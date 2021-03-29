​Жители Сургута теперь могут открыть вклад онлайн в любом банке страны

Все больше финансовых услуг сейчас можно получить, не выходя из дома. Дистанционно открыть вклад, получить кредит, перевести деньги, оформить полис ОСАГО... Но сравнить предложения разных банков, компаний, выбрать лучшее и оформить сделку в одном месте, стало доступно только недавно в так называемом финансовом супермаркете «Маркетплейс».

Предположим, вы решили положить деньги на депозит. Чтобы выбрать подходящие условия, вам необходимо изучить сайты всех банков, которые есть поблизости. А если в каком-то банке на другом конце страны предлагают более выгодные условия? Быстро, удобно и надежно можно совершить сделку через платформу «Маркетплейс». Здесь можно настроить фильтр по нужным параметрам, например, по сумме и сроку вклада, и сразу же увидеть все предложения. Причем не только от банков из своего города, но и из других регионов – ведь заключать договор можно дистанционно, в офис банка идти не придется.

В маркетплейсе можно аналогично оформить и полис ОСАГО, вложить деньги в облигации и паевые инвестиционные фонды (ПИФ). В дальнейшем предложения будут дополняться новыми финансовыми продуктами. Например, в ближайшее время планируется запуск ипотечных кредитов.

Как же устроен финансовый маркетплейс?

Такой круглосуточный финансовый онлайн-сервис появился в конце прошлого года по инициативе Банка России. Здесь пользователи могут заключать договоры с банками, страховыми компаниями, управляющими компаниями ПИФов, эмитентами корпоративных и государственных облигаций. Платформа гарантирует, что платежи пройдут безопасно и условия договоров с финансовыми организациями будут выполнены.

Все операторы финансовых платформ обязаны состоять в реестре Банка России.

Сейчас в реестре три финансовые платформы:

finuslugi.ru – здесь предлагают оформление вкладов в и страховок ОСАГО;

В этом году к ним планируют присоединиться новые, а уже работающие расширят набор продуктов.

Каждая платформа должна отправлять информацию обо всех заключенных договорах регистратору финансовых транзакций (РФТ), который ведет единый реестр таких сделок. Даже если на какой-то из платформ произойдет технический сбой, данные о сделках не пропадут – они останутся в реестре. За работой регистратора также следит Банк России.

Важно, что все вклады на финансовых платформах также, как и в банках РФ застрахованы в АСВ в пределах страховой суммы – 1 млн 400 тыс. рублей. В случае отзыва лицензии у банка деньги в пределах страховой суммы вернутся автоматически через платформу.

Заключить договор с финансовой организацией через маркетплейс можно только в том случае, если вам уже исполнилось 18 лет, у вас есть действующий российский паспорт и подтвержденная учетная запись на Портале госуслуг.

Как начать пользоваться первый раз?

1 шаг – вы заходите на сайт-агрегатор и видите перечень финансовых продуктов, которые можно приобрести онлайн в один клик. Если вы видите рядом с кнопкой «Купить» логотип РФТ, это значит, что сделка будет совершена через финансовую платформу (то есть через «Маркетплейс») и в офис идти не придется. В других случаях при клике на продукт сайт-агрегатор перенаправит пользователя на сайт банка – поставщика данного продукта.

2 шаг – через сайт «Госуслуги» вы проходите первичную идентификацию, после чего переходите на сайт финансовой платформы.

3 шаг – вы попали на финансовую платформу. Если вы делаете это в первый раз, система вам предложит зарегистрироваться. Обычно это кнопка «зарегистрироваться через Госуслуги». В этом случае большая часть данных автоматически подгрузится с портала Госуслуг, если у вас на нем есть подтвержденная запись. Важно помнить, что для быстрой регистрации вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

4 шаг – вы зарегистрировались на финансовой платформе. Еще раз проверьте все условия выбранного вами продукта и нажимайте «Оформить», система сама подскажет, какие действия будет необходимо сделать далее. Возможно, для подтверждения идентификации к вам приедет представитель платформы. Такие правила прописаны, к примеру, у платформы «Финуслуги».

5 шаг – после оформления вам должно прийти уведомление от РФТ о том, что вы купили продукт, после чего вы сможете его увидеть на портале Госуслуг в личном кабинете РФТ.

Как правило, платформы не берут с пользователей плату за оформление сделок и перевод денег. При этом ваш банк может установить тариф за перечисление денег на счет финансовой платформы. Лучше заранее проконсультироваться с сотрудникам маркетплейса.

Что касается безопасности проекта, то все финансовые платформы, входящие в реестр Банка России, обязаны соблюдать требования закона по защите данных, бесперебойности работы и проведению безопасных платежей. Но в любом случае потребители финансовых услуг, доверяющие новым цифровым сервисам, должны знать, что зачастую мошенники выискивают не технические уязвимости платформ, а слабые места их клиентов. По данным регулятора, 70% всех операций без согласия клиентов совершено в результате побуждения клиентов к самостоятельному проведению операции путем обмана или злоупотребления доверием методами социальной инженерии.

Помните, что если вы никому не сообщили конфиденциальную информацию (пароли от личных кабинетов, коды из уведомлений от банков, реквизиты банковской карты), ваши деньги останутся в безопасности!