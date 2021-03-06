Топ проблем экономической столицы Югры, за которые возьмется градоначальник

Два дня Сургут находится под пристальным вниманием окружных властей. 5 марта губернатор Наталья Комарова провела онлайн-встречу с горожанами. А 6 марта прибыла в Сургут с рабочим визитом и побеседовала с Андреем Филатовым, который вступил в должность главы экономической столицы Югры 27 февраля.
В рамках встречи губернатор и градоначальник обозначили топ городских проблем, которые необходимо решить в первую очередь. Наталья Комарова несколько раз подчеркнула, что у Андрея Филатова не много времени на планирование. «Постарайтесь какое-то время не есть и не спать для того, чтобы потом всем вместе с горожанами в нормальных комфортных условиях отдохнуть», - посоветовала глава региона.
Итак, топ направлений развития Сургута от Натальи Комаровой и Андрея Филатова:
Автомобильные дороги
В этом году в Сургуте планируют достроить два участка дорог: на улице 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З» и съезд с объездной дороги, который соединит улицу Геологическую с Югорским трактом и станет дополнительным выездом для жителей восточной части Сургута. Планируется, что автодорога снизит трафик на улице Мелик-Карамова.
Фото: vk.com/vadim.shuvalov
Но, говоря о планах, Андрей Филатов отметил: «Сургут – динамично развивающийся город. Это точка притяжения. Что-то можно вывести в категорию проблемы, что-то является задачами роста. Город растет и так случилось, что какие-то сферы не успевали догонять потребности. Транспортная система – одна из них. Сегодня каждый житель на себе это ощущает».
Градоначальник планирует реализовать комплексный подход: увеличение протяженности дорог, строительство развязок для улучшения качества логистики и маршрутизации, а также применение цифровых технологий, которые будут упорядочивать транспортные потоки.
«Очень важно максимально быстро во все эти вопросы войти. Не затягивайте, пожалуйста, постарайтесь какое-то время не есть и не спать для того, чтобы потом всем вместе с горожанами в нормальных комфортных условиях отдохнуть», - посоветовала губернатор. И напомнила, что сургутяне предлагают создать развитую сеть велодорожек, что в теплые сезоны поможет разгрузить магистрали, потому что часть людей пересядут на другой вид транспорта.
Аварийное жилье
В Сургуте сегодня 223 аварийных дома. Наталья Комарова и Андрей Филатов сошлись во мнении, что это огромный массив, а расселение людей – приоритетное направление в работе властей.
«Очень важно, чтобы в Сургуте освободились от проблем, сопровождающих реализацию этого проекта. Не первый год мы сталкиваемся с тем, что администрация размещает заказ на приобретение жилья для переселяемых из аварийного жилья, а застройщики не выходят на аукционы. Ресурсы возвращаются неиспользованные. И это полбеды. Важно, что люди, несмотря на то, что имели полное право и возможность получить новое жилье, не получили его. Эту отложенность обязательств по совершенно непонятным и необъективным с точки зрения человека причинам надо исключить», - поручила глава региона.
В этом году планируют расселить более тысячи семей, и более чем восьмистам собственникам выплатить компенсации.
Жилье для сирот
Как оказалось, в Сургуте 201 человек стоит в очереди по программе обеспечения жильем детей-сирот. В этом году планируют обеспечить квартирами 30 человек, которые должны были получить их в 2019 году.
«Сложность в том, что мы не можем на рынке приобрести жилье в рамках утвержденной стоимости. Один из вариантов – обратить внимание служб на стоимость жилья, потому что у нас сегодня рыночное строительство. Или мы будем рассматривать возможность муниципальной докомпенсации из бюджета. Но я беру время на то, чтобы оценить возможности», - рассказал о своем видении проблемы Филатов.
Однако губернатор тут же предостерегла от того, чтобы идти на поводу у застройщиков, которые повышают стоимость квадратного метра. «Это самое простое решение», - отметила Наталья Комарова. И посоветовала поискать другие способы решить проблему: «Изучите, пожалуйста, рынок в Сургуте. Есть непроданное жилье. Посчитайте вместе с застройщиком, что выгодно понуждать заплатить три рубля, которых нет, или заплатить 2,5 рубля, но за сотни квартир. Я просто обратила ваше внимание, потому что по моему опыту дело не в деньгах всегда. Всегда есть обстоятельства, которые не учли, которые не нужно в рубли переводить, но, реализовав которые, можно достичь цели».
Поддержка бизнеса
В Сургуте 40 процентов занятых работают в малом и среднем бизнесе. А каждый четвертый предприниматель региона зарегистрирован в экономической столице Югры. Поэтому, по мнению губернатора, развитие предпринимательской активности и бизнеса с точки зрения обеспечения занятости людей – одно из важнейших направлений.
«Обеспечение рабочими местами, достойного заработка – первое, важное, чем надо заниматься 24 часа в сутки, если найдете 25-й, тоже займите, пожалуйста, его этим направлением», - сказала Андрею Филатову Наталья Комарова.
Во время беседы губернатор подчеркнула, что бизнес нуждается не в поддержке (как, например, сироты), а в сопровождении.
«Здесь проведем полную ревизию отношений, ревизию всех форм поддержки и сопровождения в части их эффективности и КПД. И будем говорить о тех направлениях, где речь идет о создании рабочих мест с высокой добавочной стоимостью, научных технологий, ИТ-разработках», - пообещал градоначальник.
Дороги волнуют - согласен и то не всех. Большенство кого они волнуют автолюбители! Других эта проблема волнует в меньшей степени! Неужели не понятно представителям власти - что разные проблемы волнуют.
Горожан волнуют : Где новые школы?! Куда дети пойдут учится и будет ли наконец учеба в одну смену?! Кто скажет и положит голову на эшафот? Решая ее в сказанный срок?!
Где будут получать теже рабочие профессии вчерашние школьники?!
Где новые ПТУ?! Кому в голову идея пришла что молодежи важен креатив?! Им важно получить профессию ту, которая прокормит!
Поддержка бизнеса интересна не всему так называемому бизнес-сообществу , а маленькой части .. причем мизерной!