В администрацию Сургута приходит все больше чиновников из Лангепаса. Почему?

Назначение новых заместителей главы Сургута стало поводом для разбора в проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским.

Андрей Филатов привел в администрацию новых чиновников из близкого себе Лангепаса – бывшего прокурора этого города Сергея Горобченко на должность зама по безопасности и бывшего замглавы по финансам Людмилу Батракову – на аналогичную должность в Сургуте. К тому же после записи разговора стало известно, что депутат думы Лангепаса Кирилл Киселев стал директором департамента ЖХК Сургута.

В чем суть подобного формирования команды – разбирались ведущие «О чем говорят».

Д.Щ. – Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – издатель газеты «Новый город» на связи находится. Тарас, прием!

Т.С. – Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ. – Поговорим о важнейших темах этой недели, ну для Сургута, самое важное - это понятно, кадровые перемены в администрации города, они случились буквально в последние дни. У нас бывший прокурор Лангепаса Сергей Горобченко пришел на пост заместителя Андрея Филатова по безопасности. Бывший зам мэра Лангепаса по финансам на аналогичную должность — это Людмила Батракова — она пришла на аналогичную должность в сургутскую администрацию. То есть там происходит вот это самое разделение экономического и финансового блока, и она себе забирает финансы, она как бы становится бывшей Шерстневой, в то время как Горобченко становится бывшим Лапиным.

И Виталий Криворот — он возглавлял отдел по профилактике экстремизма, терроризма в Сургутском районе и он стал начальником Контрольного управления. Вот три человека у нас поменялись конкретно на этой неделе...

До этого, я напомню, из Лангепаса пришел заместитель Гуменюк, он возглавляет информацию, кадры, правовые вещи и Артем Кириленко, он возглавляет сферу экономики и инвестиций, и Валерий Фомагин — это стройка, архитектура. Вот у нас более-менее вырисовывается структура сургутской администрации. Первая ее версия от Андрея Филатова. Как ее можно расценить? Что ты думаешь об этих назначениях?

Т.С. - Я, во-первых, не стал бы говорить о том, что Андрей Филатов заполонил лангепасцами сургутскую администрацию. Так вот, в общем-то, на весь список если смотреть, то сколько у нас получается... три человека...?

Д.Щ. - Три из семи замов, да...

Т.С. – Да.

Д.Щ. – Нууу, немало... немало...

Т.С. – Нет, немало, но надо понимать механизмы власти и вообще механизмы, в том числе, механизм вхождения во власть и погружения в местную специфику, чем сейчас очень активно занимается Андрей Филатов, как я себе это представляю. То есть, вот, представь себе: для него Сургут – город хоть и знакомый, он его и курировал в должности заместителя губернатора по внутренней политике в свое время и знает неплохо специфику Сургута, но тем не менее, все аппаратные хитросплетения, взаимоотношения, интриги — это очень тяжелая история и это как бы просто клубок запутанных очень взаимоотношений, проблем.

И для того, чтобы приступить к полноценному правлению территорией, необходимо, как минимум, в это погрузиться. Я так понимаю, что у господина Филатова не было особых иллюзий в том, что прежняя команда или ее ключевые представители как-то способны помочь ему в этом процессе погружения. Собственно, мы и видим, что эти самые ключевые фигуранты предыдущей администрации не занимают уже сегодняшней своей позиции и практически они не были даже допущены во время переходного периода к какому-то процессу информирования будущего или нового главы, состоявшего, или какой-то передачи дел, что указывает на то, что Андрей Филатов не очень собирался использовать чиновников предыдущей администрации в этом вопросе...

Д.Щ. – Угу...

Т.С. – А надо понимать, что такое вообще управление муниципалитетом, типа сургутского – ты без команды не сможешь. Мы много раз говорили о проблеме команды Вадима Шувалова, которая фактически была представлена Алексеем Жердевым и госпожой Гордеевой, которая возглавляла правовое управление. То есть ключевые процессы формировались вот в этом ядре, все остальное это была не команда. И очевидно, что Филатову нужны партнеры, с которыми можно входить в процесс управления городом.

И, например, берем заместитель по безопасности, Сергей Горобченко... Все-таки это бывший прокурор города... Прокурор всегда лучше, чем представитель УВД (пусть на меня не обидятся представители полиции), но профессиональная подготовка видна в тех вопросах, которыми занимаются чиновники, у прокурора гораздо выше и степень его осведомленности в потенциальных проблемах выше, чем у представителя УВД. Собственно так и случилось: полиция или бывшая милиция они вояки, они следаки, они занимаются уголовкой, еще какими-то делами...

Д.Щ. – Ну да, а прокурорские все-таки называются надзорным ведомством.

Т.С. – Да, прокурор профессионально знает все, и естественно новому главе Сургута необходим в качестве, скажем так, одной из правых рук, потому что я понимаю, что это все правые руки у Андрея Филатова будут, на которые он опирается сейчас. Нужен тот, кто может и что-то знать, а самое главное, что-то предотвратить. И третье, он может быстро и квалифицированно разобраться с тем, что сегодня для сургутской администрации, для сургутской власти и для управления городом является потенциальной или скрытой проблемой.

Так что для меня назначение Сергея Горобченко не кажется чем-то странным, я не вижу здесь какого-то лангепасского следа, Филатов просто пригласил человека, в котором уверен, который, скорее всего, выполнит ровно ту работу, которой и нужно заниматься в должности заместителя по безопасности. И не выходить за рамки этого функционала и не заниматься политикой. Как мы это наблюдали в предыдущей администрации.

Финансы. Я ничего не могу сказать про Людмилу Батракову, ну кроме того, что ее фамилия местная, хантыйская, ханты-мансийская, я имею в виду – нашего региона. Тут то же самое. Если господину Филатову Батракова известна как специалист хороший, почему бы на финансовый сектор ее не взять? Вообще в каждом муниципалитете зам по финансам это не ресурсный заместитель, как говорится, это счетовод. Это заместитель, который должен отвечать за квалифицированную подготовку бюджета, подготовку, опять-таки, формирование бюджета, представление бюджета, его сведение и работу с соответствующими департаментами, профильными замами и депутатами. Работа в высшей степени квалифицированная, бухгалтерская, но не политическая и не ресурсная. Виталий Криворот – начальник Контрольного управления. Но у него какой-то скромный послужной список, вернее, неразрекламированный, трудно на него найти какую-то большую информацию. Но, я так понимаю, он до этого работал в Сургутском районе.

Д.Щ. – Да, да, в Сургутском районе, тоже на условно силовой должности.

Т.С. – Контрольное управление, как я понимаю, давно вызывает у депутатов и у здравомыслящих людей вопросы в городе.

Д.Щ. – Да, да, там, насколько я, по крайней мере, знаю, насколько мне рассказывали, там нередки были ситуации, условно говоря, когда просят контрольное управление разобраться с тем, что в определенном здании, где есть определенный разрешенный спектр деятельности, а там происходит совершенно другое. Просят контрольное управление разобраться, принять меры. Контрольное управление приходит и говорит: «Знаете, а у нас рабочий день закончился, мы не можем туда пойти посмотреть ничего…». Такие вещи, чисто бюрократические отговорки, которые страшно раздражали вообще всех, кто просил заниматься и разбираться в каких-то вопросах. Вот именно с контрольным управлением, конечно, было, местами, тяжело работать. Посмотрим, как Виталий Криворот сможет с этим делом как-то разобраться. Хочется, чтобы оно стало чем-то более весомым.

Т.С. – Конечно, в принципе мы хотим видеть от нашей власти эффективных решений, которые здесь и сейчас сказываются положительно на жизни горожан. С контрольным управлением еще же проблема. Как я понимаю, эта структура превратилась, в своего рода прикрытие определенных решений чиновничества, которое нужно замаскировать перед общественностью, перед депутатским корпусом, и представить как решения законные, не вступающие в противоречие с теми или иными нормативными актами, городскими, региональными. Если Андрей Филатов задумал ее почистить для того, чтобы добавить прозрачности городской политике, то это мы приветствуем. Ну, посмотрим, посмотрим.

Что я хочу в целом сказать по администрации… Все-таки один из ключевых заместителей главы, заместитель по экономике, инвестициям – это абсолютно сургутский кадр, это Артем Кириленко. Его назначение говорит о том, что Андрей Филатов видит необходимость баланса в кадровой политике, и он готов, ну, рисковать, вероятно, с тем, чтобы работать с местными кадрами. Я не думаю, что по Артему Кириленко у него возникали какие-то вопросы, все-таки работа последнего в городской думе была заметна. И, кстати говоря, то обстоятельство, что именно Кириленко сегодня функционально курирует, в том числе, вопросы отторжения или иного использования муниципального имущества, в частности, муниципальных предприятий, показывает вектор политики Филатова в части концессии.

Д.Щ. – Хочется надеяться.

Т.С. – Да. Если критика и того, кто весьма последовательно сопротивлялся концессии, предложенной предыдущей администрацией, концессия ГТС, ставят на заместителя главы города, который курирует вопросы по управлению муниципальным имуществом, инвестиционный аспект этой политики, то это говорит о том, что тема концессии господина Филатова, как минимум, на неопределенный срок закрыта. Как я понимаю, так и есть. Посмотрим.

Анна Томазова, тоже сургутский кадр, зам по социалке, по культуре. Как и предполагали, после исполнения роли временно исполняющей обязанности на переходный период, конечно же, ей предложат остаться в нынешней администрации.

Мое личное мнение, я бы вернулся к схеме управления культурой и социальным блоком, скажем так, в сидоровский период, первый этап, в 90-ые годы, когда это были два заместителя: Яков Семенович Черняк и Любовь Николаевна Кошелева. Потому что, если Сургут претендует на роль важного культурного центра региона, то это большой очень процесс. У нас с культурой, кстати говоря, большие проблемы в Сургуте.

Я вижу как одну из причин, в том числе, неверное управленческое решение объединить в свое время функционал зама по социалке и зама по культуре. Кстати говоря, под того же Якова Черняка это в свое время Сидоров и сделал. Когда Любовь Кошелева ушла с должности, и они решили тогда вот так вот оптимизировать структуру администрации.

И для меня осталось несколько интересных, очень интригующих вопросов, на которые Андрей Филатов пока нам, достопочтенной публике ответов не дал. Смотри, фактически мы предполагаем, что должность заместителя главы по городскому хозяйству так же может быть кадрово обновлена…

* на момент записи этого видео Кирилл Киселев еще не был назначен директором департамента ЖКХ Сургута

Д.Щ. – Можем предполагать, потому что, если другие заместители Шувалова, вот именно как его команда, постепенно покидают Администрацию, вот Кривцов, по сути, остался последним.

Т.С. – Кривцов остался последним. Только что из-под Кривцова убрали директора Департамента городского хозяйства, господина Богача…

Д.Щ. – Ну да… Надо полагать, кто-то займет это место из тех, кого Филатов считает своим человеком…

Т.С. – Ну, кто-то… или господин Карпеткин, который однажды уже там был. Но вот все-таки зам по городскому хозяйству в условиях такого северного и крупного муниципалитета, как Сургут, это, конечно, ключевая должность и очень важная, потому что в городском хозяйстве не только уборка снега, там много чего: от озеленения до того же имущества…

Д.Щ. – Кроме шуток, ремонт дорог тоже находится в их ведомстве, они занимаются ремонтом дорог и содержанием.

Т.С. – Нет, ну это, конечно, огромные статьи расходов, это большие планы, это большая работа и большие задачи. Идем дальше… Департамент имущества и земли… Я так понимаю, они сейчас объединены…

Д.Щ. – Нет, департамент имущества и земли, наоборот, разъединены.

Т.С. – Ну так вот… Эти два направления, я думаю, что тут тоже надо ждать чего-то интересного. Мы, наши любимые – это департамент архитектуры и градостроительства и главный архитектор… Если Андрей Филатов осознает всю остроту проблематики того, что в Сургуте происходит и происходило последние годы с архитектурной политикой, со строительной политикой. Я даже не беру проблему взаимоотношений с крупнейшими застройщиками – стройка же и маленькая бывает, она бывает какая-то локальная… Все, что формирует облик Сургута и создает его потенциал на ближайшие десятилетия, это все стройка и здесь колоссальные проблемы и мне представляется, что мы увидим тоже какие-то изменения, которые нас как-то должны порадовать.

Д.Щ. – Ну, пожалуй, что так. Мы констатируем, что назначения, которые сейчас происходят – логичны с той точки зрения, что для Андрея Филатова важно сейчас собрать свой костяк, который будет работать на нужных должностях… Когда силовик занимает место в качестве зама по безопасности, когда финансист занимает место зама по финансам, вообще никаких вопросов нет. То есть я лично не против того, чтобы Филатов приводил в администрацию тех, с кем он хорошо знаком, с кем он хорошо работает, главное, чтобы у них были соответствующие компетенции и тогда все будет прекрасно, никаких вопросов и возникать не будет.