Новая концепция наружной рекламы в Сургуте – это ужас

Установка новых рекламных конструкций в Сургуте стала поводом для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты констатировали, что внешний вид этих рекламных конструкций – это ужас. И тем странно, что новый вид наружной рекламы начали внедрять до того, как началось проектирование одного из ключевых проектов городской администрации – реконструкция проспекта Ленина.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала, Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», у нас на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как обычно, обсуждаем новые и интересные новости, давайте в этот раз начнем с нашей любимой сферы архитектуры и внешнего вида. У нас тут на неделе появились первые новые рекламные конструкции в городе Сургуте, такие железные короба. Сказали, что эти железные штуковины будут стоять у нас более 400 штук по всему городу, а другие рекламные конструкции будут спилены. То есть, вот такое перелопачивание рекламного рынка отчасти у нас произошло. И есть, конечно, некоторые вопросы как минимум к этетическому исполнения этого процесса. Тарас, ты у нас, как обладатель чуткого архитектурного вкуса, как ты можешь оценить внешний вид этих новых рекламных конструкций?

Т.С.: Нет, ну, конечно, Дима, это очень неквалифицированное решение. И дело не в том, что вот эти надгробные памятники, которыми хотят завалить Сургут, а 400 конструкций – это очень много для Сургута. Дело в общем подходе. То есть, где-то наши чиновники подсмотрели вот этот уличный формат, эту низкую конструкцию, обрадовались «О, ура, мы нашли, альтернативу огромным билбордам», которые просто испоганили город. Кстати говоря, в последний год этих билбордов тоже стало колоссальное количество – это тоже интересная тема для анализа деятельности наших чиновников И ушедших, Жердев, Шмидт, и оставшихся, Солода, Валгушкина, других работников ДАиГ.

Сам подход просто умиляет. Они сделали у каждой конструкции какое-то бетонное, жуткое основание, поставили на тротуар и сказали – «потом это как-то будем облагораживать». Я это понимаю так: страсть заработать денег у них уже настолько велика, что они не могут до конца всю технологическую цепочку отработать и уже с ней войти в дело, реализовывать проект. Мы точно такой же подход наблюдали с пресловутыми теплыми, так называемыми, остановками, когда у них так зудело заработать денег, поднять на этом всего, что они ставили эти остановки как ненормальные, когда уже всем было понятно, что проект провальный и никакой пользы ни городу, ни горожанам он не приносит.

Здесь тоже самое. Я бы разделил на два аспекта политику рекламной индустрии в Сургуте, которую очень цепко курируют чиновники. Да, обрати внимание на то, что ни один сегмент рынка не вызывает такого интереса как рекламный. Потому что потому, как сказал наш великий вождь.

Д.Щ.: Потому что бабки.

Т.С.: Безусловно. Стоимость одной конструкции несколько сот тысяч рублей. Согласовать рекламные конструкции в установленном, нормальном, законном ритме неимоверно трудно. Этот процесс на каждом этапе курируют чиновники департамента ДАиГ. Причем контролирует очень четко и очень четко сегментирует игроков рынка – одних допускают, других нет. Но в данном случае у нас возникает история с полумуниципальным давным-давно коммерческим предприятием «Горсвет», под которое многие чиновничьи решения и закладываются. И там уже «Горсвет» как муниципальный исполнитель отрабатывает десятки миллионов рублей.

А теперь, собственно, по конструкциям. Ну, первое: если это элемент, объявленный господином Жердевым пресловутой реконструкцией проспекта Ленина, то теперь уже точно можно сказать – давайте не будет делать никакую реконструкцию. Мы видим все тот же провинциальный подход, мы не видим понимания того, что такое улица, центральная улица в таком городе, как Сургут. Мы видим хаотичные и почему-то очень коррупциогенные действия, а не видим цельной картины, которая нам, горожанам давала бы понять, что действительно чиновники затеяли что-то нужное и полезное. Если реконструкция улицы Ленина начинается с установки этих вот кошмариков, то, наверное, надо это все прекращать, отменить эти решения как вредные, которые портят город, и начать заниматься реальным привлечением специалистов, а не подпольных рисовальщиков нанимать, и выводить на общественность цельный проект.

Д.Щ.: Ну, да. Мы, конечно, будет надеяться, что это, все-таки, будет качественное проектирование, потому что я не понимаю, каким образом можно было запустить установку новых рекламных конструкций, в том числе и на улице Ленина, когда ее еще не спроектировали, не подготовили, то есть, и вот эта самая архитектурно-средовая революция, которую объявил Алексей Жердев, в конце прошлого года, с проспектом Ленина, как она могла происходить параллельно с этим процессом?

Т.С.: Размещение нельзя допускать на улице Ленина и других сургутских пространств, пока мы не понимаем, чего, собственно, затеяли чиновники. И с этой реконструкций, да и вообще, пора уже давно поговорить о том, что город должен быть приведен в порядок, наконец. Говорили то очень много – и про ядро, и про зону реки Бардаковка, и про Черный Мыс, и про всю промышленную зону Сургута. Об этом много говорили, но очень мало конкретных дел.

Я бы вообще эту всю историю с данными конструкциями остановил, отменил, убрал в долгий ящик, перестал тратить бюджетные деньги на это дело и занялся реконструкция улицы Ленина.

Д.Щ.: То есть, хотя бы придумать, хотя бы спроектировать. Получается, у нас правая рука не знает, что делает левая, у нас в одном департаменте… Получается, в департаменте архитектуры и градостроительства должны выступить заказчиком, чтобы квалифицированные конторы придумали дизайн-код. В итоге до того, как эта работа проделана, у нас часть этого департамента придумывает какую-то новую концепцию рекламных конструкций и начинает их втыкать везде. То есть, это бессмысленная работа, вредная и растратная.

Т.С.: Это работа по обогащению некоторых чиновников, она очень осмыслена для них. Для города это бессмыслица и вред – тоже самое мы наблюдали с площадью, которую точно также активно пропагандировал Жердев напротив «Газпрома».

Д.Щ.: Федеральные деньги там были.

Т.С.: Да, но хорошо, что привлекли федеральные деньги, но на что вы их привлекли? На то, что городу не нужно просто. Кстати, я бы хотел сделать ремарку – в одном из наших выпусков я допустил ошибку, сказав, что в одном из домов компании «Брусника» обрушился фасад кирпичный, но это сделала не эта компания, чтобы никто не держал зла.

Д.Щ.: Ну, что ж. мы сейчас закончим эту тему и перейдем к следующей, где поговорим про всю механику архитектурных процессов, потому что у нас появился заместитель главы города, который будет курировать эту отрасль. Так что переходите по ссылке, ставьте лайки, читайте и смотрите нас.