Чем рискует бывший мэр Сургута Дмитрий Попов в своем иске против силовиков

Третья тема проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским посвящена судебному иску бывшего главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре Югры о компенсации за уголовное преследование, которое закончилось ничем. Журналисты обсудили, почему этот поступок Попова правильный и справедливый, но при этом так же смелый и в какой-то степени рискованный.

Д.Щ. – «О чем говорят», третья часть. У нас сегодня трилогия, посвященная главам Сургута. В первой части мы говорили про Вадима Шувалова, который собирается заменить Александра Сидорова в кресле депутата Госдумы. Оба они возглавляли наш город. Во второй части мы говорили про Алексея, Жердева, который хотел возглавлять город и, по большому счету, возглавлял его какое-то время в ранге заместителя, но не сложилось... И сейчас он работает в Газпроме. Третья часть также про бывшего главу города Сургута, про Дмитрия Попова. Он подает в суд, по-моему, на прокуратуру округа.

В общем суть в том, что он подает в суд на государство, которое его преследовало в течение почти пяти лет по уголовному делу, которое завершилось ничем. Вернее, там такая россыпь уголовных дел из трех эпизодов, которые ему вменялись. По всем трем он был полностью оправдан, апелляции обвинения ни к чему не привели, и в итоге Дмитрий Попов признан невиновным по всем пунктам обвинения.

То есть, по большому счету, за ним гонялись, и вот устроили ему почти пятилетний ад жизни и вычеркнули эти годы из его жизни ни за что, и он, естественно, будет по этому поводу требовать компенсации. Компенсацию он требует в виде извинений со стороны прокурора регионального и денежной компенсации 25 миллионов рублей. По большей части, это деньги, которые недополучены в виде упущенной выгоды. Я посмотрел – это, примерно, четыре и восемь миллионов в год, такой, видимо, должна была быть его зарплата как главы, которую бы он получал, если бы остался на работе и не ушел в отставку. И там еще где-то по мелочи – услуги адвокатов и так далее. Итого, 25 миллионов. 20-го апреля мы будем следить за тем, как происходит рассмотрение этого дела в сургутском суде. Как ты думаешь, Тарас, насколько большие шансы у Дмитрия Попова что-то получить от нашего государства в качестве некоего извинения за то преследование, которое на него было обрушено?

Т.С. – Я думаю, что шансы не высокие, если мы говорим о деньгах... Шансы на извинения выше, но, скорее всего, прокуратура изобретет какое-нибудь финт ушами и как-нибудь извинится официально от лица государства, как-нибудь в частном порядке, может быть, даже перед телекамерами.

Но я хочу другое сказать. В отличие от рокировки Шувалов — Сидоров в Госдуме или трудоустройства Алексея Жердева в Газпром трансгазСургут, иск Попова, или теперь уже дело Попова против государства, мне показалось неожиданным. Вот эта новость неожиданна. Я бы даже сказал, что это смелый поступок. Я понимаю, что он абсолютно прав. В душе он, наверное, негодует, несмотря на то, что внешне Попов всегда выглядит невозмутимым, в любой ситуации. Я понимаю, что он требует сатисфакции и вообще справедливой расплаты над своими обидчиками. Это естественное желание любого незаконно, невинно обвиняемого, обиженного, гонимого и так далее.

Но мне казалось, что все-таки, Дмитрий Попов, закончив вот этот страшный период своей жизни. Ну, может быть, даже не страшный, скорее, противный, тягостный, отвратительный, психологически невыносимый, остановится. Потому что вообще большинство людей считают в такой ситуации: они от меня отстали и слава Богу. я не хочу этого касаться, об этом ничего слышать, я не умираю с голоду, все позади. Но он пошел в контратаку, и я думаю, что не из-за денег, конечно же. Хотя конечно 25 миллионов...

Д.Щ. – В хозяйстве, конечно, не лишние деньги...

Т.С. – Не лишние, да. Но дело не в этих деньгах. Я не знаю, как он посчитал свой простой в должности мэра, он немножко, по-моему, перебрал тот срок, который ему оставался, но дело даже не в этом. Дело в том, что в этой контратаке Попова против прокуратуры кроется определенная опасность того, что силовики снова возбудятся. Потому что, все-таки наша система, скажем так, нельзя ее назвать гуманной, и она таких вещей не любит. Конкретных заинтересантов войны с Поповым давно уже нет, их не существует.

Д.Щ. – Да.

Т.С. – И прокуратуре, как таковой, вообще по барабану, подаст на нее в суд Попов какой-то или не подаст. Система будет к этому относиться также формально и наплевательски, как она относилась к делу, к преследованию Дмитрия Валерьевича. Будут перекладывать бумажки с одного стола на другой, писать какие-то отписки, лениво ходить на полусогнутых ногах в суд, что-то там говорить тихим, бормочущим голосом, и на каком-то этапе какое-то решение суда вынужденно будет. Но все-таки, какая-то вероятность того, что это может не понравиться кому-то в системе правоохранительной, у силовиков, существует. И для меня решение Дмитрия Попова потребовать сатисфакции, причем сделать это громко, четко, заявив свои претензии, это поступок, достойный уважения.

Д.Щ. – Да, да. Мне тоже кажется, что Дмитрий Валерьевич абсолютно прав в этих своих требованиях, что , наверное, ему там какую-то сумму отсыпят все-таки по решению суда. 25 миллионов не сильно выполнимо. Тем более, сейчас, я уж не знаю, как нынешний работодатель Дмитрия Валерьевича отнесся к этой его инициативе, все-таки, Сургутнефтегаз — это системная компания, у них свои понимания процессов и свои подходы, но, так или иначе это хорошо, это правильно. Я лично абсолютно поддерживаю подобные вещи. Я считаю, что в принципе, государство, если уж оно так над человеком качественно поиздевалось, должно понести какую-то ответственность. И вот те даже 25 миллионов, ну, не разорились бы они, если бы выплатили...

Т.С. – На что я еще обратил внимание. Когда он требует с государства весьма внушительную для него, как частного лица, сумму, подтверждает, что он, действительно был на реальном простое. Правда? Потому что многие задавались вопросом – на что он живет, какие заначки? И я думаю, что человек, который бы жил на нетрудовые доходы, он бы не стал сейчас этими вещами заниматься. Еще раз говорю, чисто вот психологически нечестному человеку непорядочному, проще уползти в нору, спрятаться, чтобы о нем все забыли. Своим иском Дмитрий Попов продемонстрировал, что: «Я был честным перед вами и в должности мэра, я честен перед вами и вот сегодня». И я с тобой соглашусь, конечно, нужно его поддержать в этом иске, в этом стремлении вернуть себе доброе имя. И, кстати говоря, наша система государственная часто сталкивается с подобными исками, и много есть фактов, когда и работники ФСБ выигрывают иски против ФСБ, и работники госструктур выигрывают иски у государства. В этом плане у Попова не все безнадежно. Я думаю, что у него есть шанс как минимум на то, что он из этой тяжбы выйдет победителем с тем или иным профитом.

Д.Щ. – Да. Ну, ладно. Будем завершать нашу сегодняшнюю трилогию, посвященную бывшим и потенциальным главам Сургута. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте СИА-ПРЕСС на СИА_ПРЕССе, пишите комментарии и всяческим другими способами с нами взаимодействуйте, мы этому всегда очень радуемся!