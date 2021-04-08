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Куда главный врач поликлиники п. Барсово не пустил председателя Думы Сургутского района

Фасад медицинского учреждения в поселке Барсово под угрозой разрушения

Куда главный врач поликлиники п. Барсово не пустил председателя Думы Сургутского района

7 апреля председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил Сургутскую районную поликлинику в п. Барсово. Жители посёлка просили обратить внимание депутата на удручающее состояние местной поликлиники, которая лечит их уже 32 года.

Неплохо было бы самому зданию «здоровье подправить», считают барсовчане, причём, капитально.


Со дня единственного основательного ремонта прошло 20 лет. Технический ресурс здания стал истощаться и после того, как рядом стали забивать сваи под новый дом. Из-за вибраций кирпичная облицовка задней стены стала расходиться, появились трещины. Руководство поликлиники огородили аварийную часть и повесили предупреждающую надпись: «Осторожно! Возможно обрушение фасада здания».

Пройти по территории обратной стороны здания главный врач медучреждения Александр Пелевин председателю Думы района Анатолию Сименяку не разрешил по соображениям безопасности.

Но бреши в стене видно и издалека, они пропускают холод и влагу в кабинеты, где врачи принимают пациентов. Александр Пелевин прошёл с Анатолием Сименяком по этажам, показывая состояние помещений. Один из терапевтов пожаловался председателю Думы района, что даже собственные усилия по утеплению окон решить проблему не могут.

Что же может сделать Дума района для жителей и медперсонала в этой ситуации? «Проблема очевидна, капремонт необходим, – говорит Анатолий Сименяк. «Однако есть существенные препятствия решить этот вопрос оперативно – поликлиника ведь окружная, у депутатов на этот счёт нет рычагов воздействия. Но лечатся там наши жители. Мы проработаем эту задачу с департаментом здравоохранения Югры. Сделаем что в наших силах, чтобы приблизить срок капремонта. Пока я вижу здесь основные проблемы – ремонт и утепление фасада.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 168, комментариев: 0
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