Как мошенники играют на желании быть красивой и зарабатывают на этом?

Современные стандарты стали куда более терпимыми к внешности людей – в наше время женщине не обязательно быть длинноногой копией Кейт Мосс или Ирины Шейк с осиной талией. Каждый изъян теперь – изюминка. И, естественно, надо любить себя таким, какой ты есть.

Все это, конечно, не плохо. Плохо то, что некоторые пытаются на этом заработать. В эру бодипозитива аферистам (иначе их никак не назовешь) не сложно убедить идеально неподходящую девушку в том, что у нее есть большой потенциал в модельном бизнесе и ее уже ждут на подиумах Европы и Азии. О том, как сыграют на ваших чувствах и разведут на деньги – в расследовании корреспондента siapress.ru.

Модель по объявлению

В начале марта мне пришло сообщение во «ВКонтакте». Девушка под фейковым аккаунтом предлагала мне пройти кастинг в некое известное модельное агентство «Sigma», филиалы которого уже распространены по многим городам России и СНГ.

Все, кто видел меня хотя бы единожды лично, сразу поймут, что до дефиле на показах «Гуччи» и «Прада» мне еще расти и расти. В прямом смысле – мой рост далеко не модельный. И это не считая проблемной кожи, отсутствия какого-либо опыта и далеко не идеальной фигуры.

Но их настолько сильно заинтересовала моя внешность, что они, кажется, были готовы смириться с моими недостатками. На сайте агентства написано следующее:

«Обрети уверенность и преврати каждую особенность своей внешности в ту «фишку», которая делает обычную модель — успешной моделью».

В официальном сообществе агентства во «ВКонтакте» расплывчато сообщают, что договор на рекламу или, как минимум, на показ в Китае может получить любой, кто хорошо проявит себя – звучит уже достаточно странно.

Однако попытка не пытка. Ну, бровастая София Хаджипантели и пятнистая Винни Харлоу смогли добиться успеха, то почему же я не могу? Заполнив пресловутую анкету (в которую входили параметры тела, возраст, имя и номер телефона), я стала ждать дня Х.

Кастинг в подвале

Первое, что меня смутило, это то, что сам кастинг проходил в цокольном помещении. Желающих испытать удачу было человек 20, подавляющее большинство – молодые девчонки лет 15-17 без какого-либо опыта. Часть из них пришли как я, по сообщению во «ВКонтакте», остальные нашли аккаунт агентства в «Инстаграм».

В этом помещении проходил сам кастинг

Организатор кастинга сообщил, что нам нужно подождать конца занятия предыдущей группы. Я выцепила из общей толпы «будущую модель», проходящую обучение в школе «Sigma». Она-то и рассказала про один нюанс: чтобы стать манекенщицей, дефилировать в брендовых шмотках и получать за это деньги, сначала нужно заплатить самой.

«Нас в группе 15. Цена одного занятия – 2500, всего уроков может быть четыре в месяц», – поделилась девушка.

Сколько в месяц получает сургутский филиал, считайте сами. Девушки из других городов на различных форумах сообщают, что цена в зависимости от региона может разниться – так, в Новокузнецке оплата всего 4000 в месяц. В курс входит изучение английского языка, обучение основам дефиле и актерского мастерства, создание портфолио.

До съемок нам предложили заново заполнить анкету, только в этот раз мерки брал организатор мероприятия

Забавно то, что траты мало-мальски окупились только у одной. Обучается эта группа с января, и лишь единственной будущей топ-модели предложили сняться в какой-то рекламе.

После этого нас завели в большой зал, мы опять заполнили анкеты, с нас сняли мерки и сфоткали на белом фоне у стены – прямо как на расстрел. Сидя в очереди на съемку, я услышала кое-что, что заставило меня полностью убедиться в том, что меня и других девчонок пытаются втянуть в разводняк.

Одна из сотрудниц агентства опрометчиво решила поговорить со своим коллегой в том же зале, где сидели мы, и заявила – никому из присутствующих обещанные контракты с Европой и Азией не светят, только платное обучение. Усмехнувшись, я решила не ждать звонка от «главного офиса» с результатами и заманчивыми предложениями, закончила съемку и ушла.

Как не попасться на крючок мошенникам?

Такое «рвение» сделать моделями всех и сразу и помочь раскрыть свой потенциал нормальные фирмы с хорошей репутацией оценивают негативно. Во-первых, обещания сделать из ребенка или подростка звезду подиума, даже если он не соответствует необходимым параметрам, может привести к психологической травме. Во-вторых, это пустая трата денег и игра на тщеславии.

«Мы не проводим кастинги, потому что наши курсы платные, и мы делаем акцент не на последующую модельную карьеру, а на то, чтобы развивать ребенка – раскрыть ораторские качества, обучить навыкам позирования и подиумного шага, поставить красивую и уверенную походку, – комментирует директор по развитию школы эстетического развития «TOP FASHION Service» Елена Саган. – Конечно, то, что делают наши «коллеги» – это некорректно. Если ребенок хочет стать моделью, он должен соответствовать стандартам, без этого его просто никуда не возьмут. Если он не подходит, об этом надо обязательно сообщить родителю. То, что они зазывают детей через соцсети и после «кастинга» берут всех – неправильно и вызывает сомнения в их компетенции».

Несколько советов для тех, кому пришли подобные сообщения:

1. Ищите отзывы. Касательно объекта нашего расследования – негативных комментариев о них очень мало, даже на популярных порталах «Отзовик» и «Irecommend». А людей, которые рискнули критически оценить деятельность «Sigma», в ответ называют «обиженными», «некрасивыми» и «бесталанными». Кстати, большое количество однотипных положительных отзывов тоже должно вызвать у вас подозрение.

2. Моделей не ищут в соцсетях. Агентства сотрудничают с другими фирмами и оттуда получают контакты. Как правило, начинающие модели сами обращаются в агентство – лично или онлайн. При рассмотрении анкеты претендентки на подиумную модель сразу делают акцент на росте, а не на внешности.

3. Относитесь к себе критически. Реалии таковы, что все «модели с необычной внешностью» – это исключение, нежели правило. Известные столичные агентства «Lilas Model» и «Get Models» ищут девушек ростом не ниже 171 сантиметров и с параметрами 86-61-86. Если свои объемы можно изменить, то без первого условия вы окажетесь в пролете.

P.S.: Пока мне не позвонили. Предвкушая комментарии о том, что и не должны были, скажу сразу: девчонкам, с которыми мне удалось познакомиться на кастинге и которые подходят по параметрам, тоже. Скорее всего, до наших анкет добрались, когда уже собралась группа желающих покорить мировые столицы моды.