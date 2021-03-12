Подробности и аналитика об отставке первого заместителя главы Сургута Алексея Жердева

Отставка заместителя главы Сургута Алексея Жердева стала главной темой проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты вспомнили, как этот чиновник пришел в Сургут, как стал центром той группы, которую называют «команда Шувалова», потратил время на попытки авторитарного управления городом и затем вышел на правильную адаптацию, но не успел закрепиться и реализовать многие свои задумки.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Да. Давайте поговорим про важные события и явления нашей жизни. Обсудим, наверное, главную новость прошедшей недели – это то, что у нас случилась отставка Алексея Жердева. По сути, это был первый зам Вадима Шувалова по своей мощи, по своему статусу, возможностям. Ходили шутки, в которых была доля шутки, о том, что Вадим Шувалов был как зам Жердева, а не наоборот, по уровню медийной активности. То есть, он забрался далеко-далеко за пределы своих полномочий и курировал многие вещи. Вот он ушел. Какую роль Жердев играл в сургутской администрации и почему он покинул ее с приходом нового руководителя?

Т.С.: Жердев играл ключевую и самую главную роль в городской администрации. В общем-то, Алексей Жердев – это столб того, что принято называть «команда Шувалова». Кстати говоря, термин «команда Шувалова» запустил сам Алексей Жердев, он этим термином, как щитом, проталкивал себе путь к тому, что можно было назвать личным аппаратным укреплением в Сургуте. Теперь мы понимаем, когда немного отходишь на расстояние всех этих процессов, смотришь с высоты на разных игроков, становится понятно, что отставка Шувалова произошла для того, чтобы избавиться от Жердева. Это мое предположение, которое не покидает меня в последнее время.

Д.Щ.: А что мешало бы Наталье Комаровой пригласить к себе Вадима Николаевича и сказать, что нужно сделать вот так?

Т.С.: Ряд обстоятельств. Во-первых, просто статусно губернатор не занимается замами у мэров. Понятно, что в неформальном разговоре на это можно намекнуть и даже потребовать. И мы знаем из нашей новейшей истории, что такая практика была, в этом нет ничего предосудительного, но, наверное, в данном случае ситуация выглядела каким-то другим образом и этого разговора или не было, или был, но Вадим Николаевич как-то уклонялся от решения проблемы. И его можно понять. Надо понять: без Жердева нету Шувалова.

Жердев с первых дней настолько четко презентовался в сургутской мэрии как ее ключевой работник, мотор, мозг, он так это квалифицированно все устроил, что и Шувалову деваться было некуда. И на каком-то этапе главе города было уже просто удобно иметь такого деятельного зама. Понятная ситуация. И если тебе говорят «убери его» или «ты привел какого-то чувака из Костромы, а он тебя задвинул. Тебе не обидно?», это психологически неприятно, а организационно это бессмысленно, потому что «этот чувак из Костромы» делает дело. Он работает, он забрал на себя функционал, какое бы раздражение он не вызывал у истеблишмента, аппаратчиков, чиновников, он делает то, что избегают делать другие. Многие сливались в решении этих задач, а Жердев шел и делал, надо признать, делал он это достаточно страстно.

Д.Щ.: Он огребал еще критику по этому поводу и терпел это.

Т.С.: Он ее не терпел, Жердев, как я себе представляю его психологический потрет: я вообще был удивлен, что в Сургуте есть общественность, которая может просто в рамках закона пройти в кабинет к чиновнику, провести с ним разговор, записать этот разговор на телефон и всему обществу показать, что этот чиновник элементарный дурак. И понятно, что чиновникам это не нравится, но у Жердева это вызывало оторопь, потому что он представить себе не мог, что с ним могут спорить. Он себя вообще позиционировал как формат власти, не признающей других авторитетов. Ведь первые год-два команды Шувалова на этом были построены. «Мы будем действовать так, а не иначе, и мнение всех нам неинтересно».

Д.Щ.: Справедливости ради, они начали исправляться, после того как получили несколько общественных оплеух.

Т.С.: Конечно же. Это хорошо характеризует и Шувалова, и Жердева, и других руководителей администрации – способность рефлексировать обеспечит выживание любого нормального организма. Но первые два года были потрачены. Жердев мог начать в Сургуте по-другому, он мог начать с того, что пытался спешно закончить. Он мог быть открытым к диалогу, быть милым, предусмотрительным, предосудительным, и в последний год-полтора многие искренне удивлялись: «смотрите, Жердев-то какой, оказывается, нормальный парень, с ним можно иметь дело», но первый этап он потратил на иной формат, на демонстрацию силы, полной безапелляционности. И это Сургуту не понравилось.

Я сам Алексею Жердеву говорил об этом – вас Сургут не примет никогда, к сожалению, это так устроено. И не надо на это обижаться, это надо воспринять как научный факт и действовать. Если вы настроены на карьеру сургутскую, то при ряде обстоятельств она может даже сложиться, но я лично ему честно сказал, что у него нет шансов стать главой. Это невозможно. Не сургутянин не может стать главой. Это не какие-то там шаманские штучки, это следствие определенной сургутской ментальности.

Д.Щ.: Слушай, а Филатов-то, по-моему, не сургутянин.

Т.С.: Это нюанс. Филатов не сургутянин, а Комарова не югорчанка, но их обоих оправдывает то, что, все-таки, они югорцы, они знакомы с регионом, я сейчас про Филатова говорю. Лангепас ближе, мягко говоря, к Сургуту, чем Кострома, и карьерный путь у обоих упомянутых мною героев прошел рядом. Это определенная школа, здесь больше фактор Севера играет.

Многие москвичи говорят, что Сургут – это Москва по динамике, по скорости принятия решений, по подходу, по нетерпеливости. Мы все делаем быстро. А Алексей Жердев, я так думаю, немного опешил от этих темпов. Он придумал забрать хлебозавод, но встретил на это массовые негодования. И было потеряно какое-то время на понимание Сургута с местными чиновниками, потому что без них не работает система, надо выстраивать отношения. Ушло на это несколько очень важных лет.

Д.Щ.: Плюс еще за эти годы сложилась ситуация, что пришлось долго преодолевать первое впечатление. Сложилось ощущение, что народ решил «ага, вот они какие», народ уже думал так дальше. Это тоже сыграло роль.

Т.С.: Это да. Еще вспомни закрытость администрации Шувалова от общественности и СМИ, в общем-то, они безрадостно комментировали свои действия и промахи, пытались от этого уйти, а надо было наоборот, идти с открытым забралом и разговаривать. Я думаю, что если бы Алексей Александрович пошел по алгоритму господина Маркова, который тоже совершенно не сургутянин, и, как мы видим, сургутская его власть и карьера не задалась, но она задалась в принципе. Он из Сургута ушел на весьма высокую должность. Карьера чиновника-аппаратчика пошла бы немного по-другому.

Но отставка, которая сегодня формально озвучена, но на самом деле была очевидна и неизбежна в момент объявления об отставке Шувалова, конечно, для него это драматический момент в жизни. Жердев очень сильно укреплялся в Сургуте в последние месяцы – политически, лично, материально. Он прикупал недвижимость, обзавелся дачей, он собирался долго жить и трудиться. Это такие моменты, которые говорят о том, что ни о какой отставке, о которой он сейчас говорит, не думал. Он собирался проводить выборы, работать на второй срок Вадима Николаевича, возможно, думал о своих политических позициях, ну и то, что произошло, то произошло.

Я думаю, что общее раздражение своей деятельной политикой, достаточно агрессивной, привело к тому, что новый глава изначально не рассматривал Жердева в качестве своего заместителя. Все-таки, где-то токсичности насобиралось больше, чем позитива. Я читаю комментарии на siapress.ruсейчас про Жердева. В основном, они нейтрально-позитивные или позитивные. Ну, да, он запустил множество проектов, про их качество мы говорили. Но сам факт, что что-то появилось, скорее лучше, чем никак. Но все это делалось на фоне неприятия Жердева местными.

Д.Щ.: Известно ли что-то о его новом месте работы? Я слышал пока только отдаленные слухи про переход в Газпром местный.

Т.С.: Ничего. Я полагаю, что, с моей точки зрения, работа в муниципальных органах власти или в окружных – это нет. Сургутнефтегаз – нет. Газпром – не знаю. Ну и я вообще предполагал, что это будет постепенное возвращение в Московско-костромской федеральный округ, может быть, это работа у Василия Думы, у которого однажды Алексей Жердев был помощником, просто ничего неизвестно, и мне кажется, что Жердев сам бы мог поделиться этим с общественностью. В любом случае, нужно пожелать человеку удачи, пускай продолжает свой карьерный путь.

Д.Щ.: Да. Конечно, пожелаем удачи, чтобы нашел себя в других проектах. Мы будем завершать наш проект на этой неделе, с вами были Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, комментируйте, читайте нас, до новых встреч.

Т.С.: Все спасибо. Всем пока.