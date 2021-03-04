Очередная странная инициатива чиновников вызвала большие споры в городской думе

Сургуту предложено обзавестись арт-резиденцией. В этом проекте меня очень смущают два момента.

Смысловой

Я так понимаю, что сама идея под красивым названием Арт-резиденция родилась в недрах окружного закона о креативной индустрии. Закон, в свою очередь, появился с подачи губернатора, которая давно живет с вопросом – какой альтернативный путь развития региона? Условно говоря, будущее Югры, кроме нефти – какое оно, и что может быть здесь иными драйверами роста? Вопрос серьезный, вопрос про будущее региона. И требует такого же серьезного к нему подхода. С участием самых разных социологов, урбанистов, методологов и других системно мыслящих ученых, которые вовлечены в разные сферы развития общества в регионах нашей страны. Задача глобальная и не одного дня.

Окружные чиновники попытались решить ее через быстрый и понятный им путь решения – что нужно сделать, чтобы из региона хотя бы не уезжали талантливые люди самых разных возрастов, которые не видят себя нефтяниками и газовиками? Ответом стал окружной закон о креативной индустрии от 27 июля 2020 года. В нем перечислены десятки видов самой различной деятельности, которые округ собирается развивать и поддерживать. Но так как вразумительно апробированных аналогов такого закона нет, то в него насовали много всего, от туризма, до условного «вырезания лобзиком». Одним из направлений этого закона и стало создание в округе арт-резиденций.

В Сургуте форпостом этого проекта стала инициативная группа, которая известна своим умением рисовать в основном на стенах старых ПТУшек и паркингов. Вообще, направление стрит-арт известно уже давно, существует великое множество стилей, в самых разных городах нашей страны есть настоящие произведения уличного искусства. В Сургуте авторы ограничились почему-то только однотонно желтыми пейзажами осени, а вершиной их творчества стал разрисованный бетонный парапет на речной набережной, отразивший исторические страницы города. Это и было преподнесено, как та самая креативная индустрия, которая ярко и глубоко отвечает вызовам современного дня и нашего с вами счастливого будущего. Власть, конечно, прослезилась, наградила авторов чем могла, медальками и должностями, и вопрос – кто в Сургуте будет отвечать за креативное будущее был решен.

Финансовый (за чей счет банкет?)

Следуя логике, закон окружной – значит и деньги на его реализацию оттуда? Ан нет. Сургутские чиновники стукнули себя кулаком в грудь и рьяно бросились искать резервы. Быстренько нашли помещение (бывший городской архив) и заложили сначала две бюджетные ставки, но потом одумались и предложили сразу пять! И новому мэру приятное сделать и губернатору показать свою преданность и креативность. Сумма на три года составила более 18 млн рублей.

Если посчитать возможную прибыль от сдачи бывшего архива в аренду – его площадь 340 кв. м в центре города – то за три года это минимум еще 15 млн рублей, а в сумме – уже 33 млн рублей. И это на фоне того, как практически во всех городских объектах спорта и культуры по решению городских властей в целях экономии сократили всех администраторов, бухгалтеров, техперсонал и охрану. И все это передали на аутсорсинг сторонним компаниям. Руководители данных подразделений буквально взвыли – экономии в итоге никакой, а качество переданных услуг упало ниже плинтуса, а требовать теперь, по сути, не с кого. Битва шла за каждую ставку, руководители городских объектов доказывали чиновникам пагубность и неэффективность подобных решений. Ответ был один – в городском бюджете нет средств, надо затягивать пояса. А тут вдруг такая щедрость.

Такая же странная щедрость относится к городским молодежным центрам, у нас их четыре. И каждый из них имеет свое немаленькое помещение и большой штат, на содержание которых ежегодно город тратит – около 500 млн рублей! А вам что-нибудь известно об их существовании, уже не говоря о результатах их многолетней деятельности? Скажу больше – этих данных нет ни у депутатов, и даже у самих сотрудников администрации, которые отвечают за информационное освещение. А деньги каждый год исправно тратятся. Вот уж показательный пример чиновничьего креатива.