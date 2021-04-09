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​Жесткая дисциплина, «чертова дюжина» голосований против и одно выступление в год – чем запомнится Александр Сидоров в Госдуме

Пять фактов о работе бывшего мэра Сургута Александра Сидорова в Государственной думе

​Жесткая дисциплина, «чертова дюжина» голосований против и одно выступление в год – чем запомнится Александр Сидоров в Госдуме
Фото siapress.ru

Экс-глава Сургута Вадим Шувалов будет бороться за кресло депутата Госдумы, которое ныне занимает так же бывший мэр города Александр Сидоров (он после завершения работы текущего созыва уходит на заслуженный отдых). Возникает вопрос – будет ли Вадим Николаевич более активным и полезным представителем Югры в федеральном парламенте? Чтобы на него ответить, нужно подвести итоги работы Александра Сидорова в качестве депутата. СИА-ПРЕСС собрал пять фактов, которые описывают его активность в главном законодательном органе России.

Нужно отметить, что работа созыва еще не завершена, и официально депутаты уйдут на летние каникулы, плавно перетекающие в выборы, только в июле, но базовые показатели активности и эффективности народных избранников за предстоящие месяцы явно не поменяются.

1. Александр Сидоров – не прогульщик

Первый мэр Сургута – довольно дисциплинированный депутат (несмотря на то, что он сидел почти на «последней парте» — на картинке ниже его место отмечено зеленым кружочком).

Он присутствовал на 325 из 348 пленарных заседаний Госдумы за текущий созыв, что равно 93,4 процента посещаемости. Это довольно много. В частности, больше, чем у его коллеги по региону Павла Завального, который был на 86 процентах заседаний.

2. Он только 13 раз голосовал «против». Из 15 тысяч вопросов

За время работы Александра Сидорова в Госдуме на голосование ставилось 15 тысяч вопросов. Из них примерно в 4100 случаев наш представитель в парламенте не голосовал (это 27 процентов), и только 13 раз нажал кнопку «против». Из них в 11 случаях речь шла о неких процедурных вопросах в конкретном заседании Госдумы, и лишь два проекта законов Александр Сидоров посчитал недопустимыми – об изменениях в Градостроительный и Бюджетный кодекс. В остальных почти 11 тысячах голосований он выступил «за».

Да, бывший мэр Сургута, как и остальные представители «Единой России», голосовал за пенсионную реформу, что многие его избиратели в Югре ставят ему в вину.

3. В активе Сидорова в среднем чуть более одного выступления в год

В официальных базах стенограмм Госдумы хранятся только шесть выступлений Александра Сидорова. Два – в 2016 году, два – в 2017, и по одному в 2018 и 2019. С июня 2019 года бывший мэр Сургута не брал слово на пленарных заседаниях ни разу. В основном его выступления были краткими – что-то вроде одобрения того или иного решения со стороны комитета или фракции.

Справедливости ради – работа депутата не ограничивается пленарками. Есть еще различные комитеты и комиссии – например, Александр Леонидович был постоянным членом комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению, выступления в котором в общий зачет Госдумы не идут.

4. Бывший мэр Сургута внес 30 законопроектов. Но есть нюанс

Что касается непосредственно профильной деятельности – то есть законотворчества – то тут у Александра Сидорова в активе 30 законопроектов (всего седьмой созыв на данный момент родил самостоятельно и получил извне 5245 законопроектов). Из них только один отклоненный, а все остальные либо приняты, либо находятся в процессе прохождения через разные инстанции Госдумы. Но есть нюанс.

Абсолютное большинство проектов, в числе соавторов которых значится Александр Сидоров, являются так называемыми «братскими могилами». Это такие инициативы, под которыми подписываются десятки, а то и сотни депутатов, чтобы как бы придать им вес и мощь. Например, законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» – его внесли в Госдуму, кажется, чуть ли не все депутаты нижней палаты парламента.

В небольших группах соавторов Александр Леонидович работал лишь дважды – предлагая изменения в контрактную систему закупок (он в итоге был отозван), и о страховании инвестиций физлиц при использовании индивидуальных инвестиционных счетов (он еще на рассмотрении).

5. Александр Сидоров наработает на «депутатскую пенсию»

Так как Александр Сидоров планирует покинуть Госдуму после полноценного созыва, он получит право на «депутатскую пенсию». Для тех парламентариев, кто отработал от пяти до десяти лет, она составляет немногим более 46 тысяч рублей. Для ветеранов законотворчества, трудившихся на благо народа более десяти лет, пенсия составляет 63,5 тысячи рублей.

Итого. Многие люди, знакомые с Александром Сидоровым и историей его выдвижения в Госдуму, прямо говорят – в 2016 году легендарный бывший мэр Сургута согласился исполнить просьбу Натальи Комаровой на участие в выборах и дальнейшее нахождение в федеральном парламенте. Однако сама по себе эта работа тяготила бывшего мэра и для него уход из здания на Охотном ряду к долгожданному отдыху станет большим облегчением. Подробности об этом и замене Сидорова на Вадима Шувалова – в проекте «О чем говорят».


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Сегодня в 15:56, просмотров: 349, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 18:51
Братская могила. Это точно
Будулай Алмазов
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Сегодня в 19:07
В благодарность за работу на посту мэра и на память от сургутян нужно прокатить Шувалова на выборах, проголосовав за кого-нибудь из спойлеров. Хуже точно не будет. Если снег убрать не мог, то каких от там законопроектов напредлагает.
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