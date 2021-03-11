Как отличить кредитный потребительский кооператив от финансовой пирамиды. Советы экспертов

В Югре правоохранители разыскивают пострадавших от деятельности КПК «Югра», который на деле имеет все признаки финансовой пирамиды. Сейчас известно о 70 пострадавших. Оказалось, что компания с 2019 года не имела право привлекать деньги заемщиков и выдавать займы. Информация об этом публиковалась на сайте Банка России. Но так ли часто мы проверяем всю доступную информацию, даже если речь идет о собственных финансах?

Как не потерять сбережения и не стать частью финансовой пирамиды – простые принципы безопасности от начальника Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Натальи Мокшиной.

1.Под кредитным потребительским кооперативом (КПК) иногда маскируются финансовые пирамиды. Если вы решили вложить свои средства в КПК, обратите внимание на юридическую форму организации. Она должна быть «Кредитный потребительский кооператив». Если в названии фирмы есть ООО, ОАО, ЗАО, ИП и она выдает себя за КПК — это мошенники.

2.Кредитный потребительский кооператив должен быть включен в реестре Банка России. Информацию можно проверить на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Также на сайте Банка России можно найти данные о вынесенных запретах в адрес той или иной финансовой организации (в разделе «Решения Банка России в отношении участников финансового рынка»). А с лета этого года крупные КПК обязаны будут публиковать информацию о предписаниях со стороны регулятора на своем сайте.

3.Стоит также опасаться агрессивной рекламы. Если вам обещают 50% годовых по вкладам в КПК или утверждают, что вклады в КПК застрахованы государством - это обман. Проценты в кооперативах выше банковских, но не в несколько раз. Проценты в КПК не могут превышать ключевую ставку Банка России 1,75 раза. Кроме того, сбережения в КПК не попадают под действие государственной системы страхования вкладов.

4. Всегда обращайте внимание, когда сотрудники организации предлагают деньги либо необоснованные бонусы за активное привлечение большего числа новых пайщиков-вкладчиков. Есть риск, что вы имеете дело с финансовой пирамидой.

5.Бонус. Хорошая новость: финансовым пирамидам теперь сложнее будет маскироваться под КПК. Осенью 2020 года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым пайщики смогут объединяться в КПК по одному из трех принципов: профессиональному, социальному или территориальному. «Профессиональные» КПК должны принимать только людей, у которых общий работодатель, профессия, профсоюз или специальность. Участники «социальных» КПК обязаны состоять в одном общественном объединении, ассоциации или другой некоммерческой организации. Новый КПК, который создан по территориальному принципу, вправе работать в одном или двух граничащих городах, селах или других муниципальных образованиях. И только через три года после создания сможет расширить охват еще до двух граничащих регионов. Банк России и СРО будут следить за тем, как соблюдаются условия общности.

Кредитный потребительский кооператив — хорошая альтернатива банковским услугам, особенно для частных предпринимателей и малого бизнеса. Но членство в КПК требует осмотрительности и участия в деятельности кооператива.