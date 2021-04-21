Как Нижневартовск отреагирует на выдвижение Шувалова

До выборов в Госдуму всего ничего – пять месяцев пролетит, как один день. Список кандидатов пополняется. Одной из ключевых фигур нынешней кампании в Югре станет бывший глава Сургута, заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Политический бомонд ожидает, что по этому же 223-му одномандатному округу заявится бизнесмен из Нижневартовска - президент группы компаний «Корпорация «Славтэк» Александр Петерман.

Обозреватель СИА-ПРЕСС разбирался, что бизнесмен с большими политическими амбициями Александр Петерман может противопоставить кандидату от партии власти Вадиму Шувалову, и каковы его шансы на победу.

Кто тут слабый кандидат?

Ряд экспертов полагает, что шансы Петермана на победу в нынешних выборах в Госдуму неплохие благодаря кандидату, с которым ему придется конкурировать. Вадима Шувалова сравнивают с другим бывшим мэром Сургута Александром Сидоровым, политическое влияние которого после 20 лет руководства крупнейшим городом Югры было неоспоримо.

«Объективно, Вадим Шувалов слабый кандидат, практически с нулевой узнаваемостью везде, кроме Сургута. А в самом Сургуте среди жителей, насколько мне известно, он не пользуется такой большой популярностью, - говорит выходец из Нижневартовска, член ЛДПР Александр Лобов. - Поэтому неплохие шансы избраться в Госдуму в этот раз есть у каждого более-менее известного и популярного политика в Югре. В том числе, и у Евгения Маркова от ЛДПР, и у Александра Петермана, которого знают не только в Югре, но и за её пределами».

Тюменский политолог Андрей Шуклин также считает, что успех нижневартовского бизнесмена будет зависеть от личности кандидата партии власти.

Это будет битва «югорских титанов»

«Александра Петермана всегда воспринимали как активного, сильного политика. Он может спокойно пойти на выборы от какой-либо оппозиционной партии, структуры. У него довольно много ресурсов, чтобы привлечь людей на свою сторону. И, конечно же, силы Петермана зависят от того, насколько будут успешны его прямые конкуренты. Мы знаем, что на стороне Петермана опыт, харизма, неформальное влияние, финансовый ресурс. А что может противопоставить кандидат от власти? Поддержку административного ресурса и предсказуемость партийного курса», - рассуждает Шуклин.

В то же время, по мнению политолога, Вадим Шувалов вполне может составить опытному Петерману конкуренцию: «Вадим Шувалов – бывший глава крупнейшего города региона. Он тоже опытный и харизматичный политик. У Шувалова есть связь с населением, связь с нефтяниками, опора на административные ресурсы и его опыт хозяйственника. Я бы назвал эту ситуацию битвой югорских титанов. Это статусные фигуры. Здесь каждая из сторон будет смотреть не только на успехи конкурента, но и, как в шахматах – за неправильными ходами противоположной стороны. В такой ситуации просчеты не прощаются. Очень напряженная будет кампания

Главный, но безопасный конкурент

Все собеседники ИА СИА-ПРЕСС соглашаются, что Петерман рассматривается окружными властями в качестве главного конкурента кандидату от «Единой России» по 223 одномандатному округу.

«Учитывая тот факт, что это не первый подход к снаряду для Петермана, а для Шувалова выборы такого масштаба новые, конечно же, Петерман – очень серьезный конкурент. И насколько я понимаю, администрацией Натальи Комаровой рассматривается как основной конкурент кандидата от партии власти», - говорит политолог из Тюмени Александр Безделов.

Аналитик отмечает, что у Петермана есть активы и группа поддержки в Нижневартовске: «В последние года два он активно начал работать в Сургуте – городе, без которого обеспечить победу на выборах в одномандатном округе в Государственную думу невозможно. Он определённым образом там вкладывается в собственную раскрутку и поддержку агентов влияния из числа местных знаковых фигур. В этом направлении работа ведется. Эффективность, конечно, покажут выборы».

Что касается личности Шувалова, слабым моментом которого отмечают то, что он узнаваем только в Сургуте, на результатах выборов этот нюанс может и не сказаться. «Шувалов – не отдельно взятая личность, это представитель власти. А власть – это машина, которая даже на холостых сможет набирать довольно приличный рейтинг. Если в последние месяцы будут задействованы все возможности власти, начиная с процедуры регистрации, то Петерману очень сложно будет выиграть. В данном случае оценивать шансы Петермана можно, как серьезные, но без вариантов на победу - заключает Безделов.

Интрига сохраняется

Президент Фонда «Региональная политика» Павел Манченко убежден, что непредсказуемость этих выборов обеспечат растущие протестные настроения в обществе.

«Безусловно, с учетом роста протестных настроений в обществе шансы оппозиционного кандидата на выборах в 2021 года увеличиваются по сравнению с предыдущими кампаниями. По всей видимости, конфигурация «избирательного марафона» 2021 года не многим отличается от «политического забега» в 2016-го. Кандидат от «Единой России» наиболее известен в Сургуте и менее известен в Нижневартовске, а аппозиционный кандидат, наоборот, более известен в Нижневартовске, что в общем-то делает противостояние симметричным», - говорит аналитик.

Но он указывает на преимущества нынешнего кандидата от «Единой России» перед Александром Сидоровым: Шувалов участвует в работе над значимыми социальными проектами окружного значения, которые реализуются в Сургуте и Нижневартовске, и должны быть завершены.

«Нельзя снимать со счетов и то, что с учетом последствий экономического кризиса, в том числе затронувшего и активы Александра Петермана, он в текущем году будет в значительной степени ограничен в ресурсах, которые сможет задействовать в избирательной кампании. Но если не учитывать описанные выше факторы, а моделировать итоги выборов только с учётом изменения электоральных настроений, то можно с уверенностью предположить, что если бы кампания 2016 года проходила в 2021-м, то Петерман бы победил Сидорова. Поэтому, чем закончится в этом году противостояние Шувалова и Петермана, если это противостояние будет, предугадать сейчас сложно. На мой взгляд, интрига выборов в Государственную Думу по одномандатному избирательном округу, куда входит Сургут и Нижневартовск, сохраняется», - заключает Павел Манченко.