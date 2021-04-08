Разбор решения о замене Александра Сидорова на Вадима Шувалова в Госдуме от Югры

Новость о желании Вадима Шувалова выдвинуться в депутаты Госдумы по сургутско-нижневартовскому округу стала первой темой обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты признали, что в этом нет никакой сенсации и особой новости – весь алгоритм перевода Вадима Шувалова в окружные органы власти предполагал, что дальше он должен двинуться в Госдуму.

Д.Щ. – Здравствуйте, уважаемые слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – издатель газеты «Новый Город» также на связи. Тарас, привет!

Т.С. – Привет, Дима! Привет всем!

Д.Щ. - Поговорим, в основном… У нас сегодня аж три темы, много чего происходит интересного. Вот мы поговорим сегодня про глав Сургута бывших, потенциально бывших и тех, кто уже…

Т.С. - …И еще раз бывших..

Д.Щ. - …И еще раз бывших, да. Три темы всех касаются тех, кто так или иначе связан был с должностью главы города Сургута. Начнем с темы новостной, которая возникла у нас буквально сегодня.. Не то, чтобы нас удивил этот факт и многие его ждали, но теперь стало совершенно точно известно, что Вадим Шувалов, бывший глава Сургута, в настоящий момент заместитель губернатора Югры, подает заявку на участие во внутрипартийном голосовании на выдвижение в Госдуму по Сургутско-Нижневартовскому округу.

В настоящий момент мандат от этого избирательного округа занимает Александр Сидоров — это тоже бывший глава Сургута... И вот он у нас получается уходит на заслуженный отдых и завершает свою политическую карьеру, а Вадим Шувалов, предполагается, должен его подхватить падающее знамя и продолжить представлять наш регион в Госдуме. Мне кажется, Тарас, это в какой-то степени подтверждает твою версию событий, которые происходили в декабре, когда Вадима Шувалова срочно и спешно снимали с должности, что все это было задумано с прицелом именно на Госдуму. Ну и вот.. как бы они вот так это дело обставляют в настоящий момент.

Т.С. – Ну, все-таки декабрьская отставка Вадима Шувалова была связана и с необходимостью расчистки сургутского пространства для нового руководителя города в лице Андрея Филатова. Вот, да, конечно же это какие-то комбинации, которые призваны с точки зрения окружных властей достаточно безболезненно провести выборную кампанию. А поскольку нынешний политический сезон обещает быть напряженным, во всяком случае, кулуарно очень напряженным, и на фоне роста всевозможных протестных настроений в обществе ставится задача Кремлем обеспечить выборы максимально внешне гладко, без всяких там проблем. Вот. Но тут как бы интересно то, что сегодняшняя новость о намерении Вадима Шувалова баллотироваться в Госдуму, не стала совершенно ни для кого не сюрпризом, не сенсацией, да и по большому счету это вообще никакого интереса и не вызывает, потому что да, действительно, вот все эти действия совершенно алгоритмичны. Да?

Д.Щ. – Угу.

Т.С. – Вот. То есть у нас используют бывших мэров крупных городов или бывших крупных начальников как такую вот как бы передвижную пешку, чтобы заткнуть там какую-то вот дыру. Само по себе место депутата Госдумы от Югры не значит ничего. Это надо понимать. Просто все устройство нашей политической системы таково, что депутаты, от какого бы региона они не избирались, они будут выполнять в общем-то центральные директивы «Единой России». И на примере Александра Сидорова мы видели, как он в общем-то весьма тихонечко проголосовал за пенсионную реформу, правда, чем многих сургутян в общем-то удивил, если не сказать, обидел, потому что старые сургутяне рассчитывали на то, что в лице Сидорова они имеют вот такого патриота. Ну тут еще наблюдение... Игры как бы это не игры, но возникает снова вопрос о честности политиков перед своими избирателями. Вот когда в декабре Вадим Николаевич заявил, что он пойдет работать дальше на благо сургутян, на благо города любимого, вот, и займет специальную должность такую экзотическую — заместителя губернатора по.. там.. ну, назовем по городу Сургуту...

Д.Щ. – Ну там, да, у него спецпроекты, ему как раз дали Сургут и Нижневартовск, насколько я понимаю, как территории, как раз чтобы ему, видимо, было удобно избираться, чтобы в Нижневартовске тоже как-то слегка примелькаться народу.

Т.С. – И вот в декабре он был полон планов, творческих сил поднимать с колен Сургут и Нижневартовск, сделать из них прекрасные города, а уже, видите ли, в начале апреля выясняется, что планы были совсем другие. Безусловно...

Д.Щ. – Ну, я выступлю в защиту немножко Вадима Шувалова... Справедливости ради он сейчас может сказать совершенно то же самое. Он может сказать: ребят, ну я сейчас буду ваши интересы, Сургута и Нижневартовска, отстаивать аж в самой Госдуме, федеральном парламенте. Это тоже не хухры-мухры.

Т.С. – Да, как бы это можно сказать, но практика и весь эмпирический опыт как бы нас, как избирателей, всех этих людей, всех этих наших депутатов, говорит несколько об обратном. Вот давай попытаемся вспомнить там за 5-летие пребывания Александра Леонидовича Сидорова в Госдуме, какой профит этот депутат создал нашему городу. Может, я действительно чего-то не знаю. Но, по-моему, вполне себе такое ровное пребывание в Госдуме без всплесков, без выбивания миллиардов...

Д.Щ. – Ну, это называется синекура...

Т.С. – Ну, поэтому, где гарантия, что Вадим Николаевич, который не отличается такой харизмой, как Сидоров Александр Леонидович, вдруг проявит себя в качестве активного депутата, который будет выбивать деньги для нашего региона. Почему я о таком аспекте говорю, потому что когда я узнал политику некоторых российских регионов в этой части, я был удивлен, честно говоря. В частности, Казань, ну, Татария... Вот президент Татарстана, командируя своих посланцев в Госдуму и в Совет Федерации, это прямо вот так называется: едешь в командировку на 5 лет, все, будешь деньги привозить. У них на каждого сенатора, на каждого депутата Госдумы там план: ну, там миллиард в год, к примеру. Таким образом эти регионы зарабатывают дополнительные деньги в свой бюджет. Дополнительные к тому, что они итак зарабатывают в виде субвенций, каких-то совместных программ, как бы. У них есть командировочные. Им выписывают командировочное удостоверение, отправляют и говорят: без денег не возвращайся. Это такой вот подход как бы.

Очень, я считаю, правильный, утилитарный, патриотичный как бы. Да и депутатам в этом случае достаточно легко отчитываться, чем они там занимаются. Как бы еще 3-ий аспект. Это не является сенсацией, потому что на самом деле никто никого не подсидел. Как бы это не удар по Александру Сидорову, ни в коем случае, потому что он итак тяготился этой всей нагрузкой, ему не нужна Госдума никак совершенно...

Д.Щ. – Ну, да.

Т.С. – Он обеспеченный человек и ему это просто вот это вот отбывать номер, сидеть.. действительно, ну если не унизительно, то как минимум скучно.. правда? Вот. А зная весьма саркастичный характер Сидорова и его как бы взгляд на многие вещи, я представляю, с каким в общем-то он... с таким, вот как бы нетерпежом ждал того момента, когда он наконец стены этого прекрасного заведения под названием Госдума покинет. Я думаю, он честно отработал свою командировку, отработал просьбу Натальи Владимировны попредставлять наш регион без всяких неожиданностей. Это было сделано и ровно этого мы должны ожидать от Вадима Николаевича. Ровно того же, что мы ожидали от Вадима Николаевича: в бытности был главой Сургута, в бытности его вот этим чудесным заместителем по развитию и вставанию с колен наших двух прекрасных городов... Так что не надо тут ничему удивляться.

Д.Щ. – Да. Ну, да, к сожалению...

Т.С. – Я хочу сказать. В Государственный Думе нужны тихие депутаты. Так что здесь все понятно. Вот.

Д.Щ. – Тут надо выполнить план. То есть, есть там два у нас этих округа, по которым идут отдельные два депутата, есть какие-то списки от округа, и вот нужно , чтобы везде «Единая Россия» выполнила свой план... вот там Завальный, тут Шувалов... и все...

Т.С. – Ну будет борьба интересная... Вот, все-таки как бы у нас есть потенциальные претенденты на это же кресло в Госдуме, которые захотят попытать счастья. И очень интересная раскладка будет нынче... Если 5 лет назад у нас были, кто вот конкуренты Сидорову...?

Д.Щ. – Был Сердюк, был Сысун...

Т.С. – И Сысоев..

Д.Щ. – А... Нет, не Сысун, а Сысоев...

Т.С. – Да. И это достаточно все-таки сильные были игроки, потому что Сысоев был очень видным членом партии ЛДПР и входил в высший совет ЛДПР... Михаил Сердюк, ну он заметный и здесь: и лидер «Справедливой России», то есть, как бы статусно. У них были шансы попадания в Госдуму через вот этот мандат. Сейчас, я так понимаю, очень активизируется снова ЛДПР и активность Сергея Бондаренко или других представителей партии, вот она как бы дает надежду на какую-то хотя бы интригу маленько.

Д.Щ. – Ну да. Протестное голосование будет иметь больше вариантов...

Т.С. – Но и последнее... Надо понимать, что Государственная Дума не дает никакого экономического профита... да и политического. То есть, как правило, из кресла депутата Государственной Думы, ну если уж не молодой, там до 30-ти лет и супер-амбициозный какой-то чувак, ты ничего не вытянешь... Это даже не формирует серьезную контактную базу. То есть вот не стать министром из Госдумы, не стать, невозможно... Да? Ты в лучшем случае можешь попасть в какой-то департамент какого-то министерства, сидеть где-нибудь на какой-нибудь Маросейке в полуподвальном помещении, но зато ты департамент возглавляешь Правительства РФ, но за 50 тысяч рублей в месяц. То есть в общем-то Госдума – она почетная синекура, и ничего тут искать не стоит.

Д.Щ. – Ну, в этом возрасте, да. Все-таки у нас губернатор пришла именно из Госдумы к нам в 10-ом году.

Т.С. – Было другое время, было другое время, и это было еще то время, когда Госдума была местом для дискуссии... Сейчас все-таки несколько иная ситуация.

Д.Щ. – Да. Ладно. Перебираем время. У нас еще две темы про разнообразных глав. Поэтому подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всякое такое и есть следующие два видео... тоже обязательно посмотрите, там будет про Алексея Жердева и Дмитрия Попова. Все очень интересные и веселые люди.