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​Кто заплатит 25 миллионов рублей Дмитрию Попову, заплатит ли, и при чем тут ЕСПЧ?

Пять вопросов о встречных требованиях бывшего главы Сургута Дмитрия Попова к государству

​Кто заплатит 25 миллионов рублей Дмитрию Попову, заплатит ли, и при чем тут ЕСПЧ?
Фото siapress.ru

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов потребовал извинений от прокурора Сургута и 25 миллионов рублей за закончившуюся ничем уголовную эпопею. С таким посылом вышли многие российские и федеральные СМИ. Но как этот процесс выглядит юридически? Если будет выплата этих денег – то из какого бюджета? Какие взыскания получат силовики, если суд удовлетворит требования бывшего мэра? СИА-ПРЕСС разбирался в главных вопросах об этой судебной истории.

1. Что происходит?

Дмитрий Попов действительно обратился в сургутский городской суд, но не с иском, как подумали многие, а с ходатайством о реабилитации. Как рассказывают юристы, призвать государство к ответственности за незаконное уголовное преследование – штука непростая, она балансирует между Уголовно-процессуальным кодексом и Гражданским кодексом, и проработана не в пример хуже, чем уголовное законодательство. Проще говоря – государству в разы проще посадить или еще как-то достать человека, чем человеку – получить от власти возмещение за необоснованный наезд.

Сейчас Дмитрий Попов предъявил в сургутский суд (он, к слову, как и вся судебная ветвь, формально не является частью российского власти, хотя поверить в это сложно) требования из пяти пунктов. Среди них самый громкий и вызвавший наибольший резонанс – возмещение 25 миллионов рублей, хотя защита Попова считает ключевыми другие – в том числе, извинения от городского прокурора. Суд будет рассматривать это обращение 20 апреля.

2. Что будет, если сургутский суд откажет Попову?

Во-первых, в требованиях бывшего главы Сургута содержится пять пунктов, и по каждому из них будет отдельное решение. Во-вторых, если какие-то из них не удовлетворят Дмитрия Попова – он сможет обжаловать их в вышестоящих инстанциях. Вплоть до Европейского суда по правам человека, где дела по разнообразным незаконным преследованиям россиян родными правоохранителями рассматриваются массово и довольно часто приводят к решениям в пользу истцов.

3. Реально получить от российского государства такую компенсацию?

Если речь об извинениях со стороны прокуратуры – реально. Есть немало случаев, когда местные руководители государственного обвинения приносили свои извинения тем, кто попал под незаконное преследование.

Если говорить о денежной части – все становится сложнее. Как правило, в России граждане, попавшие в жернова правоохранительной системы, и потом отпущенные из-за отсутствия состава или доказательств, обычно требуют компенсации морального вреда. Как правило, человек заявляет сумму в миллионы, а суд постановляет выдать десятки или сотни тысяч, в исключительных случаях дело доходит до миллионов. Но это преимущественно касается людей, которые были брошены более в СИЗО, где посадили здоровье и не могли кормить семью.

Дмитрий Попов же по счастливому стечению обстоятельств не был посажен даже под домашний арест – все эти годы он находился под подпиской о невыезде, что тоже не очень приятно, но явно лучше остальных опций. С другой стороны, о компенсации морального вреда пока речи не идет – львиная доля требований бывшего мэра Сургута состоит из возмещения утраченного заработка в 24,14 млн рублей.

Опрошенные СИА-ПРЕСС юристы сказали, что вероятность возврата этих денег невысока. Если речь идет об утраченном заработке в статусе главы Сургута, то надо помнить, что Попов самостоятельно и добровольно покинул этот пост накануне перевода из статуса свидетеля в статус подозреваемого. Впрочем, тогда он явно артикулировал единственную причину ухода с должности – чтобы не позорить честь мундира градоначальника уголовным преследованием. Так или иначе, довольно крупная сумма требований вкупе с обстоятельствами отставки, по мнению опрошенных экспертов, скорее приведут к отказу. Посмотрим, что решит судья.

4. Если суд удовлетворит требование, то компенсировать эту сумму государство будет из наших денег?

Компенсация, если она случится, действительно будет из бюджета – но не городского или регионального, а федерального. Если вас это успокоит, то там очень, очень много денег. В частности, есть определенная строчка бюджета, из которой Россия постоянно выплачивает разнообразные компенсации по искам своих граждан через ЕСПЧ, там многие десятки и даже сотни тысяч евро ежегодно. Так что мы с вами щедро финансируем как зарплаты разнообразных силовиков, так и их недоработки.

А вообще требование выставляется Министерству финансов, и если суд постановит этой государственной структуре выплатить какую-то сумму денег – она это сделает.

5. Может, местная прокуратура, которая обвиняла Попова по уголовным делам, компенсирует часть затрат?

В законе четко прописано, что прокурор может извиниться за незаконное преследование, но в случае выплаты каких-то компенсаций у прокуратуры не наступает материальной ответственности. Конечно, по какой-то служебной линии могут спуститься дисциплинарные санкции, но это маловероятно – те, кто заваривал кашу с уголовным преследованием Дмитрия Попова, уже давно покинули свои должности.


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Сегодня в 22:02, просмотров: 186, комментариев: 0
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