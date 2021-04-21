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​Спасал многократно

На здании Сургутского травмцентра появится мемориальная доска, посвященная врачу Фариту Кагарманову

​Спасал многократно
Фото: dzhmao.ru, siapress.ru

«В 67-м у нас всего три хирурга было: Менщикова, Иванов и Кагарманов, — вспоминает супруга Фарита Кагарманова Гульнара Мутагаровна.Тяжело было: врачей не хватало, крови — тоже. Когда мы только поженились, в 69-м, я каждый вечер встречала его уставшим, шатающимся. Я понимала — он опять сдавал кровь. Ложился рядом с пациентом, делал прямое переливание, после чего вставал и продолжал его оперировать. Своей кровью спасал умирающих больных. Спасал многократно».

Эта история была не последней, рассказанной на встрече, посвященной выдающемуся травматологу-ортопеду, основателю Сургутского травмцентра, заслуженному врачу РФ, кандидату медицинских наук Фариту Султановичу Кагарманову. На мероприятие, прошедшее на минувшей неделе в Сургутском краеведческом музее, почтить память доктора пришли работники медицины — его коллеги, друзья, пациенты, а также супруга и сыновья — Дамир и Марат.

По-видимому, Фарит Кагарманов свой альтруизм унаследовал от мамы — она была целительницей, помогала всем больным в близлежащих поселениях. «Безграмотная деревенская женщина — она могла и вывих вправить, и перелом вылечить, и роды принять, — рассказывает Гульнара Кагарманова. — В 1963 году Фарит поступил в мединститут. Трудно ему было: ночью разгружал вагоны, днем работал медбратом — набирался опыта. Еще и умудрялся помогать двум своим детдомовским друзьям-студентам. И даже переехав в Сургут, Фарит продолжал отсылать им деньги. Высочайшей души человек».

В 1963 году Кагарманов закончил Башкирский медицинский институт. Первые несколько лет работал в районной больнице Баймака, в этом же городе познакомился с молодым врачом, своей будущей супругой Гульнару. Вместе они перебрались на Север. Супругу Фарит позвал с собой не сразу. Понимал — нужно обустроиться.

Уже в феврале 1970 года Фарит Султанович возглавил травматологическое отделение Сургутской районной больницы. Но занимался отнюдь не только травмами. «В те времена в Сургуте не было акушеров-гинекологов. И он спасал женщин — с кровотечениями, после криминальных абортов, с внематочной беременностью, делал кесарево сечение. Он мог все. Делал даже трепанацию черепа после черепно-мозговых травм. Постоянно учился, ездил повышать свою квалификацию, — рассказывает Гульнара Мутагаровна о тех непростых временах. — Фарит был человеком целеустремленным, настойчивым, в какой-то мере упрямым. Но с людьми и пациентами всегда был деликатным. У него, деревенского парня, интеллигентность была от природы. Как и дар убеждения».

Год от года месторождений в округе становилось все больше, вместе с ними росло и число производственных травм. Кагарманов все это увидел раньше других — и предложил выделить травматологию в отдельную службу. Идею поддержали.

Уже в феврале 1972 года в Сургуте открылось специализированное травматологическое отделение.

«Фарит Султанович был человек спокойный, внимательный, крайне доброжелательный. Врачи ведь обычно резкие, грубые — работа такая, торопливая.

Этот — остановится, все узнает, разберется, поможет,

— вспоминает годы совместной работы заслуженный врач РФ Вера Кифорук. — Никогда не оставлял своих в беде, защищал незаслуженно обиженных. Всегда заступался. Глыба! Свое слово и имя в здравоохранении Сургута. Таких немного».

После смены места жительства, множество переформирований в 1975 году хирургическое отделение Сургутской травмбольницы разделили на хирургическое и травматологическое отделение. Позже к ним присоединилась нейротравматология.

В начале восьмидесятых в Сургуте собирались построить туберкулезный диспансер, однако объект оказался «долгостроем». Руководство города приняло решение – здание нужно перепрофилировать. Фарит Кагарманов настаивал на том, чтобы это стал Сургутский травматологический центр.

В 1984 году возведение началось. Строили новый травмцентр под началом врача-травматолога Владимира Сафронова. Спустя четыре года здание уже начало свою работу. В учреждении развернули стационар и поликлинику. Таким образом, под одной массивной крышей пациентов диагностировали, лечили и проводили реабилитацию. Беспрецедентный случай! Директором всей этой «махины» стал человек не менее великий — Фарит Кагарманов.

«Он мечтал, чтобы Сургутский травмцентр стал серьезным центром, который будет известен не только в России — и я уверен, что у него это получилось. Я рад, что память о нем жива в городе — память о тех, кто стоял у истоков, — рассказывает у микрофона главный врач Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс. — Совместно с администрацией Сургута мы работаем над размещением мемориальной доски имени Фарита Султановича — вскоре она будет размещена в нашем учреждении».

«Этот проект — большое дело. Пожалуй, нет на земле человека, который не соприкасался бы с врачом, — отмечает начальник службы по охране здоровья населения администрации Сургута Инна Шалыгина. — Это почетное звание, которое сопровождает человека от рождения и до самого конца. Поэтому особенно важно хранить память о тех, кто стоял у истоков нашего здравоохранения. Ученые-краеведы, работники архивов поднимают и сохраняют эту память».

…В 1995 году Травмцентр стал окружным. Кагарманов стал его первым главным врачом. На тот момент в центре было уже 11 отделений, многие из которых не имели аналогов в округе.

«Приходит к нам в отделение как-то мужик с пакетом, в нем — железяки какие-то, — начинает свою историю коллега Кагарманова Давид Миньковский. — Пришла сестра, начала его ругать. Решил я узнать, в чем дело. Оказалось, он аппарат Елизарова с ноги снимает, болтики-гаечки скручивает, дома выпивает, и в понедельник приходит. Медсестра орет — мы тебя сюда больше не пустим!

Тут приходит Фарит Султанович, смотрит на это все и спокойным тоном распоряжается — мужчину отвести в третью палату, вместе с «железяками». Человек был с чувством юмора».

Одну историю общения с Фаритом Кагармановым рассказала и одна из его пациенток: «Впервые в травмцентр я попала 30 апреля 1994 года. Это было непростое время — были криминальные разборки. Мне не повезло стать невольной их участницей и получить травму.

Помните старый реабилитационный центр? У входа там было не крылечко, а целый Эверест! Рядом еще и вырыли котлованы под новое здание. Шла я с тросточкой на очередной прием к врачу. Рядом увидела своего врача — он курил вместе с Кагармановым. Тот увидел меня. Спрашивает: что это за трость у вас? Почему до сих пор с ней ходите? Объясняю. Он хватает у меня эту тросточку и кидает в котлован.

Я стою перед «Эверестом». Думала, к понедельнику помру. Но он был прав — восстановилась. Если кто-то с Кагармановым соприкоснулся — не забудет никогда».

Подытожил встречу сын Фарита Кагарманова Дамир: «То, что он мой отец — гордость в квадрате, — говорит он. — Меня переполняет радость оттого, сколько в этом зале собралось уважаемых людей, и все вспоминают моего отца. Мои дети — их четверо — к сожалению, знают дедушку лишь по рассказам, что не мешает им гордиться. Есть в этом какая-то преемственность, что молодые поколения не забывают, что было сделано предками.

Хотелось бы поблагодарить организаторов встречи, а также всех присутствующих, что в это сумасшедшее время, когда сложно вырваться с работы — нашли время прийти и вспомнить о делах, заслугах отца».

«Он был целителем от бога. Даже после его кончины многие из его пациентов долго звонили нам просили позвать Фарита к телефону, — добавляет Гульнара Кагарманова. — Фарит построил дачу, вырастил сыновей, посадил много деревьев. Открыл травмцентр, спасал больных. Он не зря «небо коптил». Мы любим его, не забываем и гордимся».


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Сегодня в 12:05, просмотров: 214, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:16
Имя Кагарманова должен носить Окружной травматологический Центр.

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