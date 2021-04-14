Чем плохи и опасны лужи для города

Сургут становится суше. Отчасти силами запоздавших с уборкой снега управляющих компаний и городских служб: первые вывозят снег, вторые откачивают особо проблемные лужи специальными ассенизационными машинами. Ходить становится легче и безопаснее: да, лужи — это не только неприятно, но и опасно. Как для человека, так и для города в целом. Причин так считать много: выделим пять самых главных.

1. Разрушают асфальт

Как и любая вода — в виде дождя, например. Проникая в асфальтовое полотно, она постепенно его вымывает, а при понижении температуры еще и расширяется, распирая трещины и углубления. Таким образом, асфальт постепенно превращается в крошку.

Поэтому именно дренажная система и ливневые стоки — едва ли не самое важное в любом проекте благоустройства, будь то парк или школа. Жаль, не всегда с их обустройством все бывает гладко.

2. Размывают тротуарную плитку

Точнее, грунт под плиткой. Отчасти это проблема неправильной укладки, разуклонки (о ней — позже). Это создает риск травматизации. Еще бы! Когда тротуар вдруг «заворачивается» в сторону обочины, резко проваливается под ногами, образуя яму, или и вовсе образуя бездонную дыру. Страшное дело — отвлечься и случайно угодить туда ногой. Перелом, вывих, сотрясение… А если ты с коляской? А если на коляске?

Там, где тротуарная плитка сопрягается с газоном, газон должен быть ниже относительно пешеходной части. В местах проезда уборочной техники покрытие и вовсе должно укладываться на армированный бетон — в ином случае плитка не выдержит проезда спецтехники и начнет проминаться, расползаться.

3. Подтапливают дома

Вам не кажется, что управляющие компании верят, будто почва может бесконечно впитывать в себя воду? Дескать, однажды и все сугробы в себя впитает, и «озера» на тротуарах «высосет».

Увы, реальность более прозаична: не впитавшаяся вода образует настоящее болото на переувлажненной почве (тут многое зависит от самого ее состава). В худшем случае воды становится так много, что она заливает близлежащие дома. Больше всего достается подвалам и первым этажам — воду приходится откачивать, а это процесс времязатратный. Самая жесть предсказуемо в деревянных домах. Они начинают подгнивать, трухлеть, прорастать мхом. Могут и покоситься.

Очевидно, лучший выход из ситуации — своевременно убирать и вывозить груды снега, пока он не превратился в воду. Лучше, если водой займутся управляющие компании, чем спасатели, правда?

4. Создают риск травматизма

Интересно, какая лужа все-таки опаснее с точки зрения травматизма — жидкая или замерзшая? Вероятно, жидкая, но с замерзшими, подмытыми берегами. Такая лужа вынуждает горожан ходить по обледеневшему краю, чтобы не промочить ноги, но уклон и вода, шлифующая окружность до блеска создают идеальные условия для падения.

Опасны лужи и в плюсовую температуру. Как минимум для велосипедистов, автомобилей. Какие на ее дне ямы, и есть ли они вообще — всегда лотерея. Решение проблемы — качественная укладка асфальта, грамотная разуклонка, которая не позволит воде где-то скапливаться, и конечно же, ливневые стоки, в которые эта вода будет уходить. Но если класть асфальт качественно, куда же тогда будут уходить бюджетные средства из года в год?

5. Замедляют дорожный трафик

Почему на этот счет еще нет никаких исследований? Чем строить новые объездные — лучше бы продумывали ливневки. Автомобилисты давно боятся придворовых луж больше «лежачих полицейских». Сколько минут было потрачено, сколько траекторий выверено, лишь бы не убить подвеску на местных марианских впадинах? Отдельное спасибо водителям, снижающим скорость, видя рядом пешехода. Низкий вам поклон — за потраченное время.

Скажете — отличная мера успокоения трафика? Увы, в отличие от искусственных препятствий, лужи, как и дорожные ямы, появляются на дорогах спонтанно и помногу, и в конечном счете заставляют водителей, миновавших «полосу препятствий», наверстывать упущенное время, разгоняясь, рискуя и нарушая ПДД.

Опять же — вопрос качественной укладки асфальта. А если лужа все-таки появилась – ее нужно своевременно ликвидировать с помощью ассенизационной машины (такие есть у городских служб). Лучше поздно, чем никогда.