Разбор назначения Валерия Фомагина на пост замглавы Сургута по строительству

Назначение нового заместителя главы Сургута по строительству стало поводом для разбора на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Главный вопрос, который поставили журналисты: справится ли профессиональный дорожник Валерий Фомагин со всем комплексом сложнейших задач, что стоят перед куратором архитектурно-строительного комплекса в Сургуте?

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. Тарас Самборский также у нас на связи. Поговорим про нового заместителя, который архитектурно-строительную отрасль в Сургуте. Это у нас Валерий Фомагин. Он профессиональный дорожник, работал некоторое время в правительстве нашего автономного округа, некоторое время возглавлял «Северавтодор» – это крупная дорожная контора, которая занимается ремонт и строительством.

И сейчас он у нас будет курировать отрасль со строительством, второй член команды Филатова на его новой должности. Давай обсудим аспект важный: этот человек, мы никак не будем сомневаться в его компетенциях в сфере дорожного строительства, ремонта улиц и инженерных сетей, чем занимаются дорожники, в чем они понимают, но мы четко осознаем, что его нынешний фронт работ куда шире и он сильно шире, чем то, чем он занимался ранее. Как ты думаешь, справится ли дорожник с архитектурой в Сургуте?

Тарас Самборский: Это очень интересный, если не сказать, дискуссионный вопрос. Но я скажу так: обнадеживает то обстоятельство, что, все-таки, сургутскую стройку возглавил человек с инженерным-строительным образованием. Есть хотя бы надежда на то, что он отличит поребрик от плиты перекрытия. Более того, те отзывы профессиональных игроков, которых мне удалось услышать о господине Фомагине, характеризует его положительно именно с профессиональной точки зрения.

В общем-то, дорожное строительство – это важная сфера в строительной индустрии и вообще. Я думаю, что если он свободен к быстрому самообучению, то для него не составит проблемы реализоваться в качестве достойного руководителя сургутского строительного сектора и архитектуры. Надо просто на это надеяться. В отличие от господина Шмидта, который пришел из энергетики, а Фомагин – он строитель. «Северавтодор» строит много дорог по сибирскому региону. Есть такое заблуждение, что только здесь, в Сургуте, дороги строит.

Д.Щ.: Нет, нет, у него много объектов.

Т.С.: Он борется за тендеры, это не такая крупная компания, там не триллионы, но они борются за тендеры, выигрывают их во многих соседних регионах. Поэтому представление о том, что такое рынок, что значит победить, предложив свою цену и качество, у господина Фомагина присутствуют, я полагаю. Соответственно, нам это дает определенные надежды на то, что в градостроительной политике Сургута произойдут долгожданные изменения.

Но здесь я, правда, с изрядной долей скепсиса воспринял его заявление о том, что никого в ДАиГ пока разгонять не собирается.

Д.Щ.: Да, это вопрос как раз – это была дежурная фраза для вежливости, чтобы сказать, что я, вроде как, пришел вас не убивать, вы будете у меня работать, а дальше посмотрим, что я с вами сделаю, или это, действительно, что-то такое? Как ты это оцениваешь?

Т.С.: Ну, хотелось бы думать, что это фраза для вежливости и для прикрытия. С другой стороны, если даешь первую пресс-конференцию, ты подумай, что собираешься там сказать, если хочешь кого-то успокоить, кого потом хочешь разогнать – вообще не выноси такой тезис на публику. Держи его при себе и спокойно уволь всех, кого считаешь нужным, собирай свою команду. Если это какая-то дымовая завеса, которой господин Фомагин хотел притормозить тех, кто остался в наследство, ну, посмотрим. Может быть.

Я допускаю, что для него очевидна необходимость изменений в кадровой политике в ДАиГ и, возможно, земельном секторе, потому что в Сургуте назрели очевидные градостроительные реформы. Город имеет очень важный статус в нашем регионе, он не может выглядеть так, как сейчас выглядит. Пока Сургут развивается, я бы сказал, что это какая-то китайщина – лампочки моргающие, много света, все это хорошо, создает определенный уют, Сургут действительно вне выглядит приятнее своих северных соседей. Но от Сургута его жители ждут другого, других пространств, другой среды, которая бы давала людям основания планировать свою жизнь здесь, а не уезжать на другие территории.

Д.Щ.: Мне кажется, что эта ситуация более всего благоприятствует тому, чтобы архитектурно-строительные власти Сургута перешли от своего нынешнего статуса работы, когда каждый суслик агроном, где они что-то для себя сами решают. Сами что-то придумывают и, в лучшем случае, подтаскивают каких-то горе-архитекторов из Сургута же для решения каких-то проблем. А перейти к новому формату работы, когда ты подтягиваешь решение городских задач экспертов извне города, когда объявляешь конкурсы постоянно и при этом втягиваешь в процесс обсуждения именно архитектурную общественность города.

У нас на siapress.ruписал архитектор профессиональный о том, что про нее вообще забыли, не привлекают, никакой общественно-архитектурной экспертизы у нас нет, если кто-то имеет профессиональное мнение о том, что это плохо, то он не имеет права и возможности его высказать и рассказать, вот так. Мне кажется, что нужно, тем более, что Валерий Фомагин осознает, что он в архитектуре не является таким специалистом, что ему нужно опираться на тех, кто является специалистом и к этому формату перейти. Это может стать выходом и отдушиной для нашей сферы в этом городе.

Т.С.: Это зато осознает, мне кажется, Андрей Филатов, который в интервью нам очень четко обозначил свою по общественным пространствам и необходимости менять в Сургуте именно этот аспект – градостроительную политику. Поэтому, я надеюсь, эта задача будет сформулирована дальше по цепочке. Да, ты правильно заметил, что в Сургуте архитектурная общественность вышвырнута вон. Она растоптана, уничтожена, собственно, архитектурной школы в Сургуте нет.

Я думаю, одним из первых шагов новой сургутской команды должно быть назначение на должность главного архитектора Сургута профессионального архитектора, с профессиональным бэкграундом, с профессиональным портфолио, и вторым шагом – необходимо устройство градостроительного общественного совета, безусловно. И ключевые городские проекты, к которым относятся развитие новых территорий, реновация территорий, новые точечные проекты, которые носят общественно-значимый характер, и контроль за профессиональным освоением частными предпринимателями земельных участков, чтобы там не строили дрянь. Вот основная компетенция градостроительного совета, который бы стал очень важным звеном в городской архитектурной политике.

Вот если господин Фомагин и господин Филатов пойдут этим путем – это будет очень обнадеживающее начало новой сургутской команды.

Д.Щ.: Мы будем за этим следить, еще кучу раз вернемся к этим обсуждениям в «О чем говорят». Кстати, будет интересно посмотреть, как Фомагин и Филатов отнесутся к развитию проспекта Ленина и вопросах о рекламных конструкциях, которые мы обсуждали в предыдущем ролике, будет ли это как-то корректироваться и приводиться в порядок. Все узнаем.

Т.С.: Я хочу сказать на это кратко – убрать это в одночасье трудно. Надо понимать, что уходящая команда, они подготовили почву. И та спешка, с которой рекламные конструкции в Сургуте устанавливаются, говорит о том, что этот проект готовились загодя, но отставка Вадима Шувалова их вынудила поспешить. Бумаг подписано очень много. По моей информации, много участков в городе готовятся к молниеносной продаже, этим занимается нынешний ДАиГ. И остановить это в раз очень трудно. Потому что все регламенты имеют инерционный шаг, и для Андрея Филатова, да и для его новых заместителей это задачка. Потому что при всем желании остановить то, что делал господин Жердев, не удастся. Но минимизировать ущерб от этих проект можно – для этого надо ввести мораторий на любые земельные решения, на любые стройки, которые являются экспромтными проектами, вдруг из неоткуда возникающими в недрах ДАиГ.

Д.Щ.: Хорошо. Это был «О чем говорят», с вами был Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский как мой соведущий. Ставьте лайки, читайте, комментируйте, обсуждайте. Через неделю вновь встретимся.

Т.С.: До свидания. Всем пока, друзья.