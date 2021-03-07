Разбор первого кадрового решения нового главы Сургута Андрея Филатова

Первое кадровое решение нового главы Сургута Андрея Филатова – назначение зампредседателя думы города Артема Кириленко на должность своего зама по экономике. В чем плюсы и минусы этой идеи, и как это связано с Сургутнефтегазом и концессией теплосетей – на проекте «О чем говорят» обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, мы продолжаем наш разговор. В предыдущей части обсуждали инаугурацию нового главы, ее тонкости, и сейчас обсудим то, как Андрей Филатов реализует свою кадровую политику, с чего он начал. Начал он с того, что позвал на должность своего заместителя по экономике Артема Кириленко – заместителя председателя думы Сургута, молодого политика. И он уже согласился, на момент записи этого видео депутаты одобрили его отставку и, получается, теперь он станет у нас чиновником, не как депутат, а как госслужащий. Хороший ли выбор – назначить Кириленко на должность куратора городской экономики? Как ты считаешь?

Тарас Самборский: Я считаю, что это выбор неплохой, потому что молодым у нас везде дорога, молодым у нас везде почет. Ничего страшного нету в том, что человек, проявивший себя в депутатской деятельности, переходит на работу в чиновничество. Кстати говоря, все почему то говорят, что Кириленко молодой.

Д.Щ.: Ну, он выглядит достаточно молодо, наверное.

Т.С.: Это хорошо. Главное, чтобы у него и мысли были современные. Нет, 40 лет – это прекрасный возраст во всех отношениях, для старта, какого-то нового этапа. И если какой-то этап в личном развитии Артема Кириленко совпадает с его карьерными устремлениями, это вполне может сыграть на пользу города.

Я полагаю, что он сможет адаптироваться к новым функциям. Зам по экономике – это интересный функционал, серьезный, и если в этот функционал будут входить не только поиск инвестиций, привлечений денег, но и контроль за разумным использованием, эффективным использованием, то этот функционал он отработал в думе, курируя в качестве депутата именно вопрос эффективного использования муниципального имущества.

Я думаю, что сегодняшнее перемещение Артема Кириленко из думы в администрацию является несколько тактическим ходом. У меня складывалось всегда впечатление, что, в общем-то, такой формат муниципального местного политика, как Кириленко, вполне мог бы возглавить и город при определенных обстоятельствах.

Д.Щ.: Давай будем говорить откровенно, он к этому и стремится.

Т.С.: Вероятно, он будет от этого публично отнекиваться, но мы же видим, что весь ход событий к этому ведет. Все-таки, у Кириленко очень хороший сургутский бэкграунд. Он представляет знатное семейство, я даже имею в виду не его отца, Федора Кириленко, а его дедушку, Петра Мунарева, одного из наших популярных мэров сургутских в 60-х годах. У него прекрасные бабушки, педагоги, ну и отец. А что, Сургутнефтегаз это тоже в определенном смысле определенная школа, и определенная дисциплина, и определенные навыки.

Эта сумма факторов вполне себе говорит о том, что Кириленко мог бы, я даже думаю, должен стремиться к нормальной карьере в Сургуте. Кстати говоря, важнейший фактор – его трудно заподозрить в коррупциогенных каких-то историях, скелетах в шкафу, классическая карьера человека, который планомерно идет вверх. И то, что он не побоялся переместиться из депутатского кресла в кресло чиновника тоже характеризует положительно.

Д.Щ.: Это понимание и осознание ответственности. Все-таки, депутат в меньшей степени отвечает по закону и реже ходит в прокуратуру, нежели чиновники исполнительной власти.

Т.С.: Безусловно. Я думаю, если бы не произошла столь неожиданная отставка Шувалова, то к приближающимся июньским перевыборам главы Сургута, Артем Кириленко фигурировал бы в качестве основного кандидата на ту позицию.

Д.Щ.: Прям основного?

Т.С.: Ну, основного конкурента. Потому что Шувалов собирался переизбираться. Я думаю, что такой ход истории был бы логичным, но отставка Шувалова многим показалась неожиданной, непонятной, немотивированной. Наверное, мы со временем узнаем истинные причины, и это сменило все карты на столе. И тот же Артем Кириленко, с моей точки зрения, начал думать – продолжать ему карьеру в думе? В каком статусе? Это все комбинации, это множество консультаций, увязывание очень многих задач. Наверное, если работать на перспективу, то его попадание в позицию заместителя к новому главе, который декларирует приверженность к достаточно симпатичным своим параметрам деятельности – это для Кириленко сейчас хороший ход. Не вижу ничего для него плохого.

Д.Щ.: Поговаривали, что назначение Кириленко… Ну, тут две точки зрения. С одной стороны, как будто это было какое-то условие Сургутнефтегаза, типа, «мы поддержим кандидатуру Филатова, но давайте у нас будет свой человек», либо Филатов мог быть заинтересован, чтобы взять к себе представителя Сургутнефтегаза, чтобы упростить взаимодействие с этой корпорацией.

Т.С.: Все почему-то называют Артема Кириленко представителем Сургутнефтегаза. Он несколько лет не является таким представителем. Когда человек уходит из Сургутнефтегаза в муниципальные органы, эта связь прерывается. Это не так устроено. Представитель Сургутнефтегаза – это депутат от этой компании, который ходит на работу, а по вечерам работает депутатом. Все-таки, и Надежда Красноярова, и Артем Кириленко, и Дмитрий Попов, уйдя из Сургутнефтегаза на работу в муниципальные органы эта связь, через которую якобы Сургутнефтегаз влияет на политику, она утрачивается.

И отношения с Сургутнефтегазом приобретают другой характер. Это отношения экспертные, в виде интервью, бесед, каких-то пробивок, но это отношения двух контрагентов, а не отношения вассала и его патрона. Это не так, что Богданов или Кириленко-старший нажал на кнопочку и все бегают на цирлах, исполняют. Все более сложно, не совсем все так это выглядит. Но, безусловно, у Артема Кириленко остается в Сургутнефтегазе отец – это определенная связка. И, естественно, на эту связку при назначении Кириленко те, кому надо, обратили внимание. Наверняка этот вопрос задавали и Артему Кириленко, и Михаилу Федоровичу, но для меня в этом нет ничего. Ну что теперь, у нас нельзя делать карьеру, если твой родитель работает на какой-то большой корпоративной позиции?

Тем более, повторюсь, для Артема Кириленко конкретно никаких проблем, связанных с его карьерой, нет. Он нормально ее делал, в общем-то, никем не воспринимается папенькиным сынком, он не мажор, здраво рассуждает и ведет свою жизнь самостоятельно. Ну, какая проблема? Если ему удастся проявить себя в должности заместителя главы Сургута, а в последствии других каких-то высоких позиций, то за счастье. Пусть приносит городу пользу, а мы будем радоваться.

Д.Щ.: Смотри, еще один аспект, который можно обсудить. Тут, конечно, опять теория заговора, но вдруг. Не является ли переход Кириленко с заместителя председателя думы, который критиковал и пытался остановить процесс с концессией, на должность заместителя главы, где он будет встроен в вертикаль и будет функционером? Там то он был политиком, имел право на свое мнение и отстаивал его, и концессию блокировал как мог. А здесь он уже будет встроен в корпорацию власти, и уже тут совершенно другие… Он уже не может как политик встать и сказать, что не будет концессии. А его начальник скажет, что будет. В думе уже такого сопротивления нет, здесь Артем Михайлович не может возразить. Не является ли это каким-то отыгрышем?

Т.С.: Является. Думаю, что ты прав. Конечно, вопрос с концессией с повестки дня не снят, просто убраны игроки, которые занимались этим вопросом, расчищена шахматная доска, сейчас комбинация с концессией будет возвращена в городскую повестку. Я думаю, что некоторые принципы и условия концессии будут изменены, возможно, как-то будет обозначена более конкретно буквальная выгода города и переговоры с концессионерами потенциальными будут возобновлены в более публичном формате, потому что до сих пор, за четыре года, официальной, живой позиции предполагавшегося концессионера никто не видел. Ее озвучивали каждый раз сотрудники городской администрации.

Либо, я допускаю второй вариант, при котором вопрос концессии, на уровне Филатова, решен. Лично для себя. Допустим, концессии, не будет. И в этом случае у Артема Кириленко руки развязаны. Но я бы не ставил на то, что вопрос концессии будет снят с повестки. Может, перенесен, все будут ждать, но где-то оно лежит. Ну, люди не могут отказаться от миллиарда рублей дохода. Они будут продолжать продавливать этот проект либо через округ, либо через Сургут.

Д.Щ.: Ладно, за этим мы тоже пронаблюдаем. Время наше подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал, читайте СИА-ПРЕСС, мы с вами будем дальше следить за кадровыми решениями Андрея Филатова. Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский был на связи. До новых встреч через неделю.