Разбор первой административной реформы главы Сургута Андрея Филатова

Первые изменения в структуре администрации Сургута от нового главы города Андрея Филатова стали предметом разбора в проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты обсудили смысл раздробления полномочий двух заместителей, переноса сферы туризма из культуры в экономику и инвестиции, а также вопрос молодежной политики, где ведущие дискутировали по форме, но были согласны друг с другом по сути.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город» на связи. Тарас, прием. Как слышно?

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Начнем с главной политико-административной темы в Сургуте. Первая реформа администрации в исполнении нового главы началась. Пошел этот процесс, Филатов внес в думу города проект решения, по которому несколько видоизменяется структура и подчиненность подразделений администрации между заместителями. То есть, там у нас раньше был… Кратко расскажу, если что, у нас есть материал на siapress.ru, мы ссылку оставим в описании этого видео. Значит, у нас двух заместителем распределяют на четверых. Значит, у нас был заместитель по информации, кадрам, правовым вопросам и безопасности – это все собрал Жердев, и получилось, что у него должность суперзаместителя с 10 подразделениями, которые ему подчиняются. Такого никогда, если мне не изменяет память, последние 20 лет, такого не было.

Их станет двое. То есть, бывшего Жердева попилили на двоих – один заместитель будет заниматься вопросами безопасности, другой кадрами, управлением делами, правовым управлением и СМИ. Это Михаил Гуменюк, судя по всему, он из Лангепаса.

Второе – это изменение финансово-экономического блока. Получается, у нас один зам занимается и экономикой, и финансами. А финансы – это бюджет, его исполнение и регулирование. То есть, сейчас этим Артем Кириленко занимается. Соответственно, их тоже разделяют. Будет зам, который занимается экономикой и инвестициями, и зам, который занимается финансами. Скорее всего, Артем Кириленко будет курировать экономику, плюс к нему перебрасывается туризм. Раньше у нас был комитет по культуре и туризму, сейчас будет управление по инвестициям, экономике, развитию предпринимательства и туризму.

Т.С.: То есть, культура входит в это финансовое ведомство?

Д.Щ.: Нет, культура остается у Томазовой, просто у нее это дело немного изъяли. Строительство, архитектура, коммунальное хозяйство и дороги оставили. Там, по всей видимости, будут кадровые какие-то перемены, и все. Пока на этом Андрей Филатов ограничивается. Вот общая картина происходящего. Расскажи свои впечатления, какие выводы мы можем сделать исходя из тех посылов, которые отправил нам Андрей Филатов своими первыми реформаторскими подходами.

Т.С.: Я бы не стал называть предложенную структуру городской администрации реформами, пока еще рано. Но понятны две вещи. Первая – эта структура заканчивает с той структурой, которая была построена Шуваловым и Жердевым. И распределение полномочий, которые были сосредоточены у Жердева, разрушаются, и отдаются разным людям. Это хорошо, вообще подобная концентрация власти на местном уровне неправильна и вредна, потому что даже на физическом уровне человек не в состоянии вести такой огромный функционал.

Второе, что видится из этой административной реформы, как ты сказал, она делается под конкретных людей, а не под задачи. Пока так.

Д.Щ.: А почему ты так считаешь?

Т.С.: Потому что два финансовых заместителя – это новация, раньше такого не было.

Д.Щ.: Раньше долгое время финансы, именно как финансы – это бюджет и его формирование, находились в руках Шерстневой. Она была заместителем и директором департамента финансов. По сути, городская бухгалтерия с расширенными полномочиями.

Т.С.: Нет, Шерстнева и зам по финансам – это не бухгалтерия, это – формирование бюджета, верстка бюджета и предоставление бюджета депутатам. Вот зам по финансам формирует как в корпорациях финансовый директор – он формирует финансовую политику. А вот исполнение бюджета – это всегда делал в любой организации главный бухгалтер. Тут надо понимать. Многие до сих пор путают и считают, что главный бухгалтер и финансовый директор одно и то же, хотя это два совершенно разных функционала.

Финансовая политика, безусловно, не только верстка бюджета, хотя этим, в общем-то, можно и закончить. Хотя инвестиции. К чему мы их относим?

Д.Щ.: Инвестиции – это экономика. У другого зама, получается.

Т.С.: Хорошо, ну вот еще в администрации Сидорова существовал комитет по экономике и прогнозированию, господин Самоленко его возглавлял. Если Андрей Филатов считает, видит приоритетом сургутской экономики развитие туризма, привлечение инвестиций, стимулирование роста местной экономики и делает на это ставку, то я приветствую данное решение, если это будет отдельный экономический блок в структуре администрации, с отдельным заместителем.

Д.Щ.: Давай сразу обсудим, не отходя от кассы, вопрос: то, что должность сейчас занимает Артем Кириленко, и то, что эту должность распиливают надвое, и то, что у него забирают финансовый блок – это его ослабление? Или это то, что он знал, это планировалось, и ему сразу сказали «тебе экономика и инвестиции, финансами будет заниматься другой человек».

Т.С.: Конечно. Я не сомневаюсь в этом. Я и слышал о том, что предполагалось два заместителя финансово-экономического блока. Поэтому тут ничего удивительного. И вполне вероятно, что Анну Шерстневу могут позвать обратно, или это будет новый человек. Еще раз. Если Андрей Филатов видит деятельность свою на посту Сургута в развитии экономики и привлечении реальных инвестиции, в работе с инвесторами, не как с «Леруа Мерлен» произошло, а когда город действительно зарабатывает на земельных ресурсах, административных возможностях, на осуществлении проектов серьезные деньги, тогда да, это прекрасно, более чем серьезный функционал. Я никакого ослабления Артема Кириленко здесь не вижу. Даже наоборот, если у него забирают чисто финансы – верстку бюджета и координацию работ по бюджету с той же думой – это его разгрузит и облегчит.

Д.Щ.: Да. Зато ему туризм еще подкинули. Тоже неплохую отрасль.

Т.С.: Да, это реально очень много работы. Но давай дальше по структуре пойдем. Есть некоторые моменты, которые мне кажутся, может быть, они сейчас просто не видятся господину Филатову как приоритет, может, он потом будет их решать, о вот у нас отдел по работе с молодежью. Отдел. Но, все-таки, Сургут – не город стариков. Сургут – это муниципалитет с очень серьезной проблемой молодежной политики.

На самом деле, у нас политика в отношении молодежи сумбурная, непонятно, на каких принципах она строится. То есть, Сургут – это город и студенческой молодежи, и учащейся молодежи, и работающей молодежи. Это колоссальная армия людей, которой надо чем-то себя занять и построить перспективу для последующей жизни в нашем регионе и городе в частности. Поэтому ведомство, которое занимается молодежной политикой я бы видел в более статусной позиции. И работа с молодежью и молодежной политикой – это не проведение всяких формальных мероприятий, фестивалей. Это работа по обеспечению с жильем, ипотеками, работа по профориентации, по созданию привлекательных рабочих мест, работа с местными вузами, по пятидневке, если мы говорим уже о кооперации с другими участками городской политики. Работа по культуре по той же. Это все надо координировать. Отдел не сможет такую работу координировать, в силу своего низкого статуса. Комитет или департамент – да. Но тут уже вопрос кадрового наполнения структуры, так что посмотрим, какие решения будет принимать.

Д.Щ.: Да, я бы хотел тут с тобой еще и поспорить. У нас была небольшая дискуссия на сайте пару-тройку недель назад по поводу молодежной политики, я как раз запустил своим вопрос о том, зачем она в том виде, в котором она есть. Потому что, действительно, как ты перечислил, это и вопросы жилья, и вопросы образования, и вопросы профориентации, и вопросы культуры, и вопросы какой-то концептуальной потребности молодых людей что-то делать. То есть, это социальные лифты.

Т.С.: Да, собственно, молодежная политика – это один вопрос: молодежь уезжает из Сургута. Вот и все. Эту проблему надо решать.

Д.Щ.: Ее должна решать не какая-то структура, а вся администрация, просто толпой, скопом накинувшись, а глава должен это дело координировать, потому что это один из тех вопросов, который является жизненно важным. Это как тепло пустить в город зимой. Если не пустить – все замерзнет. Если допустить отток молодежи, город вымрет. Я утрирую, конечно, но, как бы, город будет концептуально разлагаться, умирать, стареть и это все будет разрушать его ткань. Это все принципиально важная вещь.

Т.С.: Я тогда не понял, в чем у нас спор, мы говорим об одном и том же. То есть, то, что вы называете молодежной политикой – это чушь собачья. Молодежная политика заключается в совершенно иных задачах. И когда мы определяем эти задачи, выясняется, что это и есть главная инвестиционная деятельность муниципальной власти. Этому должно быть подчинено все. Не бесконечные социальные программы, рассчитанные на пенсионеров. У нас вообще социальная политика странная – у нас все для стариков, а молодежь сама должна выкручиваться.

Д.Щ.: Ну ты заметил, кто нами управляет базово? Люди 65+.

Т.С.: Нет, нет. Социальная политика, ориентированная на старшее поколение, это гарант устойчивости власти. Это понятно. Но мы сейчас не про политику, а про конкретное выживание Сургута, который декларирует, какая бы администрация ни руководила стремление стать самым лучшим городом Югры или в полярном круге, очень простой вопрос: как эти задачи могут быть осуществлены без удержания качественной молодежи на территории? И поэтому, когда я увидел в предложенной структуре молодежную политику на уровне отдела, я понял, что пока об этом никто раньше не думал.

У нас когда говорят «инвестиции», сразу думают «сейчас мы такой магазин построим, тех привлечем», но инвестиции в отрыве от совершенно прагматичной гуманитарной задачи удержания местного населения не работают. Я об этом писал, да и мы с тобой говорили, на примере рекламной политики Сургута. Все это презентуются чиновничеством как забота о городе, но на самом деле это благоустройство их личного положения. Здесь тоже самое. Но вопросу этому мы, может, много времени уделяем внимания, может, есть не менее важные структурные задачи, которые стоят перед господином Филатовым, те же имущество, земля, стройка, архитектура. Как их надо грамотно разделить, чтобы не было суперведомств, а с другой стороны, чтобы ведомства не конкурировали между собой. В общем, это задачка.

Д.Щ.: Да, да, мы сейчас можем просто подвести итог, вывод первого захода. Мне кажется, это будет не последний заход в изменении городской администрации, некоторый разбор конструкции, который был собран под тандем Шувалов-Жердев, сбор под нового главу, его задачи, видения, кадры. Это только первый шаг, который он совершил. В принципе, он логичный и понятный. Нам нужно просмотреть, как это будет фурычить в новой конструкции и ждать целеполагания, так как он еще не сформулировал четко какие-то цели и задачи.

Т.С.: В сфере градостроительной политики он формирует. И наконец, те первые кадровые назначения, говорят о том, что Филатов собирается идти свежими решениями. Будем наблюдать, к каким результатам это приведет.

Д.Щ.: Мы выбрали время по этому вопросу, поэтому перейдем ко второму. Подписывайтесь на канал siapress.ru, читайте нас на сайте, всячески с нами коммуницируйте, пишите. Как вы видите, все отдельное, умное и конструктивное из комментариев мы выносим в отдельные публикации. К новому видео переходите, пока что мы с вами ненадолго прощаемся.