​Активисты Молодежного парламента при Думе Сургутского района рассказали о своей работе

Вчера, 31 марта, прошло заседание Координационного совета по молодежной политике Сургутского района. На повестку дня были вынесены вопросы совершенствования законодательства в сфере молодежной политики, грантовой поддержки молодежных инициатив, развития деятельности Молодежного парламента при Думе Сургутского района.

О том, каких результатов за 4 года работы достиг Молодежный парламент рассказал его председатель Артур Абзалов. Он отметил, что создание и развитие сети Советов молодежи с самого истока стало приоритетным для юных парламентариев. С местной властью они координируют вопросы по юридической части, а с ровесниками ведут идейные диалоги, консультируют по рабочим вопросам. На сегодняшний день в Сургутском районе действуют 8 Советов молодежи.

Молодежным парламентом проделан большой объем работы и по другим направлениям. Коротко о главном:

- выиграли 2 гранта и организовали форум финансовой грамотности и форум «Гражданский полигон» в 2020 году;

- защитили 2 проекта по инициативному бюджетированию «Время молодежи» и «Молодежная площадка»;

- инициировали создание рабочей группы «Кибердружина» и провели 3 обучающих семинара по теме выявления и удаления контента, запрещенного в России;

- обсуждали законодательные инициативы;

- проводили социологические опросы молодежи на различные темы.

Депутатам Думы Сургутского района и их младшим коллегам – Молодежному парламенту удалось выстроить открытый диалог и активное взаимодействие. В их «портфолио» много совместных содержательных дискуссий и полезных дел. Ребята принимают участие в депутатских слушаниях и заседаниях Думы, личных приемах граждан, общественных акциях. О том, как выстраивается взаимодействие с молодежью и местной властью рассказал Роман Вахитов, член Молодежного парламента:

«Наша молодежь фонтанирует идеями и предложениями. Но часто между «хочу» и «делаю» возникает пропасть из-за отсутствия алгоритма действий. Одна из наших задач как раз и заключается в том, чтобы каждый знал, как свою инициативу оформить и реализовать. Например, уже действующим Советам молодежи мы рекомендуем оформлять НКО, чтобы претендовать на дополнительную финансовую поддержку. Местная власть дает много возможностей в виде грантов, инициативного бюджетирования. Яркий пример почти уже реализованной молодежной идеи – новый экстрим-парк в Барсово, который построят в этом году. Создать площадку предложили подростки, а депутаты и администрация Сургутского района, жители поселения поддержали инициативу.

Хочу отметить поддержку председателя районной Думы Анатолия Петровича Сименяка, он всегда присутствует на наших заседаниях, дает советы и предлагает помощь в решении проблемных вопросов».







