Итоги первого года коронавируса и вопросы по поводу пандемии

Прошел год с момента, когда коронавирус впервые появился в Югре. Ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский приурочили к этой дате обсуждение глобальных итогов пандемии и вопросов, которые имеются к итоговой статистике этого события. Сколько человечество потратило на эту неожиданную болезнь? Спасут ли нас вакцины, особенно на фоне того, что весь мир имеет доступ к прививкам от гриппа и все равно болеет им каждый год? И поможет ли масштабный разворот мира в сторону медицины борьбе не только с коронавирусом, но и другими опасными болезнями?

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем наш разговор на этой неделе. В прошлом видео, обязательно посмотрите его, мы обсуждали изменения в администрации. Это первая административная реформа от Андрея Филатова, нового главы. Сегодня поговорим про более масштабные вещи. Не так давно в Югре был год с момента начала пандемии коронавируса именно для нашего региона. То есть, там 18 марта приехала сургутянка из Италии, привезла коронавирус и пошло-поехало. И завозить начали вахтовики, и начало распространяться по городам и так далее. Хочется поговорить про промежуточные итоги этого процесса и про вакцинацию. Очень важный вопрос вакцинации, который, как мне кажется, в России немного буксует и в этом виноваты и ответственны те же российские власти. Тарас, первый вопрос тебе – если бы ты находился сейчас в России, ты бы вакцинировался «Спутником – V»?

Тарас Самборский: Я не знаю. Я до сих пор для себя не определил степень необходимости вакцинации. Я и от гриппа-то за всю жизнь прививался раза три. Я бы позволил себе несколько с иного начать. Ковид оказался вызовом всем жителям планеты. Это очень противная болезнь, но две цифры, которые меня ровно в эти дни, когда мы радостно или грустно отмечаем славную дату, восхождение ковида на царствование.

Две цифры, которые меня о многом заставили задуматься. Ну, первое. Вся планета потратила на борьбу с ковидом на прямые расходы, связанные с профилактикой и ограничительными мерами, с разработкой вакцины, с компенсациями людям и бизнесу 13 триллионов долларов. За год планета Земля потратила на то, чего до сих пор не было, 13 триллионов. Колоссальные деньги. Я думаю, не хватило ли бы этих денег на решение проблем с туберкулезом, онкологией, с операциями для срочно нуждающихся тяжелобольных пациентов и так далее. Какие-то прорывы в науке и так далее.

Вторая цифра – недавно я нашел статью. Это «Новый Город», ребят, смотрите. 16 год, Яна Карпенюк пишет: «270 заражений ВИЧ в день». И это еще не повод объявлять тревогу. То есть, мы понимаем, о чем мы говорим. У нас на самом пике в Югре ковид-заражений было ровно вот эта цифра.

Д.Щ.: Ну, самый пик у нас был 330 человек в день.

Т.С.: ну, то есть, все время мы шли 200, 250, было очень много тревог, а все эти ресурсы государства отправляются на борьбу с эпидемией. В то же самое время спокойно, тихонько, без всяких воплей у нас 270 заражений ВИЧ в день. У нас таким же спокойным образом чудовищная ситуация по туберкулезу, Россия одна из самых печальных стран в этом плане. По гепатиту у нас катастрофа. И у нас есть такие экзотические болезни, которых в мире давно не существует. Где-то у нас вспышка чумы какой-то, еще чего-то.

Все это для меня кажется странным. Усилия, которые государство направляет на борьбу с ковидом, на разработку вакцин, а русская вакцина считается одной из лучших – это объективный факт, и на этом фоне, видимо, какое-то запустение нашей науки, медицины и всей государственной машины в той политике борьбы с тем же СПИДом, ВИЧ.

Я вижу в этом какое-то противоречие. И, когда сейчас все мировые СМИ, подконтрольные правительствам, пропагандируют необходимость вакцинации, я задумываюсь. Ну вот вакцине против гриппа, я не знаю, сколько, но больше 40 лет. Сколько я себя помню с детского сада, всегда плакаты в больницах висели про прививки от гриппа. Ну вот прививки от гриппа и ОРВИ делают. И, тем не менее, каждый год, два сезона, на планете проходит та же самая пандемия гриппа с достаточно высокой смертностью и заболеваемостью. Я не буду обсуждать сейчас, больше заболевает и умирает от гриппа или от ковида, но тем не менее. Эти прививочные кампании обеспечили снижение заболеваемости на планете или нет?

Поэтому, когда я слышу призывы привиться – наверное, надо пойти привиться. Наверное, наступит тот день, когда ты понимаешь, что это уже стало просто элементом нормальной санитарной культуры. Мы чистим зубы, моемся в душе. Наверное, это надо сделать из соображений безопасности. Но я сегодня мало встречаю альтернативных и весомых, референтных точек зрения в этой дискуссии. Пока все топят только в пользу прививок.

Кстати говоря, наш «Спутник» изобретен в 18 году. Задолго до появления ковида.

Д.Щ.: Ну, это просто его методики были известны.

Т.С.: Нет, потому что ковид является одним из ковид-заболеваний острых респираторных. Наука не стояла на месте, они действовали. То есть, в самом-то ковиде, каким он представляется, нет никакой новации. К нему готовились, не буквально к этому COVID-19, который мы переживаем, а к чему-то подобному, какой-то мутации очередного ковида. Мы, как люди, как биологическая масса, можем заболеть любой болезнью и в любой момент умереть, но я боюсь, что в пропаганде за прививки сегодня больше истеризма, чем спокойного подхода.

Д.Щ.: Теперь позволь, я тебе немного пооппонирую. Смотри. В России только в этом году, точнее, в коронавирусном году, избыточная смертность, которая напрямую или косвенно с ковидом, составила больше 300 тысяч человек. Это много. Понятно, что нам очень жаль тех, кто умирает от туберкулеза, от рака, от СПИДа, но эти 300 тысяч человек были лишними в этой тетрадке смерти, которая резко начала заполняться. То есть, лучше бы, чтобы они не умирали. Когда мы говорим о том, что в принципе смертность от ковида по миру не такая огромная, многие забывают, что эта смертность происходила, когда многие страны закрывались полностью. И если бы они остались открытыми, эта смертность была бы в разы больше.

Я к чему веду? Не к тому, что не нужно об этом думать. Мне кажется, что когда ты говоришь про то, что из-за коронавируса мы страшно распереживались, а из-за туберкулеза и ВИЧ мы не переживаем, мне кажется, коронавирус станет неким спусковым крючком возвращения медицины в число важных отраслей. Потому что что-то стали про это дело немного забывать. Коронавирус пришел, все вспомнили про ценность человеческой жизни, что мы за каждую жизнь боремся страшно, по крайней мире, западный мир. Но факт в том, что мир идет к тренду, что человеческая жизнь ценна, следовательно, мы должны за нее биться насмерть. И этот разворот в сторону медицины происходит и вряд ли будет холостым. Мы развернули против коронавируса, а ресурсы, которые там были потрачены, они могут быть запущены в дальнейшем и на противодействие раку, и на противодействие туберкулезу, СПИДу и всему прочему. То есть, в этом плане, мне кажется, коронавирус, как бы это ни звучало парадоксально, может сыграть положительную роль в истории человечества, если сыграет.

И что касается вакцины. Я лично пойду прививаться. Это мое твердое решение и жена у меня на это настроена, просто в самые ближайшие дни. Мы переболели меньше полугода назад, поэтому мы пойдем, проверим антитела, если они истощились, будем ставить прививку. И здесь еще один пункт – ты говорил, что мы все можем прививаться от гриппа и все равно он проходит по планете. Вроде как, мы еще не знаем, как это будет работать, но вакцинация от коронавируса должна работать порядка двух лет. Я думаю, что другие будут плюс-минус такие же. И поэтому я считаю, что вакцинация от коронавируса – штука хорошая, если она будет работать, как ее зарекомендовали ее изобретатели, раз в два года можно будет ставить эту прививку и не думать о том, что ты можешь заболеть, сможем дальше жить своей жизнью, путешествовать, работать и всякое такое. Мне кажется, что у этого всего есть свои позитивные итоги, у всей этой страшной штуки, которая случилась с планетой за последний год. Но я лично верю в человечество и в его способность разбираться с любыми проблемами.

Т.С.: Я разделаю твой оптимизм, но, все-таки, еще две ремарки. Я, кстати, тебе не оппонирую, я не ковид-диссидент. Но тем не менее, все-таки, журналистское меня заставляет искать все аргументы. И еще одна цифра – в этом году прямые участники рынка, которые задействованы на изготовлении препаратов и средств защиты, заработали 100 миллиардов долларов. Значит, это так. Дело не в этом, а в статистике смертей очень интересны несколько параметров, которые ни одно правительство не предъявляет общественности. Всплеск смертей в 20 году – это разовый всплеск или существует какая-то синусоида и каждый какой-то цикл смертность на планете выше, по сравнению с набором предыдущих лет? Это очень интересная цифра. Потому что вся биологическая цепочка развивается по такой синусоиде, когда-то выше рождаемость, когда-то ниже, есть циклы, есть законы.

Второй фактор. Который точно также опускают власти многих стран – насколько усугубились стрессовые ситуации у населения, которые вызывают резкий рост хронический болезней и смертей от них из-за тех ограничительных и пропагандистских мер, которые за такой короткий промежуток времени свалились на жителей планеты? Во Франции вот вероятность бытового насилия увеличилась на 32 процента. Связано ли это с ковидом или это тоже какая-то цикличность, тоже интересно.

И, наконец, прививка «Спутник» считается лучшей. И мы рукоплещем нашей науке отечественной и слава богу, но уже то ли второй, то ли третий штамм коронавируса идет, и на них-то эти прививки могут даже и не подействовать. Поэтому я бы объективно получил максимальное количество информации и с тобой бы дружно привился.

Д.Щ.: Да, домашнее насилие выросло везде по той причине, что людей заперли дома и они внезапно обнаружили, что они не готовы друг с другом находиться.

Т.С.: Да, да. Поэтому любая статистика что-то скрывает, а что-то раскрывает. Очень интересно посмотреть серьезный научный доклад по результатам первого года пандемии. На чем построена статистика смертей, диагнозов, как раньше делали диагнозы медицинские людям, которые умирали от тех же самых сопутствующих заболеваний, от которых не умирали при ковиде, а при чахотке или при гриппе. Только раньше ковида не было и ставили инфаркт, а сегодня, если у человека ковид и инфаркт, то в зависимости от государства ставится диагноз либо скрытый, либо ковид.

Д.Щ.: Всего один год для науки – это очень маленькое время и очень маленькие статданные, для того, чтобы делать супер-супер выводы. Я думаю, что наука справится с этим потоком данных, разложит по полочкам и мы будем это хорошо знать.

Заканчиваем этот разговор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, читайте сайт. И мы с вами прощаемся до следующей недели, чтобы обсудить самые интересные вещи. До свидания.

Т.С.: Спасибо, Дима, всем пока.