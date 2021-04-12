О великих космических делах начала 60-х годов прошлого века в Сургуте напоминают улицы Гагарина и Терешковой. Первый мужчина, первая женщина в космосе. Но насколько разными сегодня воспринимаются они и их наследие! Гагарин и сегодня общий герой; Терешкова… да, следует признать, что законодательными инициативами по обнулению президентских сроков Владимира Путина свою славу она, увы, разменяла.

Удивительно, но и улицы Сургута, названные в честь героев, различаются столь же разительно. Гагарина примечательна своей многоуровневостью, диагональными домами, видом на Сайму и дальше — на протоку Кривуля. Одна из центральных артерий города. Улица Терешковой — полная противоположность: далека от центра, мало кому известна и неухожена.

Корреспондент СИА-ПРЕСС решил прогуляться по ней — и почувствовал всю силу русского космоса.

Первое впечатление от улицы Терешковой: пустыня. В небе одинокое солнце, смотрящее на покинутую местность.

Ни одного местного жителя. Ни одного прохожего.

Тишина, запустение, безмятежность.

Валентина Владимировна, мы все… проиграли: инопланетный грунт Терешковой пестрит впадинами, соревнующимся в размерах с лунными кратерами. Горы грязного, нерастаявшего снега — надежды, что эти лунные озера когда-нибудь испарятся, никакой. Но можно пофантазировать о марсианском льде, хранящем следы древней жизни.

Широки лунные озера Терешковой. Глубоки ли - проверять не стали.

Местный ландшафт суров и не прощает ошибок — об этом говорят многочисленный космический мусор в виде покрышек и кусков бамперов не местных луноходов.

Этот снег никогда не стает. Эти покрышки нашли свой вечный причал.

Самоходным аппаратам с других планет здесь не рады: техника бьется в экстремальных условиях.

Экипажи, дислоцированные на Терешковой, по всей видимости, давно не выходят на связь: все жилища наглухо задраены. Фауна не отличается дружелюбием — местные Белки и Стрелки злобно лают, завидев незнакомца.

Обратиться за помощью не к кому: жилища местных закрыты на множество замков, глядят насупленно из-за заборов.

Безусловно, в этой атмосфере после шумного, многоголосого города чувствуешь себя как на другой планете — оторванным от мира людей.

Любая славная эпоха заканчивается, говорит нам улица Терешковой, - остается лишь ветшающие свидетели триумфа.

Здесь космически тихо. Разве раздастся где-то едва слышный стук по дереву или — внезапно — шорох граблей. Каждый шаг словно движение в тягучей невесомости. Кажется, будто это и не улица вовсе, а брошенная космическая станция, медленно, но верно ветшающая, глядящая на заброшенного вояджера заваленными заборами и разбитыми деревянными досками то тут, то там.

Единственное светлое пятно — дом-музей Фармана Салманова. Геолог жил здесь во времена, когда Терешкова летала, — судя по архивным снимкам, в шестидесятых эта улица была опрятнее, и музею этот порядок сохранить удалось. Однако стоит выйти за его пределы – и перед тобой марсианская пустошь. Суровая и неприглядная.