Сургут совершенно не приспособлен для приема туристов

Вопросы туризма в Сургуте и Югре заинтересовали ведущих проекта «О чем говорят» – обозревателя siapress.ru Дмитрия Щеглова и издателя газеты «Новый Город» Тараса Самборского. Первые печальные выводы таковы: Сургут сегодня совершенно не приспособлен для приема туристов.

Старый ж/д-вокзал, который реконструируют в виде красочного уродца, находящийся на пределе возможностей аэропорт, модернизация которого не может начаться в течение многих лет, крайне слабый гостиничный бизнес, а также отсутствие развлечений – по большому счету, ни одного из необходимых пунктов для приема туристов в городе нет. Но есть слабая надежда на реализацию богатого природного и событийного потенциала, который должна решать власть и бизнес.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. Мы продолжаем.

Итак, у нас есть одна тема, которую мы начали косвенно обсуждать в ходе предыдущего выпуска и там у нас выходили блоги на сайте. В частности, там говорилось про то, что туризм в Сургуте может стать отраслью экономики. И в Югре, и в Сургутском районе. То есть, весь этот комплекс в принципе может стать привлекательным туристическим местом, но наши комментаторы на это отреагировали крайне скептически. Кто-то сказал даже: «Кому нужно ехать в наш богом забытый край нефтяников, газовиков и кормить всякий гнус, еще и платить за это деньги, какой смысл в этом всем?». Поэтому мы решили вынести это в отдельную тему разговора на «О чем говорят», поговорить о том, какой туристический потенциал может быть у Сургута, района и Югры в целом?

Мой тезис был такой – у Югры есть все возможности для того, чтобы превратиться в отличный, интересный туристический регион. Понятно, что местным жителям, которые здесь живут, кажется «Господи, кто ж сюда может приехать отдыхать? Отдыхать – это поехать на море, а здесь отдыхать никому в голову не придет, только работать и умирать от всяких болезней». На самом деле, я считаю, что отличный экзотический отдых, особенно зимой, когда можно кататься на самолетах, вертолетах, санях, оленях, смотреть на всякие промыслы и платить за это довольно небольшие деньги, потому что мы знаем курс практически любой внешней валюты по отношению к нам. Это все дает возможности отличные.

Тарас, может у тебя есть еще какие-то примеры? Я вот считаю, что поехать в Финляндию, на Аляску или еще куда-то в северные регионы – это прекрасно, можно классно отдохнуть и провести время. Вот у тебя есть какое-то особое мнение?

Тарас Самборский: У меня не особое мнение. У меня просто есть мнение, основанное на многих наблюдениях. Смотри, любая региональная власть, в России, кстати, такие власти есть, местные туристические инвестиции воспринимают как один из основополагающих элементов своей местной политики. То есть, туристический сектор – это очень развитая индустрия. И она развивается с помощью синергии частного бизнеса и местных региональных властей, часто еще и государственных властей. То есть, в любом регионе, в любой стране в Европе, а также во многих регионах России, мы можем наблюдать, как создаются туристические центры, информационные центры и дальше по цепочке власти создают условия для полноценного развития туристической отрасли.

Что к этому относится? Это развитие инфраструктуры, которое способствует туризму. Смотрим на инфраструктуру туристическую Сургута. Инфраструктура начинается с ворот – с аэропорта, с вокзала, с речвокзала. Смотрим на все эти три объекта и понимаем, способствуют они росту туристического трафика или нет? Нет. Мы с одним нашим железнодорожным вокзалом сколько топчемся?

Д.Щ.: Ну, еще несколько лет и его превратят в эту шкатулку разукрашенную.

Т.С.: В этот кошмар, конечно же, который будет пугать и вызывать оторопь как раз у тех самых иностранных туристов, которые, как я понимаю, в отличие от нашей властей, уж точно разбираются в модерне и могут отличить его от того говна, которое нам хотят построить. Про речной вокзал мы молчим, его благополучно снесли. Кстати, здание вполне себе симпатичное такое, из советского модернизма, оно было компактное и очень уютное. Все, там пустырь. Пустырь и совершенно депрессивная территория.

Аэропорт, который еле-еле справляется с нагрузкой, логично требует дальнейшей реконструкции и превращения в современный авиатерминал, достойный нашего региона.

Пойдем дальше. В каком состоянии находится второй пласт любой туристической индустрии, отельный бизнес? Что мы можем сказать об отельном бизнесе Сургута? Ничего хорошего. Есть несколько советских отелей, как гостиница «Нефтяник», «Обь». Я даже не знаю, кому сейчас принадлежит «Обь», кем она управляется, но это вообще переделанное общежитие пансионатного типа, как оно называлось раньше.

Д.Щ.: Ну, «Хилтон» строится вроде как.

Т.С.: Ну, «Хилтон» стоится вроде как. Замечательно. Город, который заявляет о том, что должен быть каким-то пятисот тысячником и у нас вроде как строят «Хилтон». Ну, хорошо. Крупных отелей у нас нету, которые могут организовывать туристические потоки, делать конференции, кормить большое количество людей и обеспечивать это все на большом человекообороте.

Второй пласт туристического бизнеса – это частные мини-отели, они у нас тоже появились, но, поскольку это малый бизнес, то он влачит жалкое существование. Кстати говоря, эти отели платят за электричество, которое пускает в Сургуте «Корпорация СТС». Они платят тариф равный тарифу, который платит промышленное предприятие – вопрос к поддержке туристической отрасли и малого бизнеса.

Ну и, если еще ниже спуститься, – это всевозможные какие-то блат-хаты, сауны, попросту бордели, которыми заполонен Сургут. Вот что у нас для размещения туристов, что у нас для развлечения туристов есть? Ты можешь с ходу сказать, что тут интересного? Куда можно пойти, на что можно купить билет и устроить свой досуг? Нету ничего, да?

Д.Щ.: Я, когда к нам в гости приезжали разные интересные, к нашей редакции, я их неизменно возил на ГРЭС. Особенно зимой, это было очень впечатляюще. Водохранилище и всякое такое. А так-то, в принципе, можно вспомнить места в городе, которые можно посмотреть, но над этим надо еще работать и работать, как над всеми остальными пунктами.

Т.С.: Ты возил на ГРЭС, и то – ты возил на территорию общедоступную. А внутрь ГРЭС попасть невозможно. Я тут хотел организовать экскурсию одноклассникам своим, чтобы они посмотрели ГРЭС внутри, и какой-то квест они хотели сделать. Ну, невозможно. Вот эта писанина, созвоны, ответы по типу «Вы сошли с ума, у нас режимное предприятие». Я не понимаю, почему мы, будучи школьниками, на этом ГРЭС просто жили. Мы там проводили все каникулы и это было совершенно нормально. Ну вот и все.

Вот ты ГРЭС приводишь, ладно, я тоже знакомых вожу на первую, за мостом, нефтекачалку. Кому не лень ехать пару часов, везут куда-то на куст, показать буровую вышку. Все. Вот город Сургут на этом закончился.

Что мы хотим от нашего города, если власти не смогли меньше чем за миллиард рублей выкупить «Вершину» и сделать из нее сделать музейно-досуговый кластер? Я не говорю, что пристроенные помещения в жилищном комплексе «Возрождение», где сделан красивый музей, это плохо. Подобных объектов должно быть очень много. Но вот не ухватиться за уникальную возможность спасти «Вершину», которая сама по себе является выдающимся архитектурным сооружением?

Д.Щ.: Ее тоже показывают.

Т.С.: Ну, ее показывают уже как образец того, как можно уничтожить красоту. Как по Припяти делают такие полулегальные экскурсии, вот «Вершина» примерно тоже самое, когда ты заходишь внутрь и видишь этот индийский рынок, ахаешь, и думаешь, лишь бы об этом несчастный ван Эгераат не узнал.

Смотри, что в Сургуте из музеев есть? Ну, наш Краеведческий музей, который в каком-то подполье находится. Да все, у нас все, что связано с туристической индустрией – это трагедия, это крах. Это полное непонимание властями мощнейшего потенциала этой сферы. Знаешь ли ты, что в 50 километрах от Сургута, в поселке Ульт-Ягун, есть озеро и у него целебные грязи? И еще 20 лет назад там был глава Ульт-Ягуна, он не смог пробить идею создания какого-то курорта на базе этого поселка и берегу этого озера. А представь себе – там проходит железная дорога, вот тебе туризм. Там достаточно красивая природа, там просто трасса есть и вот на побережье этого озера можно было бы давным-давно создать профессиональную рекреационную или лечебную зону.

Тут ты вспоминаешь свою любимую Тюмень, где просто за последние 10 лет только спа-термальных курортов больше 15 построили, я уж молчу про качество отелей, аэропорта, вокзала.

Д.Щ.: Я еще хочу тут вставить отдельно момент. У них же есть специальный туристический проект, «VisitTumen», они его везде пиарят. То есть, портал, на который ты заходишь, тебе показывают, куда можно поехать, какие-то акции предлагают. Они именно себя пиарят как туристический центр и для внутреннего, и для внешнего туризма.

Т.С.: Потому что туризм внутренний – это в любом цивилизованном муниципалитете или регионе, независимо от государства, одно из важнейших и приоритетных направлений деятельности. Это как раз та политика, которая позволяет развивать сегмент малого бизнеса, не только отельного, которая удерживает население, потому что развивается сфера услуг и населению интересно работать с теми же приезжими туристами, то поднимает уровень коммуникаций местного общества. И, наконец, это очень здорово развивает местную территорию.

Сургут для туристов совершенно безликий, неинтересный, скучный город. Это не Тюмень, не Екатеринбург, это не Казань. Поэтому без пересмотра комплексного подхода к развитию территорий, где есть и архитектура, и архитектурные сооружения, где в рамках строительного регламента любое общественное здание, как минимум, которое строится на государственные, региональные или муниципальные деньги, должно строиться только по индивидуальному новому проекту. И проект этот должен соответствовать элементарным представлениям о том, что такое современная архитектура. Это вот развитие уличных пространств, это комплекс, это создание музеев, пешеходных зон с общепитом, с барами, с магазинами, это хорошие дороги, хорошие гостиницы, хорошие аэропорт и вокзал, это река Обь, которая у нас совершенно не используется как достопримечательность.

Д.Щ.: Мне рассказывали, что по Оби ходит старенький советский теплоходик, судно, которое довольно старое, но на ходу, они поговорили с местными и выяснили, что судно зафрахтовано какими-то швейцарцами на пять лет. И они постоянно, пока Обь не замерзла, они катают людей из Новосибирска до Сургута, обратно через Ханты-Мансийск, которые покупают билеты за существенные деньги, измеряющиеся больше чем 100 тысяч рублей за такой круизик. Но вот есть, это существует.

Т.С.: Я пытался как-то заняться, лично хотел сделать такое путешествие по Оби. Я хочу сказать, что это экстремальный отдых. Вообще, в России за 20 лет речное судоходство убито. У нас не чистятся реки, у нас нету причалов, у нас нет зон для пикников, нет сервисных точек вдоль побережья, где можно остановиться, заправиться, купить продуктов, сходить в туалет в конце концов. У нас абсолютно нулевая инфраструктура. Поэтому в этом плане Россия – хороший вариант для экстремального отдыха.

Сургут, кстати, тоже. Я, как заядлый банщик, подсел на одного видеоблогера, и буквально вчера он сел в самолет, полетел в Якутию, ехал еще 2000 километров в минус 60 куда-то к Оймякону и в его районе построил баню, затопил, пропарился, прыгнул в прорубь.

Д.Щ.: И умер.

Т.С.: Нет, он остался жив, но его сопровождающий, якут, не рискнул повторить этот подвиг. Вот Сургут для экстремального отдыха, основанного на уникальной природе местной, очень подходящее место. Но для этого, опять же, нужны аэропорты, вокзалы, речвокзалы, дороги, отели. Люди готовы, всякие иностранцы очень спортивные. Я вот сужу по европейцам. Они гораздо спортивнее россиян.

Д.Щ.: У них спортивный отдых сильно развит.

Т.С.: То есть, я хочу сказать, что здесь, в Европе, на выходных, если ты решил поехать куда-то, ты никуда не попадешь. Ни одного дешевого отеля, никакого кемпинга, этого всего нету, надо делать заранее. Попасть на какие-то горнолыжные курорты без бронирования невозможно, все забито. Вот сейчас Пасха, если бы локдауна не было, все было бы закрыто. А они очень любят экстремальные туры. Все, что связано с велосипедами, какими-то поездками, прыганием по скалам. Сургут для этого идеальное место. Это действительно можно совместить с большим спросом, но для этого нужна нормальная региональная и местная политика.

И, наконец, когда мы говорим, что в Сургуте нету музеев, в Сургуте нет одной важной вещи, о которой я, как гражданин, мечтаю уже много лет. В Сургуте нет технопарка, настоящего, огромного, под открытым небом, где собраны все действующие и функционирующие образцы техники, транспорта, авиационной техники, которые участвовали и использовались в освоении Крайнего Севера. Представляешь, если стоит настоящий, не на пьедестале, а в который можно зайти, вертолет МИ-8. Не знаю, кукурузники, самолеты какие-то, причем списанные самолеты. Нефтяная качалка, у которой что-то шевелится и крутится, нефтяная вышка или наши вездеходы, трубоукладчики или горнопроходческая машина. Это все настолько бы работало, потому что во всем мире это работает. Люди приходят, проводят целый световой день, добавляется какая-то часть с аттракционами, общепитом, все это на несколько десятков гектаров и это все очень крутая вещь.

Странно, что до сих пор такого объекта не существует ни в Сургуте, ни в Югре.

Д.Щ.: Давай будем завершать наш разговор, мы его затянули немного, потому что тема действительно хорошая и интересная. Резюмируя все происходящее, мы констатируем, что Сургут не очень подходит для туристического захода, но он не безнадежен, у него потенциал огромный, и если наша бюрократия, которая мыслит госпрограммами, разработает нормальный и качественный проект на десяток лет по развитию инфраструктуры, гостиничного бизнеса, эвент-туризма, бизнес решает просто любые вопросы, при какой-то координации и легкой поддержки со стороны власти. Если это все будет, то Сургут может стать точкой притяжения разных туристов.

Завершаем нас разговор. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский на связи был. Это «О чем говорят», подписывайтесь на наш канал, читайте нас, всякие интересные вещи будем обсуждать через неделю. До свидания.