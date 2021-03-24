Новый глава Сургута Андрей Филатов первой административной реформой разбирает шуваловское наследие

Глава Сургута Андрей Филатов объявил о своей первой административной реформе. Соответствующий документ он внес на рассмотрение думы города. Главные изменения коснуться должностей двух заместителей мэра, а также перебросу сферы туризма из культуры в экономику. Все подробности – в разборе СИА-ПРЕСС.

Расщепление «Жердева»

Пожалуй, ключевое изменение, предложенное Андреем Филатовым – это расщепление полномочий, которые некогда собрал под себя Алексей Жердев. В настоящий момент заместитель, который изначально занимался управделами, правовыми и кадровыми вопросами, имеет кураторство аж над десятью различными структурами. Вот как это выглядит сейчас.

Новый глава планирует разделить этот мега-функционал на два. Один заместитель будет заниматься вопросами безопасности – курировать ГО и ЧС, контрольное управление, спецотдел, а также административную комиссию. А другой зам возьмет правовые и кадровые вопросы, управделами главы, документооборот и СМИ. Вот как это выглядит в новой схеме.

Частично это возвращает администрацию Филатова к состоянию «дошуваловской» эпохи. Тогда была должность зама по безопасности, которую при Александре Сидорове и Дмитрии Попове занимал Олег Лапин, и был зам по правовым и кадровым вопросам – так же при двух главах на этом посту работала Наталья Алешкова. Единственное отличие – до прихода Шувалова пресс-служба подчинялась напрямую главе. Сейчас сфера коммуникаций осталась у заместителя Филатова – вероятно, им будет Михаил Гуменюк, который был назначен сегодня, 24 марта. А кто будет куратором безопасности – вопрос открытый.

Технически процесс будет обставлен так: ставка замглавы, которую занимал Жердев, сокращается, а вместо нее вводятся две новых должности.

Экономика и блуждающий туризм

Вторая крупная реформа касается денежного блока. Тут тоже происходит некоторое разведение полномочий – в настоящий момент один заместитель курирует и финансовый блок (фактически – это бюджет и городская бухгалтерия), и экономику плюс инвестиции. Вот так.

А в планах – вывести под двух разных замов финансы и экономику. Это тоже в некоторой степени отход на шаг назад, потому что в предыдущих администрациях был замглавы – директор департамента финансов, и занимала эту должность Анна Шерстнева. Позже ей добавили полномочий, но, видимо, Андрей Филатов посчитал, что это излишество.

Вероятнее всего, на экономике и инвестициях останется занимающий ныне должность «денежного» зама Артем Кириленко, а на управление бюджетом сядет либо нынешний директор профильного департамента Маргарита Новикова, либо какая-то иная креатура нового мэра (все же поговаривают, что Новикова – это член уходящей команды Шувалова).

Тут же есть небольшое изменение – сферу туризма Андрей Филатов предлагает забрать из комитета культуры и передать в инвестиционный блок. Таким образом культура будет «понижена» с комитета до управления (из-за снижения кадрового состава), а к управлению инвестиций и развития предпринимательства добавится «и туризма». Что выглядит логично, если глава делает ставку на туризм как на отрасль экономики.

Технически операция будет выглядеть так же – один зам (ныне Артем Кириленко) получает уведомление о сокращении, зато появляются две новых ставки.

Кадровые нюансы

В пояснительной записке к проекту решения Андрей Филатов предваряет вопросы депутатов, которые можно заранее сформулировать как «за чей счет банкет?» Понятно, что когда вместо двух заместителей главы появляются четверо – это явно повысит расходы бюджета. Плюс введение новых ставок, особенно таких дорогих для города, не допускается по соглашению с округом, подписанному в январе 2020 года.

По расчетам главы, две новые ставки замов повлекут расходы на зарплату и техническое обеспечение в районе 10 миллионов рублей. Поэтому Филатов предложил сократить вакантные ставки советника главы и начальника одного из управлений в департаменте финансов, и этим освободить две штатные единицы под будущих замов, а также суммарную зарплату в 5,8 млн рублей. То есть поискать в бюджете нужно будет всего 3,2 млн рублей, что в принципе кажется выполнимым.

Итого

Первая административная реформа Андрея Филатова, судя по всему, пока направлена на адаптацию системы управления, заточенной под Шувалова и Жердева, к новым условиям. Пока такая децентрализация замов выглядит логичной, многое будет зависеть от кадров, которые встанут на те или иные посты. Стоит отметить, что нетронутыми остались сферы архитектуры / градостроительства и коммуналка – там, видимо, Филатов пока обойдется исключительно кадровыми решениями.