учреждения, а также в заключении договоров на выполнение работ и поставку товаров с аффилированными лицами».

Пока Лычкатая цитировала Евтушенко («Проклятье века — это спешка»), говоря о том, что врученный ей акт о результатах проверки — «это промежуточный документ, который не несет за собой никаких правовых последствий ни для организации, ни для его руководителя», чиновники передали документы в правоохранительные органы. Те же, изучив бумаги, явились в СМДТ под распространяемые в телеграм-каналах слухи о скором смещении Лычкатой.

Судя по данным инсайдеров, выемка документов в здании театра действительно проводится, а значит, в ближайшее время появятся новые поводы говорить о самом громком скандале в культурной сфере Сургута последних лет.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 442, комментариев: 1
Комментарии:
Ыть
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Сегодня в 17:04
милые бранятся - только тешатся

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