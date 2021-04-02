Владельцы «Корпорации СТС» Бобров и Биков приезжали в Сургут на встречу с Филатовым. Что обсуждали?

Первой темой проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским стало обсуждение встречи известных бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова (группа компаний «Корпорация СТС») с новым главой Сургута Андреем Филатовым.

Этот разговор состоялся совсем недавно, и первая мысль, которая приходит в голову – речь шла о потенциальной концессии теплосетей. Но Тарас Самборский рассказывает иную версию событий и считает, что этот скандальный вопрос на повестке дня у Андрея Филатова пока не стоит.

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Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», я обозреватель портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как обычно, обсуждаем важные и интересные вещи. Давай поговорим вот про что: один из пунктов беспокойства общественности Сургута, в течение всего 2020 года и даже немного десятилетий до этого, это передача теплосетей города в концессию каким-то бизнес-силам. Если говорить о нашем случае, то это корпорация «СТС», руководители которого Артем Биков и Алексей Бобров, как стало известно, приезжали в Сургут. И это первый их публичный визит в Сургут в течении всего этого времени обсуждения концессии, которую наш народ с сомнениями и неприятиями оценивает.

И вот, они побывали в нашем городе, повстречались с новым главой города, Андреем Филатовым. И это вызывает беспокойство, как Андрей Филатов будет решать вопрос с концессией, как он к нему относится, что будет делать, какие решения будет принимать и что означает приезд двух бизнесменов на встречу? Что-то известно тебе по этому поводу? Как эта ситуация развивалась и как мы можем оценивать эту историю?

Т.С.: По моей информации, все не так страшно, как ты презентуешь. Действительно, визит господ Боброва и Бикова в Сургут состоялся, но по более прозаической причине. Хотя причине, как мне представляется, весьма неприятной. По моей информации, глава города решил навести порядок с трубой грэсовской, которая принадлежит корпорации «СТС».

Д.Щ.: В смысле, навести порядок?

Т.С.: Надо как-то ее облагородить, что ли, что-то с ней сделать. Куда-то ее закрасить или во что-то преобразить. На самом деле, это тоже тема, которая стоит больших денег. Все-таки, несколько километров этой огромной трубы с горячей водой, это бюджетоемкий вопрос, в частности речь идет об участке у открываемого перинатального центра.

Д.Щ.: То есть, это Пролетарский проспект, вот эти две трубы огромные?

Т.С.: Да, да, которые достаточно сильно, так скажем, не украшают просторы города нашего, и много лет, если не сказать десятилетий, сургутские власти пытаются как-то решить эту проблему. Чаще всего они вообще никак не пытались решить эту проблему – «есть труба и есть, слава богу». Но вот, видимо, Андрей Филатов на это дело обратил внимание, может быть, кто-то ему подсказал. Это по моей информации, это надо уточнять. Собственно, вот и все, что мы имеем на данный момент. Не исключаю, что параллельно были затронуты вопросы, которые руководители корпорации «СТС» сильно волнуют. Возможно, в частности концепции ГТС, но здесь есть пункт номер два – как я полагаю, тем концессии как минимум на краткосрочную перспективу закрыта и подниматься не будет.

Во всяком случае, в том формате, в котором это происходило при прежней администрации, и в каком вопрос концессии пытался протолкнуть господин Жердев. Такой формат категорически исключен. И в теме концессии наступит какая-то, как минимум, пауза. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что со стороны городских властей вопросы управления муниципальным имуществом и передаче их в третьи руки курирует Артем Кириленко – это наш новоиспеченный заместитель по экономике – позиция которого в части концессии и той схемы концессии, которая была предложена, когда он был в думе в качестве заместителя председателя, он против и первого, и второго подходов. Поэтому мне кажется, нужно искать что-то иное в причинах визита господ Боброва и Бикова.

Д.Щ.: Слушай, мне кажется, что обсуждение трубы или ее закапывания – это не уровень этих двух энергоолигархов, как их называют в прессе. Было бы странно, если бы они приехали только трубу обсудить. Скорее всего была еще и концессия затронута. Лично я считаю, я об этом говорил неоднократно на этапе, когда было активное обсуждение концессии от Шувалова и Жердева о том, что очень странных подход – сейчас педалировать концессию, когда можно дождаться, когда пройдут выборы, и, не давая в руки активно в предвыборную кампанию своим оппонентам этот инструмент, дождаться, пока все отголосуют, соберется новая дума, а потом спокойненько, тихо-мирно принять ее на 2022 год. Ну, один год потеряется, окей. Но это меньше политических рисков, меньше мороки, скандалов и шансов того, что это выползет на какой-то большой уровень и это придется разруливать губернатору в очередной раз.

Т.С.: А разве мы не говорим о том, что это, действительно, та история с проектом передачи ГТС в частные руки носит несколько странный характер и технология пиаровская, работы с депутатским корпусом, общественностью, лидерами общественного мнения, она показала свою неэффективность, потому что до сих пор инициаторы концессии в своем проекте успеха не добились. Я не считаю, что вопрос обсуждения трубы, если это был предмет обсуждения. В конце концов, у них здесь много других бизнесов. Наверное, все это объединяется в какую-то повестку и с ней заходят.

Я понимаю, что Бобров и Биков использовали какое-то свое знакомство с полпредом президента в УрФО Якушевым, может, он как-то попросил встретиться. Это все, скорее всего, гораздо более просто, чем видится общественности. Поэтому, почему бы и нет? Почему бы главе города не провести переговоры с владельцами трубы, которая город не украшает? Почему бы не поставить вопрос о том, что это надо привести в порядок? На самом деле, ты зря так говоришь, там серьезные бюджеты. Даже если это как-то облагородит, я даже с ходу не представлю, как это можно сделать. Конечно, это все надо закапывать в землю, но это колоссальные бюджеты и трудозатраты.

Д.Щ.: Ну, то есть, может быть, что был разговор, что в числе условий для потенциального заключения концессии – закапывание трубы?

Т.С.: Нет, ты усложняешь. По моему впечатлению, вопрос концессии в повестке дня не стоит. Я не знаю, какими условиями обставлено снятие с повестки дня, но, по-моему, новому главе Сургута этот шум совершенно ни к чему. Ты, кстати, прав. Почему бы не подождать окончания всех выборов, которые грядут, и с чистого листа начать разгребать эти завалы. Как минимум, Андрею Филатову, с моей точки зрения, концессией сейчас заниматься не с руки, да и не интересно. А использовать возможность встречаться с крупными предпринимателями, которые в Сургуте ведут свою хозяйственную деятельность, нужно и необходимо – это на благо городу. Это производство, это финансово-хозяйственная деятельность, это контакты, это переговоры по множеству вопросов. И совсем, совсем не факт, что тех же Боброва и Бикова сводит с ума тема концессии. У них много других забот в Югре и Сургуте.

Д.Щ.: Да, ну и, конечно, мы можем только приветствовать контакты нового главы по любым вопросам улучшения жизни города, который могут потенциально сделать Сургут лучше. Нам главное в этом плане – публичность, и понимание, что даже если вопрос концессии будет обсуждаться, чтобы он обсуждался публично. Вроде как Андрей Филатов, когда давал нам интервью еще до выборов, говорил, что даже если он примет решение о концессии когда-либо и будет в нем твердо уверен, он сделает максимально все, чтобы это обсуждалось с общественностью и убедить ее в своей аргументации. Как минимум, мы можем верить в то, что это не будет что-то кулуарное.

Т.С.: Я думаю, что основные переговоры будут не публичными, но, вероятнее всего, с той или иной оглаской.

Д.Щ.: Переговоры, может быть, не публичными, но я имею ввиду, что если бы не начался шум по поводу обсуждения концессии в думе, то этот проект мог бы проползти, если бы там были менее громкие депутаты, менее принципиальные журналисты.

Т.С.: Если не будет изящной технологии по протаскиванию концессии, то будет шум. Если формат этой темы ее инициаторы изменят, посмотрим, как это будет выглядеть.

Д.Щ.: Посмотрим. Подписывайтесь на наш канал, читайте нас на сайте и переходите к следующему видео, там будет много интересного про туризм.