Чем сургутские митинги так похожи друг на друга?

Однообразие или уже свой неповторимый стиль? Очередной митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Сургуте был настолько похож на предыдущий, что в какой-то момент впору было начать сомневаться — не остановилось ли время. По этому поводу корреспондент СИА-ПРЕСС составил список самых характерных черт «митинга-по-сургутски».

Хоровод

Хоровод стал фишкой сургутских митингов еще зимой: тогда на акции в поддержку Навального люди стихийно взялись за руки и начали ходить по кругу. Температура на улице была не из приятных: за минус 30. Без движения митингующие могли заработать обморожение, а хоровод — самая мирная из возможных на митинге активностей. За хоровод не привлекут.

На последнем митинге было уже значительно теплее, да и территория просторнее: ледяные инсталляции с горками убрали. Гулять по такой территории, сцепившись за руки, ощущая единство с другими людьми, — бесценно.

Трактор

Снегоуборочная техника стала неизменным гостем сургутских митингов. Как и сотрудники Управления лесопаркового хозяйства — их митингующие давно узнают по зеленым жилетам. Тому, с каким усердием и азартом они гребут лопатами снег, можно только позавидовать.

Ныне, «отвоевав» к началу митинга половину площади — часть, прилегающую к Сургутской филармонии, — они планомерно переставляли металлические ограждения все ближе к центру, где скопились участники акции. В конце концов, они обставили ограждениями все центральное кольцо, вынудив протестующих из него выйти, — психологический прием. Затем в это кольцо заехал трактор, который ловко счистил весь выпавший снег.

И недовольство выразили, и площадь очистили. Красота!

Фургон с громкоговорителем

Этот атрибут митингов по-сургутски неприметен лишь в начале митинга. Спустя час красный фургон запускает голосовое предупреждение о том, какая ответственность ждет людей за нахождение на несогласованном публичном мероприятии. Это предупреждение длится около двух минут, и повторяется с периодичностью раз в пять минут, перебивая собой любое общение, будь то мирные пешеходы или полицейский, «пробивающий» подростка «по базе».

Во всяком случае, фургон облегчает задачу полицейским, которым не придется при задержании углубляться в разъяснение его подробностей.

Желтый автобус

«Легендарный» желтый «МАЗ» — то самое место, в котором никому не хочется оказаться. Зачем такой большой автобус? Неужто полицейские рассчитывают на такое количество задержанных?

На последнем митинге сюда не посчастливилось попасть пятерым, двое из них принесли плакаты с надписью «Россия будет счастливой».

«Перемен»

И какой же митинг без Цоя? Пусть и общее место — «Перемен» всем заходит.

Правда, подпевают митингующие редко — обычно просто хлопают в ритм. Кто знает, что из этого проходящие мимо полицейские патрули могут счесть за противоправное действие? Митинг — хождение по тонкому правовому льду...