​Шедевры классического искусства дурно влияют на школьников. Что об этом думают люди, мнение которых нам важно

Знаменитейший музей России – Эрмитаж — «уличили» в негативном влиянии на детей. Речь идет об обнаженных скульптурах, которые могут шокировать неокрепший детский ум или вызвать у несовершеннолетних совсем не детские желания. Кто именно пожаловался на классиков искусства – не известно.

«У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — приводит слова директора Эрмитажа Михаила Пиотровского РИА Новости.

Имеет ли место быть эротика? Есть ли необходимость в запрете подобной «обнаженки»? С этими вопросами siapress.ru обратился к экспертам

Ксения Антипова, школьный учитель изобразительного искусства (Сургут):

- В школьной программе не найти изучения прелестей обнаженных фигур, но это часть истории и становления искусства. Понятное дело, что ученикам в учебниках такое специально не показывают, но если целенаправленно идти в музей, то надо быть готовыми к тому, что там увидишь статуи и картины из категории «+18».

Считаю, что подобные шедевры и творения никак не влияют на степень развращенности детей. Конечно, надо обращать внимание на сами работы, есть такие, которые и взрослых смущают. Люсьен Фрейд или Франсуа Буше – не для детских глаз, а Давид Микеланджело, Венера Милосская – это история.

Юрий Евсеев, художественный руководитель Сургутской филармонии:

- В филармонии я читаю ряд лекций по истории искусства, архитектуры, скульптуры и однажды, когда захотел сделать лекцию о статуе Давид автора Микеланджело, я задумался – а могут ли у этого быть какие-то последствия. На помощь мне пришел ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и там сказано, что настоящий закон не распространяется на информацию, имеющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Так что претензии в адрес Эрмитажа беспочвенны на уровне закона.

Так вот вернемся к Давиду, статуя находится в Академии изящных искусств во Флоренции и уже полтысячелетия дети смотрят на нее, в том числе туристы, в том числе и русские. Я не думаю, что какого-либо ребенка она свела с ума и сподвигла на некие сексуальные устремления.

В той же Флоренции есть галерея Уффици, там целых четыре зала посвящены творчеству Боттичелли, там выставлена его знаменитая картина «Рождение Венеры». Дети спокойно приходят в зал и задают вопросы экскурсоводам: «Скажите, а почему она голая?», им отвечают: «Потому она только что родилась. Картина ведь так и называется». «А где же тогда ее мама и папа?» - не унимаются дети и в голосе нет у них никаких грязных мыслей, они с любопытством разглядывают богиню.

Помню, в детстве мне подарили книгу «Искусство Древней Греции». Мне было шесть лет, и я с огромным удовольствием ее читал и рассматривал. Там была масса обнаженных скульптур, но никакого влияния и впечатления на меня это не оказало, не заслонили сознание. Я увлеченно рассматривал скульптуры и восхищался мастеров скульпторов, живших до нашей эры. Вот что привлекало мое внимание.

А давайте вспомним скандально известную картину Эдуарда Мане «Завтрак на траве». Не было бы этой картины, не появилось бы такого направления в живописи как импрессионизм. Имеет ли она, такая провокационная, культурную и историческую ценность? Конечно! Поэтому нужно адекватно сопоставлять значимость шагов, благодаря которым появляется современное искусство.

Отец Антоний, настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца:

- Будучи подростком я сам наблюдал подобные произведения искусства и каких-то мыслей или желаний не возникало. Все-таки это не фотография, где изображения куда более натуралистические. Искусство больше выражает пропорции, формы, наполнение.

Если родитель знает из описания экскурсии, что именно там будет, и ему это не нравится, то он может запретить своему ребенку походы в те же музеи. Но мне кажется, что уход в крайности – это не выход. Можно дойти до того, что икона Божией Матери «Млекопитательница» станет вызывать подобные глупые суждения. При желании что-то грязное можно найти во всем, что угодно, если заниматься передергиванием.

Однажды я с сыном посещал Третьяковскую галерею – место, где представлены работы мастеров, которые тоже можно трактовать по-разному. Даниилу тогда было 17 лет, и я видел, с каким интересном он рассматривал произведения искусство, меня радовало, что он соприкасается с высокой культурой, которая влияет на становление личности, на развитие его каких-то духовных качеств.

Эрмитаж – это не современное искусство, которое может стать в чем-то камнем преткновения, это не выставка мумифицированных трупов, которая вызывает очень противоречивые чувства и, чаще всего, негатив. Эрмитаж – это классические изображения. Я считаю, что нельзя уходить в крайности, иначе у нас внезапно все станет «сладким» (т.е. тем самым запретным) плодом.

Лариса Волощук, педагог-организатор МБОУ «Солнечная СОШ №1», руководитель КВИЗа «Мозгва»:

- Я не считаю, что предметы искусства являются развратом, что именно культурное наследие раскрепощает детей. К сожалению, школьная программа физически не может вместить в себя все те моменты и аспекты, которые бы хотелось донести до детей. Та же красота взаимоотношений между женщиной и мужчиной (в эстетическом понимании), красота женского и мужского тел. И речь идет совсем не о пошлости.

Конечно, отправляясь в Эрмитаж или другие подобные культурные учреждения, ребенок должен быть морально подготовлен, он должен быть заинтересован в получении этой информации, в познании истории, культуры. Он должен понимать, что перед ним, условно, не просто полуобнаженная женщина без рук, а произведение искусства. Особенно, если это младшая и средняя школа, у детей нет разнополых братьев и сестер, и они слабо себе представляют физиологическую разницу гендеров.

Давайте будем честными, развращает современных мальчиков и девочек неконтролируемая вседозволенность, гадежеты, телевизионные программы и много нефильтрованного интернета, где школьники могут найти гораздо более взрослые вещи, чем картины великих художников в так называемом стиле «ню».

У меня ощущение, что людям, создающим подобный информационный шум, просто нечем заняться.

А как организатор интеллектуальных мероприятий в городе отмечу, что в нашей детской программе часто встречаются вопросы о картинах, памятниках, художниках, скульпторах. И меня радует, что наши участники достаточно образованы в этом направлении.

Но, к сожалению, в большинстве своем, современные дети мало к чему стремятся. Поэтому давайте не будем лишать их истинного искусства, которое признано не столько стоять и рассматривать шедевры, сколько глубоко мыслить.

Рустем Юсупов, член регионального штаба ОНФ в Югре:

— Мир не перестает удивлять: люди впадают из одной крайности в другую. То мы требуем толерантности ко всему, что имеет малейшее отклонение от так называемых социальных норм, то оскорбляемся произведениями искусства, веками воспеваемыми как специалистами и истинными ценителями человеческого таланта и труда, так и обывателями. Если кто-то оскорбляют обнаженные скульптуры, то всегда есть выбор – не смотреть на них. Вы ведь не пойдете в кино на фильм ужасов, если жанр вам этот не по душе, и не будете на выходе из зала возмущаться: как такое можно показывать на большом экране?

Как отец могу сказать, что искусство, особенно в классическом его проявлении, в большей степени призвано развивать в ребенке лучшие качества, но никак не наоборот. Каким будет следующий шаг псевдо-активистов – запретить купать детей нагими, чтобы они случайно не увидели части своего тела?