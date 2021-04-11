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​В своих карьерных мечтаниях Жердев исходил из неоправданной самооценки. Его никто не ждал в кресле главы или в округе

Как всесильный замглавы Сургута Алексей Жердев оказался на невысокой должности в Газпроме

​В своих карьерных мечтаниях Жердев исходил из неоправданной самооценки. Его никто не ждал в кресле главы или в округе
Фото siapress.ru

Второй темой для «О чем говорят» на этой неделе стала новость о том, что бывший ключевой замглавы Сургута Алексей Жердев устроился на работу в «Газпром трансгаз Сургут» в статусе начальника транспортного отдела. Почему после столь сильной должности он не получил лучших предложений, в частности, от окружной власти, и как оказался в структуре Газпрома – обсудили ведущие проекта – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ. – Это «О Чем говорят», вторая часть на этой неделе. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский также на связи. Мы продолжаем. Говорили в первой части про то, что Вадим Шувалов выдвигается в Госдуму и как минимум сделает очень многое, чтобы заменить там Александра Сидорова. Оба они бывшие главы Сургута. Поговорим сейчас о человеке, который хотел стать главой Сургута и у которого были такие амбиции, который был практически, если не первым, но и не вторым... да? Был ближе к первому, чем ко второму месту в городской администрации... Алексей Жердев. И вот мы узнали про то, как он продолжил свою карьеру, после того, как ушел из городской администрации. То есть вот он был первым заместителем у Шувалова, в настоящий момент он возглавляет транспортный отдел в компании Газпром трансгаз Сургут. Давай обсудим этот карьерный твист. О чем он может говорить, подобный переход...? Если честно, конечно, ожидал я, что будет какой-то более высокий пост у человека, который был фактически одним из... чуть ли не первым руководителем города Сургута в течении последних лет.

Т.С. – Ну, действительно, Жердев, пожалуй, единственный чиновник за последние лет 10, который очень близко подобрался к реальной власти в Сургуте, в общем-то не обладая для этого серьезными какими-то основаниями. Он весьма случайно оказался в городе, но ему удалось, видимо, пользуясь каким-то особенным отношением к нему Вадима Николаевича Шувалова или какими-то слабыми моментами Вадима Николаевича Шувалова, сконцентрировать власть в своих руках. Но в то же самое время Жердев никогда не производил впечатления человека, который в обойме, который остается в системе, ну, как те же Сидоров, Шувалов, о которых мы только что говорили, который пусть и решением верховной власти, не по собственному желанию, но имеет какие-то дальнейшие карьерные перемещения и формально, формально неплохие — это повышение, в нашем случае Госдума. И было понятно, что отставка и Сидорова и Шувалова не закончится, собственно, моментом отставки, а будет некое встречное предложение очень комфортное, от которого будет очень трудно отказаться. В случае с Алексееем Жердевым было понятно ровно обратно, что никаких предложений ему никто делать не будет, что к нему все так и относились: ну, раз у тебя получается, сиди тут и работай.

Д.Щ. – Но был же разговор, были же слухи (я уж не знаю, кем они были запущены), что Жердев метит на замгубернатора, в какой-то момент?

Т.С. – Была такая информация, и он подавался, насколько я знаю, он подавал свое резюме на одну из вакантных должностей в Правительстве Ханты-Мансийского округа... Еще раз... Вот Жердев — это случайный человек в нашем регионе, вот просто так получилось. Это не страшно, не плохо, не хорошо... Это просто так. То есть не шел последовательно по карьерным ступенькам в Югре или в Сургуте... Вот его десантировали и перед ним образовался какой-то горизонт, какой-то набор возможностей. Причем, как ему казалось, я считаю, что он достаточно провинциально смотрел на эти возможности.Ему казалось, что: «Ух тыыы, тут есть, где попастись». Это, кстати говоря, очень напоминает совершенно одуревшего от Сургута, его возможностей...

Д.Щ. – Шатунова?

Т.С. – Да! Шатунова. Вот, когда он просто не стесняясь мне лично говорил: «Уууу, тут Сургут, тут хорошо, здесь есть, где поработать...» Я думаю, что у Алексея Жердева в плане даже не денежном, а карьерном, сложилось такое впечатление: здесь есть разные варианты. И он чисто тактически, пока его течение куда-то несло, он прощупывал, пытался искать что-то, на каком-то момент он подумал, что развилка: глава города Сургута или там замгубернатора или глава Сургутского района (о чем тоже поговаривали) и в общем-то очень сильная неприязнь Жердева к Трубецкому. Я допускаю и наличие встречной неприязни. Он подал там резюме в округ, он мог точно так же подать свое резюме (ну, я не знаю) на департамент какой-нибудь в правительстве России... Это нормально. Но исходил он в своих, таких вот карьерных мечтах, я думаю, все-таки из несколько неоправданной самооценки. И я полагаю, что его никто не ждал ни в кресле главы города Сургута, ни тем более в кресле какого-то руководителя нашего региона.

И если в момент отставки Вадима Николаевича у Жердева еще сохранялись какие-то надежды на то, что он будет следующим главой, не смотря даже на то, что Анну Томазову назначили временно исполняющим обязанности Сургута, то после того, как ему весьма изящно, может быть, и не изящно, но было рекомендовано не выставляться на конкурс,он понял, что на этом, наверное, все-таки надо заканчивать, и вот он начал искать себе какие-то маленькие площадки для приземления.

Но, как я понимаю, был короткий промежуток времени (наверное, где-то это все-таки конец декабря — начало января), когда Жердев просто вел себя, как чуть ли не состоявшийся глава... Мое ощущение, он был уверен, что это кресло его. И с некоторыми персонажами сургутского и регионального истеблишмента разговаривал очень уверено, очень, очень, очень себя представляя уже на царстве.

Работа в Газпроме. Я думаю, просто, готовя выборы, за которые Жердев взялся, и мы говорили об этом много, что выборную кампанию 21-го года Алексей Жердев курировал лично и организовывал лично и подтягивал под это большие ресурсы (организационные и прочие, медийные), он познакомился, конечно, со всеми градообразующими предприятиями, потому что надо формировать городскую думу, надо делать пул депутатов в округ, Тюмень. На этой почве у него состоялось знакомство с новым руководством сургутского Газпром трансгаза. И, видимо когда кадровые перспективы во власти обрубились, он воспользовался, видимо, просто правом на контакт, правом на звонок, и ему дали эту должность. Но для Жердева это, конечно, временная передержка. То есть понятно, что ни о какой карьере в Газпроме там речи быть не может.

Д.Щ. – Ну да, действительно, может там помощь какая-то в выборах, может, нашли ему какую-то вакантную должность, которую можно посидеть, пополучать зарплату.

Т.С. – Ну, если человеку надо распродать имущество, все, что нажито непосильным трудом, поэтому нет, для него это, конечно, неожиданно. То есть человек думал, что он летит очень высоко, и вдруг оказалось, что нет: и не та высота, и не скорость, и не та дальность полета, керосина не хватило и пришлось срочно искать аварийную площадку.

Д.Щ. – Ну, что ж... ладно... Так тоже заканчиваются политические карьеры. Посмотрим,, конечно, как получится ли у него как-то в других регионах этим всем заниматься, будем по мере возможностей за этим делом следить. Подписывайтесь на наш канал на СИА-ПРЕССе, читайте СИА-ПРЕСС и следующую часть у нас будет посвящена Дмитрию Попову... тоже теперь уже он и бывший глава, который получил в свой адрес уголовное преследование, и сейчас он это дело пытается немножко переиграть. Смотрите, переходите, будет интересно.


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11 апреля в 23:36, просмотров: 211, комментариев: 0
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