16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5187   EUR  88,8768  

Новости

Больше новостей
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?
Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?
Комментировать
0
Вы регистрируетесь в ГИС «Цифровое уведомление» на входе в кафе и в рестораны?
Комментировать
0
За 2020 год вы стали тратить в продуктовых магазинах...
Комментировать
0
Есть ли у Сургута туристический потенциал?
Комментировать
0
Оцените работу Анны Томазовой в качестве и.о. главы Сургута.
Комментировать
0
Необходимо ли срочно менять адресные таблички на домах Сургута?

Да 28.8%

Нет 61.8%

Не знаю 9.4%

Всего голосов: 212

Комментировать
0
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута

Отлично 5.8%

Хорошо 14.3%

Удовлетворительно 17.8%

Плохо 26%

Не знаю 36%

Всего голосов: 258

Комментировать
0
Больше опросов

Арт по-сургутски

Очередная странная инициатива чиновников вызвала большие споры в городской думе

Арт по-сургутски

Сургуту предложено обзавестись арт-резиденцией. В этом проекте меня очень смущают два момента.

Смысловой

Я так понимаю, что сама идея под красивым названием Арт-резиденция родилась в недрах окружного закона о креативной индустрии. Закон, в свою очередь, появился с подачи губернатора, которая давно живет с вопросом – какой альтернативный путь развития региона? Условно говоря, будущее Югры, кроме нефти – какое оно, и что может быть здесь иными драйверами роста? Вопрос серьезный, вопрос про будущее региона. И требует такого же серьезного к нему подхода. С участием самых разных социологов, урбанистов, методологов и других системно мыслящих ученых, которые вовлечены в разные сферы развития общества в регионах нашей страны. Задача глобальная и не одного дня.

Окружные чиновники попытались решить ее через быстрый и понятный им путь решения – что нужно сделать, чтобы из региона хотя бы не уезжали талантливые люди самых разных возрастов, которые не видят себя нефтяниками и газовиками? Ответом стал окружной закон о креативной индустрии от 27 июля 2020 года. В нем перечислены десятки видов самой различной деятельности, которые округ собирается развивать и поддерживать. Но так как вразумительно апробированных аналогов такого закона нет, то в него насовали много всего, от туризма, до условного «вырезания лобзиком». Одним из направлений этого закона и стало создание в округе арт-резиденций.

В Сургуте форпостом этого проекта стала инициативная группа, которая известна своим умением рисовать в основном на стенах старых ПТУшек и паркингов. Вообще, направление стрит-арт известно уже давно, существует великое множество стилей, в самых разных городах нашей страны есть настоящие произведения уличного искусства. В Сургуте авторы ограничились почему-то только однотонно желтыми пейзажами осени, а вершиной их творчества стал разрисованный бетонный парапет на речной набережной, отразивший исторические страницы города. Это и было преподнесено, как та самая креативная индустрия, которая ярко и глубоко отвечает вызовам современного дня и нашего с вами счастливого будущего. Власть, конечно, прослезилась, наградила авторов чем могла, медальками и должностями, и вопрос – кто в Сургуте будет отвечать за креативное будущее был решен.

Финансовый (за чей счет банкет?)

Следуя логике, закон окружной – значит и деньги на его реализацию оттуда? Ан нет. Сургутские чиновники стукнули себя кулаком в грудь и рьяно бросились искать резервы. Быстренько нашли помещение (бывший городской архив) и заложили сначала две бюджетные ставки, но потом одумались и предложили сразу пять! И новому мэру приятное сделать и губернатору показать свою преданность и креативность. Сумма на три года составила более 18 млн рублей.

Если посчитать возможную прибыль от сдачи бывшего архива в аренду – его площадь 340 кв. м в центре города – то за три года это минимум еще 15 млн рублей, а в сумме – уже 33 млн рублей. И это на фоне того, как практически во всех городских объектах спорта и культуры по решению городских властей в целях экономии сократили всех администраторов, бухгалтеров, техперсонал и охрану. И все это передали на аутсорсинг сторонним компаниям. Руководители данных подразделений буквально взвыли – экономии в итоге никакой, а качество переданных услуг упало ниже плинтуса, а требовать теперь, по сути, не с кого. Битва шла за каждую ставку, руководители городских объектов доказывали чиновникам пагубность и неэффективность подобных решений. Ответ был один – в городском бюджете нет средств, надо затягивать пояса. А тут вдруг такая щедрость.

Такая же странная щедрость относится к городским молодежным центрам, у нас их четыре. И каждый из них имеет свое немаленькое помещение и большой штат, на содержание которых ежегодно город тратит – около 500 млн рублей! А вам что-нибудь известно об их существовании, уже не говоря о результатах их многолетней деятельности? Скажу больше – этих данных нет ни у депутатов, и даже у самих сотрудников администрации, которые отвечают за информационное освещение. А деньги каждый год исправно тратятся. Вот уж показательный пример чиновничьего креатива.


нравится (9) не нравится (1)
Сегодня в 12:27, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:15
Какой креатив могут создать те, кто изначально к данному не приспособлены?
Создать очередное теплое место - это они могут. Обоснуют красиво, планы нарисуют, прожекты ;; И все. Дальше - сами понимаете. Пояснений не требуется.
Может не надо ничего создавать? Просто не мешать и все.
Дать денег на гранты, простые, понятные.. По улучшению облика города. Выделить "стены" , деньжат подкинуть на краску. Пусть рисуют.. Потом выбрать лучшее ... Другой контракт заключить.
Пусть город украшают.. Даже идею подкину: Закрашивать исписанные фасады домов. Вот пусть обыграют ... Проявят свою креативность и польза большая ..
Видно всем будет работа креатива...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки 2674
  2. ​Нижневартовец получил «условку» за «паленый» алкоголь под известной маркой 1149
  3. Из-за замерзшего трубопровода в домах центрального района Сургута текла ржавая вода 1129
  4. В некоторых микрорайонах Сургута отключили воду, потому что она была грязной 1077
  5. ​На трассе Югры в автомобильной аварии погибли двое человек 1062
  6. Сургут весной не утонет – снег вовремя расчистят 1021
  7. ​В России нашли сразу два новых вида мошенничества 1019
  8. ​Югорским заключенным расскажут онлайн об их правах и возможностях после освобождения 926
  9. ​Артем Кириленко уходит с поста заместителя председателя думы Сургута 815
  10. ​Может, нынешние критики потом скажут: «Извините, я ошибался. Сидоров, Шувалов, Филатов, Кириленко или еще кто другой – сделали для города много» 602
  1. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7820
  2. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7744
  3. ​Намек ясен 4170
  4. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 4017
  5. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 3954
  6. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3606
  7. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3583
  8. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 3442
  9. Югорского спасателя обвинили в коррупции и мошенничестве 3390
  10. За сутки в ХМАО 116 жителей заболели COVID-19, а двое от него скончались 3047
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20449
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13486
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11298
  4. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 11291
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10618
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8917
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8331
  8. В Нефтеюганске будут судить мужчину за поножовщину 8131
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7820
  10. ​Спасти от самих себя 7801

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика