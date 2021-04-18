Спасут ли молодые архитекторы Югру от уродских новостроек (нет)

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала застройщиков региона привлекать к проектировке новых жилых кварталов «молодых и талантливых архитекторов». Этот тезис разобрали в проекте «О чем говорят» его ведущие — обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Журналисты пришли к понятному выводу: просто привлечь молодых архитекторов явно недостаточно для хоть какого-то улучшения ситуации с качеством новых домов в Югре. Для этого нужно кардинально менять подходы к строительству, нормативную базу и базовые взаимодействия между девелоперами, их клиентами и властью.

Д.Щ. – Это «О чем говорят». Дмитрий Щеглов здесь, Тарас Самборский также. Поговорим про одну из тем, которую мы хотели взять еще на прошлой неделе, но там был просто вал очень интересных вещей, а эту тему мы решили немножко законсервировать. Это высказывание губернатора Югры про то, что вообще-то пора в нашем регионе брать на вооружение какое-то разнообразие жилищного строительства. Что нужно делать дома, новостройки в нашем регионе более удобными, более красивыми, более разнообразными, более подходящими для жизни людей, а не только с точки зрения их дешевизны. И для этого, в том числе, нужно привлекать молодых и талантливых архитекторов, чтобы они улучшали жизнь, внешний облик наших городов.

У нас вышло по этому поводу интервью на сайте с архитектором Юрием Кузнецовым. Он не то, чтобы совсем прям юноша, но и не 50-летний человек, достаточно молод. Он рассказал о том, что по большому счету, это все, конечно, неплохо, здорово, но какой-то пришедший в город или уже устроившийся в какой-нибудь «Сибпромстрой» молодой архитектор ничего не поменяет. Это очень, очень маленький аспект жилищной стройки – архитектура, который, конечно, важен, но без структурных и без принципиальных изменений вообще во всем этом механизме, который обеспечивает жилищную стройку, по большому счету, поменять что-то нереально. Согласен ли ты с этим утверждением, Тарас?

Т.С. – К сожалению, вероятно, да. Но надо понимать, что свое высказывание необходимости менять облики городов и переходить к другому формату того же жилищного строительства Наталья Владимировна основывает на соответствующих призывах нашего президента Путина. Да? И мы говорили с тобой здесь о том, что рано или поздно по стране пойдет новая волна призывов региональных руководителей менять местную строительную политику. Ну, у нас же страна кампаний и кампанейщин. Поэтому наш губернатор вынужден транслировать федеральную повестку. Причем в данном случае к определенной надежде нашей, нужно честно признать, что этот призыв по сути правильный. Другое дело, как он будет исполняться на практике. Одним призывом привлекать молодых, талантливых архитекторов, конечно же, проблема не то что не будет решена, а она не сдвинется с мертвой точки. Менять градостроительные подходы в каждом регионе или в каждом муниципалитете – это тяжелейшая, требующая огромной усидчивости чиновничья работа…

Д.Щ. – Угу…

Т.С. – Если бы призыв Натальи Комаровой был подкреплен соответствующим новым регламентом или постановлением правительства, которое обязывает чиновников хотя бы формально разворачиваться вот в этом направлении, возможно, определенные изменения вот в этом направлении произошли бы. Но если брать за пример Сургут, я не вижу никаких оснований, чтобы у нас вдруг что-то стало меняться. Просто, какие основные градостроительные проблемы имеют сегодняшние города в России и в Югре? Первое, это массовая, интенсивная застройка свободных территорий муравейниками. Оставляем за скобками аспект качественное это жилье или некачественное… это все спор специалистов. Николай Калиникович Сторожук в два счета положит на лопатки любого своего критика и докажет, что его жилье самое качественное по всем параметрам, по всем СНИПАМ, по всем требованиям. И, вероятно, будет прав, кстати говоря.

Но в таких спорах девелоперы сознательно за скобками важнейший аспект – трудной социальной адаптации подобного формата жилья для людей. И все мы понимаем, о чем мы говорим. Так вот, если в Югре будет принято решение ввести жесткий строительный регламент, который предусматривает особый регламент по высотности. Я, например, настаиваю, что выше 9-ти этажей вообще у нас ничего нельзя строить, кроме каких-то эксклюзивных проектов.

Как это делается..? Повторюсь, во всем нормальном мире, который переболел проблемой муравейников 20 лет назад, это не российское изобретение, просто Россия опаздывает в большинстве сфер на десятилетия... И вот мы сейчас только подошли к тому, чтобы хоть какой-то рост ВВП обеспечивать интенсивной стройкой. Это все прошли, вся Европа, вся Америка. Теперь это все сносится, как-то переформатируется. Но нам легче, потому что мы имеем этот западный опыт, и мы могли бы его использовать. Регламент должен предусматривать также жесткое нормирование социальных территорий, помещений, рекреаций на единицу жилья. Все эти вещи рассчитываются. Я слышу, как чиновники эти все сейчас завопят архитектурные: так это у нас все есть, мы это все имеем... Конечно же, вы имеете свои чиновничьи глупые стандарты, такие же стандарты, как, я не знаю, там пожаростойкость ваших стен. Кстати говоря, очень избыточное в России, чтоб все понимали...

А то, что мы услышали от Натальи Владимировны, это неплохо. Раз наш интервьюируемый, господин Кузнецов, архитектор, который говорит, что все может закончится (и скорее всего, так и будет) лишь новой расцветкой фасадов: поменяют там форточки местами и все...

Теперь по поводу того, как молодые архитекторы могут помочь местным региональным властям в решении этой проблемы? Никак. Абсолютно никак. У нас нет никаких местных архитекторов, поляна абсолютно вытоптана, уничтожена... Она уничтожена не только в Сургуте, в каждом муниципалитете нормальную архитектуру, местную школу просто уничтожали последние 20-25 лет...

Д.Щ. – Угу...

Т.С. – И местные архитекторы давным-давно превратились в прислужников...

Д.Щ. – ...в авторов проекта «Площадь Сургута», где вот эта вот плитка и киоски.

Т.С. – Дима, это еще неплохо, я хочу сказать, там хоть какой-то полет фантазии... Нет. Все они давно превратились в авторов проектов киосков, ларьков, пристроек, каких-то сооружений нелепых, корявых, жутких, которые уродуют наши города со страшной силой. Архитектурной школы нет, есть – это даже не кич, это даже не пошлость, это просто... Я считаю, что они преступники, они профессиональные преступники, потому что они нарушили свою клятву Гиппократа. Я не знаю, архитекторы дают какую-то клятву, когда получают диплом? Но мне кажется, что люди, которые учатся на лучших образцах мировой архитектуры, не могут это проектировать и, тем более, это строить, тем более, готовить это, как документы для чиновников.

Поэтому никто не откликнется, кроме каких-нибудь фриков или маргиналов на призыв нашего губернатора, этих людей просто нет. А вот работать, причем, профессионально, за деньги с экспертами, которые разбираются в строительстве, в архитектуре, в градостроительстве, в урбанистике, конечно же, каждый муниципалитет должен. И я до сих пор считаю, что городу Сургуту, как, возможно, и многим другим городам, нужен нанятый по конкурсу, профессиональный архитектор, с хорошим портфолио и бэкграундом, которому местная власть будет платить очень большую зарплату, как творцу.

Д.Щ. – Вот я что хотел сказать – что было бы интересно и правильно, если бы местные главы (а там сколько у нас – 21 или 22 муниципалитета) услышали губернатора и восприняли это, в том числе, и на свой счет и привлекли к себе на работу архитекторов. Если бы в каждом муниципалитете у нас было бы по своему какому-то архитектору, который разбирается, получает зарплату, который, как раз-таки, курирует все эти вопросы, это было бы очень здорово. Это был бы первый хороший шаг, который потом позволил бы привлекать еще каких-то других архитекторов именно к застройщикам. А потом уже бы началось профессиональное взаимодействие, которое бы действительно улучшало все эти вещи.

Т.С. – Ну, ты знаешь, хорошо главам районов, у них нет массовой застройки, у них не так интенсивно это все происходит и они могут поэкспериментировать. А вот главам городов, таких, как Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, тот же Ханты-Мансийск очень трудно.

Ну, вот глава вызывает к себе всех наших крупнейших застройщиков (у нас их осталось по Сургуту только два: Сторожук, Сердюк и недобитые остатки того, что называлось «Северстроем»). И что? Говорит: мужики, мы теперь строим красиво, малоэтажно, у вас теперь во дворах не узкий проезд на одну машину, а мы там делаем кучу всего сказочного, всякие площадки, воркауты, собачьи выгулы, да там просто смотрите, какая красота!

Да я просто представляю, с каким выражением лиц на этого несчастно мэра будут смотреть застройщики. Потому что несовместимо стремление, озвученное сегодня нашим губернатором, прекрасное стремление, прекрасный посыл, с реальной практикой, без изменения нормативной базы, которая облегчит тем же главам контакт с застройщиками, ничего не сдвинется с мертвой точки, ничего. Потому что сегодня вся строительная отрасль в стране заточена на то, чтобы максимально выжимать с каждого квадратного метра земли. Это не ноу-хау, еще раз говорю, России, через эту практику прошел весь современный мир, но этот самый мир уже извлек уроки сделанных ошибок и его градостроительная, урбанистическая, просто строительная политика давно улетела вперед, по другим принципам живет и демонстрирует замечательные результаты.

Д.Щ. – Да. Поэтому будем надеяться, что Наталья Владимировна будет последовательно продолжать погружаться в эту тему, работать с ней, и услышит какие-то экспертные оценки, и все-таки мы не ограничимся призывами, а пойдем по каким-то реальным документальным изменениям в структуре, в правовых актах, в KPI, которые стоят перед главами.

Т.С. – Я бы в конце нашего разговора еще сказал: вот что могут сделать главы муниципалитетов, это вводить (и Сургут, конечно же, как пионер в этом вопросе) – срочно возвращать общественные архитектурные советы. Вот это, хотя бы первый шаг к тому, чтобы хоть как-то уменьшить поток коррупционных проектов, которые сегодня проходят до департамента архитектуры и строительства. И это шаг к тому, чтобы процесс освоения новых участков земли в каждом муниципалитете приобретал какую-то реальную общественную гласность.

Д.Щ. – Угу, ну да. Это, конечно, мы тоже всем пожелаем. Завершаем «О чем говорят» на этой неделе, подписывайтесь на наш канал, ставьте всяческие лайки, пишите комментарии, разговаривайте с нами как можно больше, siapress.ru читайте тоже. До новых встреч через неделю. Там обсудим, что у нас было самым главным. До свидания!

Т.С. – Да, спасибо всем, друзья! Всем пока!