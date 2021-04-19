Двенадцать фактов, с которыми бывший замглавы Алексей Жердев мог войти в историю Сургута, да так и не вошел

Алексей Жердев сделал недолгую, но заметную карьеру в администрации Сургута. Чиновник с самыми широкими полномочиями за всю историю города, сделавший себя фактически главой Сургута, оставаясь в ранге заместителя. Будучи непробиваемым самоуправцем, предпочитающим жесткие, если не сказать грубые методы, неожиданно для себя получил сопротивление аппарата и общественности, попытался адаптироваться под Сургут и даже почти научился разговаривать с людьми. Но слишком поздно.

Обозреватель СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов сделал ретроспективный обзор промахов и достижений Жердева, которыми он отметился в Сургуте.

1. Супер-полномочия и «увольнение» Алешковой

Алексей Жердев пришел в исполнительную власть Сургута в качестве управляющего делами администрации. Вскоре он стал заместителем главы по безопасности вместо ушедшего ранее Олега Лапина, через несколько месяцев перетянул на себя функции зама по кадрам и правовым вопросам, а позже – забрал под свое крыло информационную политику. Но фактически Жердев участвовал в решении многих других, формально непрофильных для него, вопросов – в частности, в сфере строительства, благоустройства, ЖКХ, управления имуществом и прочих, о чем мы еще расскажем ниже.

Тогда же – в начале 2017 года – случился странный юридический казус, ярко продемонстрировавший управленческий стиль «новой команды» во главе с Жердевым. Находящаяся в декрете замглавы Наталья Алешкова, чьи обязанности прибрал себе новый «супер-зам», оказалась сокращена, что невозможно ни по каким законам. Через некоторое время она закономерно выиграла суд о восстановлении в должности и выплате потерянного дохода, но тут же уволилась по-настоящему.

2. Ножи в спину Попова

Алексей Жердев и его ближайшая соратница (и землячка из Костромы) – начальник правового управления Ирина Гордеева – сыграли особую роль в уголовном преследовании предыдущего главы Сургута Дмитрия Попова. Под их руководством собирались документы и готовились выступления представителей администрации Сургута со «свидетельствами» виновности Попова. Назначенные Жердевым представители администрации города поддержали обвинения прокуратуры.

Заинтересованность «новой команды» в преследовании Попова выражалась даже в том, что из-за спешки поддержать прокуратуру в суд от администрации командировались разные смущенные и совершенно небрежно подобранные люди. Например, бывшего директора департамента по управлению имуществом Пешкова отправили, по сути, оговаривать Попова без какого-либо документа, удостоверяющего его взаимоотношения с мэрией. Неудивительно, что подобные «свидетели» и представители администрации Сургута (справедливости ради добавим – и прокуратуры) выглядели слабо и неубедительно.

В декабре 2020 года, через четыре с половиной года преследования Попов был полностью оправдан, но за это время администрация Сургута и его правовое управление так и не отказалось от своей позиции. Это был первый в новейшей истории Сургута случай, когда пытались официально, с применением административных полномочий, «утопить» градоначальника бывшие и действующие члены его и последовавшей команды.

3. Замес с хлебозаводом

Первым громким скандалом, напрямую связанным Алексеем Жердевым в Сургуте, стала инициированная им атака на старейшее муниципальное предприятие пищевой панели – Сургутский хлебозавод и его многолетнего директора Сергея Пустозерова. События августа 2017 года четко артикулировали, с какой повесткой и инструментарием «новая команда» десантировалась в крупнейшем городе Югры. Сначала Жердев организовал цепочку изнуряющих проверок хлебозавода со стороны контрольно-ревизионного управления, а затем – полноценную атаку на предприятие с участием ОМОНа.

Формальным поводом проверок были подозрения в хищении муки. Но истинной причиной наезда осведомленные люди называют анекдотическую реакцию Жердева на информацию о 100 млн рублей, «скопившихся» на счетах предприятия. Якобы первый замглавы воспринял эту цифру буквально как размер чистой прибыли за короткий период, в то время как любой бухгалтер легко мог доказать «бумажность» этих амортизационных отчислений, которые планировалось направить в развитие.

Предположительно, «новая команда» хотела по своему усмотрению распорядиться этими деньгами, не понимая, что если какой-то актив и «рейдерить», то уж точно не полуубыточный хлебозавод. Как бы то ни было, на Сергея Пустозерова была организована беспрецедентная атака, которую удалось отбить негласным вмешательством его старого товарища – генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Накат быстро свернули, но «осадочек» (у Богданова в том числе) остался, и, по всей видимости, повлиял на все дальнейшие перспективы Жердева в городе и округе.

4. Незаметная безопасность

В августе 2017 года (почти сразу после прихода ОМОНа на хлебозавод) молодой парень Артур Гаджиев нацепил на себя муляж бомбы, поджег коридор в магазине «Северный» и побежал по центру города, атакуя ножом случайных прохожих. В итоге он ранил восемь человек (к счастью, все выжили), и его самого из табельного оружия застрелил сотрудник ППС.

Город обуяла паника, ходило много слухов о возможных новых атаках террористов, но всесильный зам главы по безопасности Алексей Жердев... ушел в тень. Проблему разруливал по мере сил (с помощью зачитанного по бумажке обращения к горожанам) Вадим Шувалов и, в основном, срочно приехавшая в Сургут губернатор Югры Наталья Комарова.

Это было беспрецедентно.

До сих пор во время резонансных ЧП организатором антистихийных мероприятий и публичным спикером выступал либо зам по безопасности – например, Олег Лапин, либо первый зам – в разные годы Владимир Браташов или Вячеслав Новицкий.

В 2017 году же заместитель главы города по безопасности словно в рот воды набрал.

Позже чиновники свою немоту объясняли мерами антитеррористической безопасности. Но многим было ясно: в новой администрации просто некому возглавить штаб оперативного реагирования и некому общаться с гражданами в живом режиме. Кроме губернатора.

5. Удачная пересадка

Безусловной медийной удачей Алексея Жердева оказалась пересадка чиновников на такси. Его фронтлейнером был Вадим Шувалов, но речь шла о подчиненных Жердеву структурах управделами администрации. Идея оказалась одновременно выгодной с точки зрения экономии бюджета (копеечной на фоне многомиллиардных, в том числе спорных, расходов, но все же), пиара (засветились даже в федеральных СМИ) и исполнения. На тот момент многие полагали, что новая команда не упустит возможности сдать перевозки чиновников за бюджетный счет какой-нибудь аффилированной конторке, но, как ни удивительно, этого не произошло – по итогам конкурсов выигрывал сургутский бизнес с большой историей.

Все прошло исключительно чисто, и это – явно хорошее решение, которое несправедливо не поставить в зачет Алексею Жердеву.

6. Засовы века

С приходом Жердева впервые в истории Сургута местная власть попыталась отгородиться от посторонних в самом буквальном смысле этого слова – на третьем этаже администрации, где сидит глава и некоторые замы, поставили электронный замок. Это несмотря на вполне серьезный пропускной режим на проходной первого этажа. Жест был более чем красноречивым (ходили слухи, что оторопевшие от нововведения чиновники говорили, что это – превентивная мера безопасности на случай внезапного обыска), но после публичного недоумения граждан Вадим Шувалов от идеи благоразумно отказался.

Как и от шикарного ремонта того же третьего этажа.

На его проектирование новая команда в 2017 году потратила 1,3 миллиона рублей бюджетных денег. Предполагалось модернизировать не только офис главы (который, со времен Леонида Рокецкого располагал приемной, кабинетом, комнатой отдыха и туалетом), но и оборудовать апартаменты для его первого заместителя (тоже с комнатами отдыха и переговоров и туалетом). Но после возмущения общественности, которое вызвали только предварительные разговоры об этой идее, проект от греха подальше решили свернуть.

7. Расчет не удался

Следующий крупнейший скандал, повлиявший на восприятие сургутянами команды Жердева-Шувалова, разразился вокруг муниципального «Расчетно-кассового центра ЖКХ». Под предлогом вывода предприятия из кризиса новая администрация сделала его соучредителем компании «Единый информационный расчетно-кассовый центр», базирующейся в Костроме и учрежденной УК «Русэнергокапитал» – месте, где незадолго до отъезда в Сургут работал Жердев. Эта новая контора должна была собирать и прогонять через себя миллиарды рублей, которые сургутяне платят за коммунальные услуги.

Скандальность этим действиям администрации придало то, что всю операцию заинтересованные чиновники провернули в режиме секретности, и даже депутаты городской думы узнали о происходящем спустя некоторое время. Разумеется, все это вызвало негодование общественности, и сделку отменили.

Тогда команда Жердева придумала бюрократически и пиаровски изящное решение – администрация попросила прокуратуру проверить, все ли законно делают чиновники. Разумеется, по бумажкам чиновники все делали правильно. Но восприятие их работы и впечатление от него в экспертном сообществе и среди активных сургутян было безнадежно испорчено. Это повлияло на будущие процессы – каждый шаг новой администрации становился объектом пристального изучения на предмет корыстного умысла.

8. Все за Сайму

Наиболее ярко плоды общественного контроля над своей работой Жердев и его соратники ощутили в другой скандальной истории с парком «За Саймой» и ботаническим садом. Там в один прекрасный день рабочие вырубили часть посадок, чтобы пробросить какой-то кабель, и кто мог подумать, что этот эпизод приведет к многолетней эпопее, длящейся до сих пор.

Тогда, в начале 2018 года, в самом начале, ученые Сургутского университета и активные сургутяне заподозрили чиновников в намерении запустить в парк разные виды бизнеса – в частности, рестораны и сауны (одним из интересантов назвался сын главы города Вадима Шувалова), и встали стеной на пути этих планов.

Надо отдать Алексею Жердеву должное – отчаянное сопротивление сургутян стало для него поводом перестроиться и понять, что нахрапом в чужом городе действовать не эффективно. Именно после противостояния сургутян и администрации по Парку За Саймой в поведении Жердева наметились трансформации. Он начал упирать на переговоры с «оппонентами», подготовка разных концепций развития парка приобрела более уравновешенный и взаимоуважительный диалог. Пока этот диалог не привел к практической реализации проекта, но, как минимум, территория парка не была уничтожена, а даже местами косметически улучшена.

9. С автовокзалом и добрым словом

Победой, которую Жердев честно может приписать себе, является история урегулирования общественного беспокойства вокруг нового сургутского автовокзала. Летом 2019 года администрация нашла инвестора и предложила поставить здание прямиком в маленьком квадратном участке леса у микрорайона ПИКС, да еще и на одной из самых загруженных развязок в городе.

Местные жители воспротивились этой идее. Поднялся очередной шум, даже начались некоторые массовые акции с «обниманием» леса и большим количеством публикаций в СМИ и соцсетях о том, что выезд из западного микрорайона в сторону города с появлением автовокзала встанет колом.

«Разрулить» проблему взялся Жердев. И ему удалось. В течение нескольких недель он регулярно встречался с гражданами, обсуждал, уговаривал, объяснял, и в итоге те согласились с доводами замглавы. Автовокзал будет построен. Победа ли это для города – совсем другой вопрос.

10. Мега-проекты

В какой-то момент Алексей Жердев вошел в своеобразный «бюрократический раж» и сделал одним из ключевых критериев своей эффективности привлечение денег из округа и федерации вкупе с большими проектами благоустройства. Так, в частности, появилась пресловутая главная площадь на месте заправки и парковки напротив офиса «Газпром трансгаз Сургута».

Концепция площади подверглась масштабной (и заслуженной) критике, ее исполнение во всех смыслах шло криво и косо, но все же с неоднократным срывом сроков объект завершили. Небрежно уложенная плитка со странными киосками в виде букв С.У.Р.Г.У.Т., повернутыми задом к городу, это, может, и лучше пустыря, но это совершенно не центральное общественное пространство такого мощного города как Сургут. Возникновение этой «площади» продемонстрировало примитивный провинциализм, с которыми Алексей Жердева собрался осваивать федеральные и региональные гранты на благоустройство и развитие Сургута. Но сам он, конечно, таких мыслей и близко не допускает.

Но площадь – это лишь пробный камень в грандиозных планах первого зама по освоению больших денег в сфере строительного «преобразования» Сургута. Куда масштабнее был прожект реновации проспекта Ленина, заявленный Жердевым перед самой отставкой. С уводом проводов под землю, перекладкой ливневки, наведением порядка с рекламой, разделением потока машин и людей и многим другим. Удалось бы реализовать этот проект успешно, или вышло бы как с площадью, неизвестно, но идея войдет в историю как самая «вкусная» из нереализованных амбиций Алексея Жердева.

11. Извинения за ДАиГ

Нехарактерный случай в сургутской карьере Жердева (да и в истории администрации) – извинения за коллег из департамента архитектуры и градостроительства. Они провели опрос о том, где сделать парковку в районе кинотеатра «Аврора». Мнение сургутян: разместить ее вместо бессмысленного здания «общественного туалета», но руководители ДАиГ проигнорировали это мнение и решили уничтожить детскую площадку. Последовал скандал. Алексей Жердев, который, на минуточку, не имеет никакого служебного отношения к работе ДАиГ, воспользовался моментом и эффектно извинился за горе-архитекторов перед депутатами и горожанами. Сделать это было несложно, ведь первый зам извинился не за свои грехи, а чужие.

Но все же – это, кажется, единственный раз, когда чиновник высокого ранга в Сургуте за что-либо приносил публичные извинения.

12. Неисправимый концессионер

Принципиальное стремление передать теплосети Сургута в концессию бывшим руководителям Вадима Шувалова по ОАО Тюменьэнерго Алексею Боброву и Артему Бикову – ключевой проект, с которым «команда Шувалова» зашла на город, и который в конечном итоге закончился отставкой этой и самого Вадима Шувалова, и его правой руки – Алексея Жердева.

Разговоры о том, что заходящие в 2016 году в администрацию города чиновники будут готовить теплосети к передаче частникам, начались довольно быстро. В активную фазу проект вошел в 2019 году, когда в думу Сургута из администрации города поступила первая версия проекта концессии. Концепция, при всей завуалированности формулировок, не оставляла сомнений в истинности намерений инициаторов проекта. С тех пор затеялась тягучая борьба ее сторонников и противников. Противники активно выступали в СМИ, соцсетях и депутатских слушаниях и заседаниях, аргументируя свою позицию неутешительными экономическими расчетами, а вот сторонники от паблика отстранились, но предпочли кулуарно пробивать концессию всеми правдами и неправдами.

Говорят, что Алексей Жердев до последних дней нахождения в администрации искреннее не понимал, в чем проблема концессии, и считал, что этому сопротивляется лишь «кучка крикливых маргиналов».

Итого

За четыре года, проведенных в администрации Сургута, Алексей Жердев прошел существенную трансформацию. Из жесткого, нахрапистого и замкнутого чиновника он, освоившись, внешне превратился во вполне демократичного руководителя, но, судя по всему, глубоко в душе остался своеобразным «провинциальным автократом». Уверенным в своем знании «как лучше для людей» и не терпящим критики и альтернативного мнения.

Это не позволило ему завоевать признательность граждан и уважение элит и опереться на них, чтобы взобраться на следующую ступеньку политической карьеры. Как выяснилось в декабре 2020 года, вся его сила была исключительно в должности и неформальных полномочиях главного приближенного к шефу.