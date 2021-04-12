16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2535   EUR  91,9162  

Новости

Больше новостей
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
1
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Больше опросов

​Требование Поповым от прокуратуры возмещения говорит о том, что он жил на заработанные деньги, а не ворованные

Чем рискует бывший мэр Сургута Дмитрий Попов в своем иске против силовиков

​Требование Поповым от прокуратуры возмещения говорит о том, что он жил на заработанные деньги, а не ворованные
Фото siapress.ru

Третья тема проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским посвящена судебному иску бывшего главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре Югры о компенсации за уголовное преследование, которое закончилось ничем. Журналисты обсудили, почему этот поступок Попова правильный и справедливый, но при этом так же смелый и в какой-то степени рискованный.

Д.Щ. – «О чем говорят», третья часть. У нас сегодня трилогия, посвященная главам Сургута. В первой части мы говорили про Вадима Шувалова, который собирается заменить Александра Сидорова в кресле депутата Госдумы. Оба они возглавляли наш город. Во второй части мы говорили про Алексея, Жердева, который хотел возглавлять город и, по большому счету, возглавлял его какое-то время в ранге заместителя, но не сложилось... И сейчас он работает в Газпроме. Третья часть также про бывшего главу города Сургута, про Дмитрия Попова. Он подает в суд, по-моему, на прокуратуру округа.

В общем суть в том, что он подает в суд на государство, которое его преследовало в течение почти пяти лет по уголовному делу, которое завершилось ничем. Вернее, там такая россыпь уголовных дел из трех эпизодов, которые ему вменялись. По всем трем он был полностью оправдан, апелляции обвинения ни к чему не привели, и в итоге Дмитрий Попов признан невиновным по всем пунктам обвинения.

То есть, по большому счету, за ним гонялись, и вот устроили ему почти пятилетний ад жизни и вычеркнули эти годы из его жизни ни за что, и он, естественно, будет по этому поводу требовать компенсации. Компенсацию он требует в виде извинений со стороны прокурора регионального и денежной компенсации 25 миллионов рублей. По большей части, это деньги, которые недополучены в виде упущенной выгоды. Я посмотрел – это, примерно, четыре и восемь миллионов в год, такой, видимо, должна была быть его зарплата как главы, которую бы он получал, если бы остался на работе и не ушел в отставку. И там еще где-то по мелочи – услуги адвокатов и так далее. Итого, 25 миллионов. 20-го апреля мы будем следить за тем, как происходит рассмотрение этого дела в сургутском суде. Как ты думаешь, Тарас, насколько большие шансы у Дмитрия Попова что-то получить от нашего государства в качестве некоего извинения за то преследование, которое на него было обрушено?

Т.С. – Я думаю, что шансы не высокие, если мы говорим о деньгах... Шансы на извинения выше, но, скорее всего, прокуратура изобретет какое-нибудь финт ушами и как-нибудь извинится официально от лица государства, как-нибудь в частном порядке, может быть, даже перед телекамерами.

Но я хочу другое сказать. В отличие от рокировки Шувалов — Сидоров в Госдуме или трудоустройства Алексея Жердева в Газпром трансгазСургут, иск Попова, или теперь уже дело Попова против государства, мне показалось неожиданным. Вот эта новость неожиданна. Я бы даже сказал, что это смелый поступок. Я понимаю, что он абсолютно прав. В душе он, наверное, негодует, несмотря на то, что внешне Попов всегда выглядит невозмутимым, в любой ситуации. Я понимаю, что он требует сатисфакции и вообще справедливой расплаты над своими обидчиками. Это естественное желание любого незаконно, невинно обвиняемого, обиженного, гонимого и так далее.

Но мне казалось, что все-таки, Дмитрий Попов, закончив вот этот страшный период своей жизни. Ну, может быть, даже не страшный, скорее, противный, тягостный, отвратительный, психологически невыносимый, остановится. Потому что вообще большинство людей считают в такой ситуации: они от меня отстали и слава Богу. я не хочу этого касаться, об этом ничего слышать, я не умираю с голоду, все позади. Но он пошел в контратаку, и я думаю, что не из-за денег, конечно же. Хотя конечно 25 миллионов...

Д.Щ. – В хозяйстве, конечно, не лишние деньги...

Т.С. – Не лишние, да. Но дело не в этих деньгах. Я не знаю, как он посчитал свой простой в должности мэра, он немножко, по-моему, перебрал тот срок, который ему оставался, но дело даже не в этом. Дело в том, что в этой контратаке Попова против прокуратуры кроется определенная опасность того, что силовики снова возбудятся. Потому что, все-таки наша система, скажем так, нельзя ее назвать гуманной, и она таких вещей не любит. Конкретных заинтересантов войны с Поповым давно уже нет, их не существует.

Д.Щ. – Да.

Т.С. – И прокуратуре, как таковой, вообще по барабану, подаст на нее в суд Попов какой-то или не подаст. Система будет к этому относиться также формально и наплевательски, как она относилась к делу, к преследованию Дмитрия Валерьевича. Будут перекладывать бумажки с одного стола на другой, писать какие-то отписки, лениво ходить на полусогнутых ногах в суд, что-то там говорить тихим, бормочущим голосом, и на каком-то этапе какое-то решение суда вынужденно будет. Но все-таки, какая-то вероятность того, что это может не понравиться кому-то в системе правоохранительной, у силовиков, существует. И для меня решение Дмитрия Попова потребовать сатисфакции, причем сделать это громко, четко, заявив свои претензии, это поступок, достойный уважения.

Д.Щ. – Да, да. Мне тоже кажется, что Дмитрий Валерьевич абсолютно прав в этих своих требованиях, что , наверное, ему там какую-то сумму отсыпят все-таки по решению суда. 25 миллионов не сильно выполнимо. Тем более, сейчас, я уж не знаю, как нынешний работодатель Дмитрия Валерьевича отнесся к этой его инициативе, все-таки, Сургутнефтегаз — это системная компания, у них свои понимания процессов и свои подходы, но, так или иначе это хорошо, это правильно. Я лично абсолютно поддерживаю подобные вещи. Я считаю, что в принципе, государство, если уж оно так над человеком качественно поиздевалось, должно понести какую-то ответственность. И вот те даже 25 миллионов, ну, не разорились бы они, если бы выплатили...

Т.С. – На что я еще обратил внимание. Когда он требует с государства весьма внушительную для него, как частного лица, сумму, подтверждает, что он, действительно был на реальном простое. Правда? Потому что многие задавались вопросом – на что он живет, какие заначки? И я думаю, что человек, который бы жил на нетрудовые доходы, он бы не стал сейчас этими вещами заниматься. Еще раз говорю, чисто вот психологически нечестному человеку непорядочному, проще уползти в нору, спрятаться, чтобы о нем все забыли. Своим иском Дмитрий Попов продемонстрировал, что: «Я был честным перед вами и в должности мэра, я честен перед вами и вот сегодня». И я с тобой соглашусь, конечно, нужно его поддержать в этом иске, в этом стремлении вернуть себе доброе имя. И, кстати говоря, наша система государственная часто сталкивается с подобными исками, и много есть фактов, когда и работники ФСБ выигрывают иски против ФСБ, и работники госструктур выигрывают иски у государства. В этом плане у Попова не все безнадежно. Я думаю, что у него есть шанс как минимум на то, что он из этой тяжбы выйдет победителем с тем или иным профитом.

Д.Щ. – Да. Ну, ладно. Будем завершать нашу сегодняшнюю трилогию, посвященную бывшим и потенциальным главам Сургута. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте СИА-ПРЕСС на СИА_ПРЕССе, пишите комментарии и всяческим другими способами с нами взаимодействуйте, мы этому всегда очень радуемся!


нравится (15) не нравится (1)
12 апреля в 16:03, просмотров: 1396, комментариев: 3
Комментарии:
kosha
не нравится
12 апреля в 23:26
У нас его месячную за год не заработаешь , и то без выходных и отпуска .
Хорошо пристроились , есть значит за что хватать , В газпроме ? Значит не из народа . А государство преследует не его , а его деяния .
Alkonowa1ow
не нравится
13 апреля в 00:58
Это будет очень интересный судебный спор, типа «Попов портив правоохранительной система?» или «Попов против РФ»? С одной стороны почему бы и нет? У него окончательное оправдательное решение суда на руках. Не виновен. Пять лет судебного разбирательства. Теперь как у потерпевшего у него претензии по материальным и моральным издержки от пятилетнего ожидания решения суда. Если это был бы простой нематериально-ответственный обыватель, то суд решил бы просто: работодателю выплатить работнику утраченный заработок, возместить судебные издержки и выплатить компенсацию морального вреда. Материально-ответственным лицам сложнее: будь-то ты, Заведующим складом предприятия с активами в несколько тысяч рублей или «Заведующий городским хозяйством» с активами в 26 миллиардов бюджетных рублей и имущества и землями на десятки миллиардов рублей. Материальная ответственность. Те многие граждане, которые рвались на пост Главы города, наверное и не подозревал, что они автоматически принимали бы на семья материальную ответственность десятки миллиардов рублей. А те, кого избрали мы, работают на свой страх и риск. На свой страх и РИСК принимать решения и нести матответственность за принятые решения по распоряжению материальными активами города. А КОНТРОЛЕРОВ ОХ КАК МНОГО! ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ МНОГО: И КРУ, и прокуратура, и Счетная палата, т.д. Но «Кто не работает, тот не ошибается». ОШИБКА ОШИБКЕ РОЗНЬ. Иногда ошибка во имя дела может стоить Главе города очень дорого. От этого никто не застрахован. Судя по всему, судебный процесс Дмитрия Попова будет не простой. Но Дмитрий Валерьевич пошёл на это и вероятно имеет шансы хотя бы частичного удовлетворения своих требований, что может создать судебный прецедент в этом резонансном деле. Пожелаем удачи!
kosha
не нравится
13 апреля в 23:08
Может пересмотреть зарплаты чиновников и всех этих нефтегазов и газпромов , и тогда они ещё должниками останутся, столько проблем сразу разрешиться. Ну предложил хотя бы сам направить эти 25 миллионов на пользу обществу.Вообще пора сделать потолок на доходы , думаю 10 минимальных будет достаточно.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Глава Нижневартовска прогулялся по городским тротуарам после трагедии со школьником 801
  2. ​Юрий Кузнецов: «Лозунгом «привлекайте молодых и талантливых архитекторов» проблему жилых микрорайонов в Югре не решить» 793
  3. ​Завтра в Сургуте будут хором петь песни «Агаты Кристи» 783
  4. ​Убили, не таясь: в Москве застрелили известного вора в законе 779
  5. ​Система против народа 774
  6. ​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре 682
  7. ​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов 664
  8. ​Поселки Сургутского района переведут на газ 658
  9. ​Каждому – по луже с кипятком 640
  10. ​«Засранцы!» Пушков и Рогозин опять обиделись на Америку 612
  1. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 9863
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 8507
  3. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8212
  4. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8062
  5. Народный человек 7292
  6. ​Быть такими ужасными – это законно? 7135
  7. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7040
  8. Андрей Филатов уходит из соцсетей 6525
  9. ​А теперь начальник транспортного цеха! Алексей Жердев вышел на новую работу 6467
  10. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 6459
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 23328
  2. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14076
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 13759
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 12733
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12626
  6. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12496
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 12307
  8. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 11911
  9. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11741
  10. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 9863

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика