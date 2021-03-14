Почему сейчас банки богатеют, застройщики беднеют, люди попадают в ипотечное рабство

Новость о том, что Югра вошла в тройку регионов с самой доступной ипотекой стала предметом обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты обсудили, почему внешне позитивный инструмент в виде доступной ипотеки на самом деле имеет второе дно – в условиях современной жилищной политики это становится методом выкачивания денег и из граждан, и из застройщиков, вкупе с ухудшением качества жилья.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, мы продолжаем наш разговор. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город» на связи. Давайте поговорим о важных событиях и явлениях нашей жизни. Сейчас поговорим про рейтинговую историю, мы очень любим рейтинги, смотреть на них и радоваться за себя, если в этих рейтингах мы оказываемся. Недавно Сургут опять оказался выше Москвы и всего остального мира по комфорту. Мы сейчас об этом тактично умолчим, мы уже делали по этому поводу ролик. А вот то, что округ Ханты-Мансийский оказался третьим в стране по уровню доступности ипотеки – эта тема нам кажется многослойной.

С одной стороны, доступность ипотеки – это хорошо. Это тот инструмент, который позволяет улучшать свои жилищные условия, менять их, выбираться от родителей, кто-то при помощи этого инвестирует и покупает жилье, в котором он потом будет жить. Но у этого всего есть одна большая проблема, эта проблема в нашем округе называется «качество жилья». Хочется увидеть тезисы, как ты видишь эту ситуацию? То есть, доступная ипотека для югорчан, в условиях той жилищной политики, которую проводит округ – это хорошо или плохо?

Тарас Самборский: Надо разделить. Ипотека – это хорошо. Возможность брать заемные средства на улучшение жилья или его создания, равно как и на другие цели, которые улучшают качество жизни – это прекрасно. Ипотека в конкретных условиях, в частности в условиях, которую мы наблюдаем в Югре, вызывает ряд вопросов. И я хочу сказать, что новость о том, что Югра входит в тройку лидеров по доступности ипотеки, я думаю, не должна так уж сильно радовать, без анализа тут не разберешься. При анализе мы обнаружим несколько весьма серьезных обстоятельств, без которых не должны нас оставлять равнодушными к этой теме.

Собственно, если мы пойдем от общего к частному – выходим на улицу, в любой город Югры (Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск), смотрим на новые дома. За счет какого качества жилья разрастаются северные города? И мы обнаруживаем, что это жилье, не будем его обзывать плохим, некачественным, низкосортным, это жилье обладает рядом конкретных характеристик. Первое – это массовая застройка. Второе – это многоэтажная застройка. Третье –это очень плотная застройка. Четвертая – это застройка в приоритете, который стоит квадратный жилищный метр, и в приоритете не стоит социальная структура.

Д.Щ.: И комфорт, он там рядом не стоит.

Т.С.: Это пятый пункт. Это очень некомфортная застройка, в приоритете не стоит создание комфорта. Очень плохие внутренние пространства как уличные, так и в самих домах, подъездные пути, организация парковок, пожалуй. Я бы шестую характеристику еще добавил – технологии, по которым возникает это жилье. При всех усовершенствованиях и возможностях эти усовершенствования внедрять, как это делает компания «Сибпромстрой» – это технологии 60 годов. Как правило, это панельное строительство, даже те, которые строит компания «Северстрой», кирпич, это все равно технология 60 годов.

И что мы получаем на выходе? Доступность ипотеки, возможность большинству населения легко ипотеку получить, не приводит к развитию территорий городских, к полноценному качеству. Все специалисты в голос говорят – это проблема не только Сургута и Югры, а вообще Российской Федерации. О том, что подобные муравейники, жилищные кварталы за пару десятилетий превратятся в маргинальные районы. В Сургуте это мы уже наблюдаем в 38 микрорайоне. Это является миной замедленного действия для государства.

А теперь посмотрим, по какому финансовому принципу возникают такие жилищные проекты и почему не возникает того, что мы могли бы назвать качественным жильем? То есть, от обратного пойдем. Все шесть наших пунктов, но от обратного. Не многоквартирные дома, малоэтажные здания, жилищные комплексы с развитой социальной инфраструктурой, большая площадь квартир, использование новых строительных технологий. Смотрим, как у нас строится в стране в результате государственной политики. Сначала государство организовывает процесс выдачи так называемых дешевых ипотек гражданам. Они условно называются дешевыми, потому что встречаются ипотеки и под 15 процентов годовых, что делает людей просто рабами государства. Государство берет на вооружение политику снижения процентной ставки, но шесть, семь процентов годовых тоже очень высокий процент. И, фактически, люди на ближайшие 15-30 лет уходят в рабство. Все свободные средства вымываются из семейных бюджетов на ипотеку ради достаточно малой по площади квартиры. В таком жилье развиваться очень трудно.

Так вот, государство дает ипотеку гражданам под процент. Граждане берут эти ипотечные деньги и несут их застройщику.

Д.Щ.: Ты говоришь, государству.

Т.С.: Ну, банки. Крупнейшие госбанки – Сбер, ВТБ. Понятно, что государство жесточайшим образом контролирует через Центральный Банк каждый российский банк, контролирует и этот процесс.

Для того, чтобы застройщик, не дай бог, не построил на свои свободные деньги любой объект жилищный, государство приняло два года назад закон, по которому девелопер обязан свободные средства депонировать в этом же банке, взять кредит, и на прокредитованные деньги построить объект. То есть, цепочка удлиняется, застройщик остается без своих свободных денег, потому что государство таким странным образом борется с недобросовестным застройщиком и пытается предотвратить проблему обманутых дольщиков.

Только в чем обманутые дольщики спасены, я не понимаю. Они взяли ипотеку, отдали застройщику, но застройщик не строит им дом, он идет за кредитом в этот же банк, а несчастный ипотечник платит проценты. Таким образом банк зарабатывает на гражданах, которые платят ему ипотечный кредит проценты, и тут еще есть деталь – люди могут брать потребительские кредиты. Ипотеку они оформляют потом, когда есть хоть какие-то документы на строительный объект. А застройщик платит деньги по кредиту, который он взял. В результате такой цепочки получается, что банки обогащаются сверх, а застройщики беднеют, они лишены свободных оборотных средств, они не могут достаточно вариативно действовать на рынке, работать с заказчиком, с инвестором так, как они могли бы, потому что у нас пресловутая борьба с обманутыми дольщиками.

В результате что мы получаем? У банка все очень хорошо, у застройщиков так себе, а бедные граждане пользуются тем, что им дают. Что в результате такой политики может быть построено? Девелопер будет стремиться максимально удешевить во всех смыслах стройку и превратить ее в высшей степени оптимизированный продукт. Поэтому мы получаем клетки, муравейники, ноль социальной структуры, ноль дворов, ноль холлов, один лифт на 20 этажей, и так далее.

И вот этим обстоятельством нам предлагают гордиться – Югра третья в стране по доступности ипотеки. Лично я не вижу никакого повода для радости. Я считаю, что эту информацию надо использовать для переосмысления всей политики, которая ведется в Югре в области жилищного строительства, и власти должны менять подход к этому вопросу. И, конечно же, Югра и города должны уходить в частное строительство, индивидуально-жилищное, то есть, и малоэтажное. Для этого в городах должны работать умные градостроительные власти. Потому что для того, чтобы построить тот же поселок, должен быть генплан. Не как в Сургуте на Киртбая построили 38 микрорайон. Кто это придумал? Ни дорог, ни подъездных путей, ни черта. Там люди все делают сами – сами тянут газ, сами делают дороги. Это ужас. Вот функция государства, которая должна здесь проявиться, здесь отсутствует. И когда деньги тех же госбанков пойдут на финансирование индивидуального жилищного строительства, а приличный дом в 100-120 метров можно профинансировать из того бюджета, примерно, что и такую квартиру трехкомнатную. Но это надо работать. Такое явление есть в Европе, и люди реально довольны – они не ютятся в клетках. А у нас такого явления нет, это просто невозможный формат. Не путать с высотками, где предоставляются апартаменты, элитное жилье – это разные вещи. Некоторые скажут: «А вот Москва-сити», нет, друзья, это не муравейник. Это другой формат.

Если бы Сургут пошел по такому формату, рискнул, еще куда ни шло, но это нелепо. Это не тот объем мегаполиса, которому нужны дорогие апартаменты. А вот многоэтажная застройка, которую делали коммунисты во время Советского Союза, о чем тебе Александр Чинчевич подробно рассказывал, что было принято решение строить только двух-пятиэтажные дома. Двух – это те деревяшки, которые уже сносят, а пятиэтажки – это сургутские хрущовки. И, тем более, ленпроект сургутский пятиэтажный считается самым качественным и привлекательным сегментом жилого рынка в Сургуте. Вот мы до чего дошли.

Это говорит о том, что те ипотечные деньги, которые якобы доступны массовому потребителю, не направляются в создание комфортного массового жилья. Все, что строится в формате массового жилья в нашем регионе – это не кондиция. И как вот простроили в Советском Союзе пятиэтажки несчастные, так они до сих пор и ценятся, как массовое жилье – это, конечно, ситуация не такая радостная, как может показаться в процитированной тобой новости.

Д.Щ.: Да, вот такая невеселая у нас, отчасти, жизнь, в этом плане. Ну, тут еще роль играют пресловутые нормативы по сдаче квадратных метров, которые спускаются у нас с Кремля. Я считаю, что это один из вреднейших нормативов, потому что когда тебе говорят просто «строй, строй, строй, никогда не останавливайся», ты не можешь остановиться и подумать, а зачем мне эти 300 тысяч квадратов? Может, мне 200 надо или 100. И вот это отсутствие убийства местного самоуправления в части собственных потребностей городов – это сильно влияющая на нашу среду и развитие муниципалитетов штука.

Давайте завершать, мы свое время выбрали. Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, когда Андрей Филатов, новый глава Сургута, будет как-то позиционировать свое видение стратегии развития города и различных механизмов. Пока подписывайтесь на наш канал, читайте СИА-ПРЕСС, скоро вернемся.

Т.С.: Всем спасибо, друзья, всем пока.