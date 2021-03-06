О самоиронии нового главы Сургута Андрея Филатова и отсутствии губернатора на инаугурации

В Сургуте – новый глава Андрей Филатов. Его благополучно выбрали депутаты городской думы, и в тот же день состоялась инаугурация. Первые заявления нового мэра о том, что он будет «работать 24 часа в сутки, в том числе головой», а также ход инаугурации и отсутствие на ней Натальи Комаровой стали предметом разбора на проекте «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Сегодня говорим о главном событии – это избрание нового главы Сургута. У нас 27 февраля новым градоначальником стал Андрей Филатов, он еще формально является депутатом думы Югры, его отставку примут в скором времени, и он бывший замгубернатора Натальи Комаровой. Вот и получается, выборы прошли, 20 депутатов из 22 присутствовавших проголосовали за его кандидатуру, в тот же день прошла инаугурация, все были счастливы. Операция двухмесячная подошла к завершению. Давай обсудим, что мы увидели в этот, что было интересного, что теперь ждем от нового главы. Он сказал, что будет работать 24 часа в сутки и при этом еще и головой. Как тебе тот день? Следил ли ты за происходящим? Что тебе показалось любопытным?

Т.С.: Давай вспоминать. Дмитрий Попов на своей инаугурации сделал историческое заявление об автомобиле, который ему достался от предшественника. Там как-то версии разнятся, то ли «машина в исправном состоянии, надо только держаться за руль», или наоборот: «надо немного подрихтовать и, в целом, автомобиль исправный». Тогда Попова многие аналитики притягивали за эту фразу – «машину надо вообще менять, зачем тогда вся эта история с новыми выборами». И, в общем-то, так, он был мэром шесть лет и на сидоровском авто ездил. Вадим Шувалов, я не помню, что он сказал на инаугурации. Что-то такое теплое. Установок он не давал. Вот Андрей Филатов попытался презентовать себя неформально, нашел образ, сравнение.

В общем, когда человек говорит, что он собирается работать головой – это не плохо. Это подает определенные надежды. Для меня, конечно, лучше, когда градоначальник собирается работать головой, а не рихтовать старый автомобиль. Порой, все-таки, надо избавляться от старых вещей беспощадно, а вокруг себя все обновлять.

Если это не просто красивая фраза, а человек реально относится к себе с юмором, то это прекрасно, это вселяет определенные оптимистические надежды на изменения в Сургуте. Мне кажется, у Филатова чувство юмора здоровое, во всяком случае, то, что мы сейчас видим, говорит о том, что он не лишен самоиронии. Это очень привлекательное качество. Посмотрим, как дальше будет. Все-таки, Александр Сидоров много шутил, у Попова чувство юмора было КВНовское. Ну, посмотрим, будем сравнивать.

Д.Щ.: Желательно, чтобы не только качество их шуток сравнивать, но и качество их работы. Что подметили люди: то, что на инаугурации из окружного руководства присутствовал только заместитель губернатора Югры, Шувалов. И странно показалось, что там нет ни Натальи Комаровой, ни первого ее заместителя по внутренней политике, который, насколько мы можем судить, курировал всю операцию по смене главы Сургута, Алексея Шипилова. Как мы можем объяснить эту ситуацию?

Т.С.: Мне тоже показалось это обстоятельство обращающим на себя внимание, тем более что Наталья Комарова в день инаугурации Филатова находилась не в Ханты-Мансийске, у нее была поездка по Югре, она была, по-моему, в Октябрьском в этот день. Или в Советском, я не помню. Но она где-то точно была.

Это немного странно, потому что на церемонию вступления в должность и Вадима Николаевича, и Дмитрия Валерьевича приезжал весь цвет.

Д.Щ.: И Богданов, извини меня. Дважды он, по-моему, был.

Т.С.: Я уж молчу о Сидорове, поэтому что это могло бы значить – будем только версии строить.

Д.Щ.: Есть версия такая, она простая, но понятная: институт выборов в округе настолько девальвирован, что смена… Ну, то есть, никто же не приходит на назначение директора департамента окружного в большой зал и праздновать его вступление в должность. Тут тоже самое. Ну да, ну поменяли, убрали старого мэра, назначили нового. Но, по большому счету, это стало каким-то техническим процессом, лишенным каких-то подтекстов. Девальвация выборов, мы к этому шли и пришли.

Т.С.: Я бы не согласился. Все-таки, для губернатора выборы или назначение руководителя муниципалитетов является нормальной, описанной законом процедурой. Какая разница как назначается руководитель. Завтра перепишут законы, мы будем выбирать их на всеобщих выборах, и точно также муниципалитеты будут выбирать глав. В этом плане я не думаю, что у Натальи Владимировны какие-то градации, в каком случае приезжать, а в каком нет. Допускаю, что была какая-то техническая причина, но она действительно обращает на себя внимание.

Возможно, если склоняться к теории заговора, чем я не хотел бы заниматься: может быть, то обстоятельство, что выборы главы Сургута прошли не так гладко, как рисовалось сначала, не с первого раза, может, в этом есть какая-то причина, но я бы для упрощения жизни всех остановился бы просто на каком-то техническом моменте и дальше бы не копал.

Д.Щ.: А давай чуть-чуть усложним жизнь наблюдателей. Была другая версия. О том, что это не столько очень условное неоцененность этих выборов, а возвышение Вадима Шувалова, который регистрируется как некий куратор Сургута уже в округе. Может ли это что-то значить с этой стороны?

Т.С.: Мне кажется, это не значит ровным счетом ничего. Потому что отставка есть отставка, это простые алгоритмы. Ты был главой Сургута, ты перестал быть главой Сургута. Что такое для сургутского муниципалитета один из многих заместителей губернатора? Даже если ты курируешь свою бывшую вотчину, то муниципалитет все еще живет по своим законам. Вот Шипилов значит для любого муниципалитета Югры очень много, зам по финансам значит очень много. А Вадим Николаевич пока непонятен для сургутских чиновников, бывшей его команды не существует практически, новая команда устремлена в другие задачи и здесь контакты между тем же Филатовым и Шуваловым будут носить исключительно рабочий характер. Я не вижу никакой подоплеки, и не считаю, что таким жестом Наталья Владимировна позволила Вадиму Николаевичу как-то себя зафиксировать негласного руководителя или куратора Сургута. Нет, я думаю, это стечение обстоятельств. Бывает же так, что в одной точке встречается множество факторов и зрители, которые сидят в зале, видят не тот спектакль, на который рассчитывали.

Заканчиваю. Но если это так, это такой способ укрепить Вадима Шувалова в качестве его статуса, то ради бога. Чем плохо для Сургута иметь собственного заместителя губернатора? Если мы рассматриваем этот процесс с точки зрения интересов нашего города, то отлично, наконец-то Югры созрела для того, чтобы у руководителя региона был персональный заместитель по городу Сургуту. Город более чем заслуживает такого подхода. Главное, чтобы были еще реальные дела, которые приносят Сургуту пользу от этого.

Д.Щ.: Сейчас мы перейдем к следующему разговору о кадровой политике нового главы. Там уже есть некоторые тенденции, которые хотелось бы обсудить. Пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки видео, читайте СИА-ПРЕСС и переходите ко второй части.