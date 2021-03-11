Как отличить кредитный потребительский кооператив от финансовой пирамиды. Советы экспертов

В Югре правоохранители разыскивают пострадавших от деятельности КПК «Югра», который на деле имеет все признаки финансовой пирамиды. Сейчас известно о 70 пострадавших. Оказалось, что компания с 2019 года не имела право привлекать деньги заемщиков и выдавать займы. Информация об этом публиковалась на сайте Банка России. Но так ли часто мы проверяем всю доступную информацию, даже если речь идет о собственных финансах?
Как не потерять сбережения и не стать частью финансовой пирамиды – простые принципы безопасности от начальника Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Натальи Мокшиной.
- 1.Под кредитным потребительским кооперативом (КПК) иногда маскируются финансовые пирамиды. Если вы решили вложить свои средства в КПК, обратите внимание на юридическую форму организации. Она должна быть «Кредитный потребительский кооператив». Если в названии фирмы есть ООО, ОАО, ЗАО, ИП и она выдает себя за КПК — это мошенники.
- 2.Кредитный потребительский кооператив должен быть включен в реестре Банка России. Информацию можно проверить на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Также на сайте Банка России можно найти данные о вынесенных запретах в адрес той или иной финансовой организации (в разделе «Решения Банка России в отношении участников финансового рынка»). А с лета этого года крупные КПК обязаны будут публиковать информацию о предписаниях со стороны регулятора на своем сайте.
- 3.Стоит также опасаться агрессивной рекламы. Если вам обещают 50% годовых по вкладам в КПК или утверждают, что вклады в КПК застрахованы государством - это обман. Проценты в кооперативах выше банковских, но не в несколько раз. Проценты в КПК не могут превышать ключевую ставку Банка России 1,75 раза. Кроме того, сбережения в КПК не попадают под действие государственной системы страхования вкладов.
- 4. Всегда обращайте внимание, когда сотрудники организации предлагают деньги либо необоснованные бонусы за активное привлечение большего числа новых пайщиков-вкладчиков. Есть риск, что вы имеете дело с финансовой пирамидой.
- 5.Бонус. Хорошая новость: финансовым пирамидам теперь сложнее будет маскироваться под КПК. Осенью 2020 года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым пайщики смогут объединяться в КПК по одному из трех принципов: профессиональному, социальному или территориальному. «Профессиональные» КПК должны принимать только людей, у которых общий работодатель, профессия, профсоюз или специальность. Участники «социальных» КПК обязаны состоять в одном общественном объединении, ассоциации или другой некоммерческой организации. Новый КПК, который создан по территориальному принципу, вправе работать в одном или двух граничащих городах, селах или других муниципальных образованиях. И только через три года после создания сможет расширить охват еще до двух граничащих регионов. Банк России и СРО будут следить за тем, как соблюдаются условия общности.
Кредитный потребительский кооператив — хорошая альтернатива банковским услугам, особенно для частных предпринимателей и малого бизнеса. Но членство в КПК требует осмотрительности и участия в деятельности кооператива.