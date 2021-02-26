Утверждение замглавы Сургута Владимира Шмидта о том, что он «ничего не сломал», не соответствует действительности

Промежуточные итоги руководства архитектурно-строительным блоком в администрации Сургута стали темой для проекта «О чем говорят» на этой неделе. Ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – отреагировали на главное высказывание уходящего замглавы города Владимира Шмидта о его главной заслуге – «ничего не сломал».

Но это, конечно, не совсем соответствует действительности, считает Тарас Самборский. Он указывает на массу странных проектов, некачественных решений и откровенно вредящих городу новых строительств, которые пришлись на бытность нынешней команды, курирующей архитектурно-строительный блок в Сургуте.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Поздравьте меня с новой студией, в которой я нахожусь сегодня впервые. Значит, Тарас Самборский у себя.

Тарас Самборский: У тебя должна быть какая-то картинка на заднем плане обязательно.

Д.Щ.: Да, но мы доработаем ее внешний вид чуть позже. А пока что у нас следующая тема. Она у нас одна, но она объемлет в себе несколько событий, которые произошли в рамках сургутской повестки. Когда мы выйдем, скорее всего, уже пройдут выборы главы горда, они назначены на 27 февраля. У нас там три претендента – Андрей Филатов, ключевой претендент и депутат думы, а также два кандидата, которые называются на данный момент техническими – это Юрий Валгушкин, заместитель главного архитектора, директора департамента архитектуры и градостроительства, и Алла Сыч, представитель счетной палаты Сургутского района.

Этих троих людей из 30 заявившихся допустили к выборам, и теперь они у нас будут бороться. Вот из них будут выбирать наши депутаты. Мы понимаем, что выберут, скорее всего, Филатова, и мы понимаем, что сейчас начинается самое интересное, что будет происходить вокруг команды Вадима Шувалова. И сегодня произошло интересное событие, на момент записи шла пресс-конференция Владимира Шмидта, заместителя главы города, который уже уходит в отставку, который курировал строительную отрасль. И он заявил о том, что он считает своим достижением, одним из, то, что он ничего не успел сломать в строительной сфере. Как бы ты, Тарас, расценил это высказывание и самокритичную оценку?

Т.С.: Мне кажется, это не просто самокритичная оценка, это мужественное признание. Владимир Шмидт не успел за время своего руководства с сургутским строительным сектором сломать ни одного крана, ни одной бетономешалки, ни одной лопаты. Это мощный зачет. Он, вероятно, это имел в виду? А что он еще мог сломать? Я не могу представить, в голову лезут всякие страшные мысли. Я думаю, что он, конечно, этим своим великолепным откровением и войдет в сургутскую историю. Не на очень долго, но тем не менее.

Полтора года или больше человек был ключевым чиновником администрации одного из ключевых городов страны. Я уж молчу – Югры. Стройка, и все, что касается архитектуры, строительства, распределения земли, относятся к последней функции любого муниципалитета нашей страны. Собственно, земельные ресурсы правительства – это те муниципальные ресурсы, которые после выстраивания вертикали власти в России остались в руках муниципальных властей. И вот человек, в общем-то, по статусу своему являющемся ключевым чиновником мэрии, я бы даже сказал, при определенных обстоятельствах, зам по стройке – это второй человек в муниципалитете. И если человек за полтора года не создал ничего, если он единственное, что может написать в своем резюме – «я ничего не сломал», то мы, конечно, имеем дело с катастрофой кадровой в сургутском муниципалитете. Полтора года – это срок достаточный для того, чтобы сделать несколько принципиальных для муниципалитета вещей. Этого срока достаточно, чтобы наполнить вверенное ведомство квалифицированными кадрами. Не Солодами, Валгушкиными, которые сейчас притворяются…

Д.Щ.: Ну, погоди. Валгушкин – кандидат целый, допущенный кандидат.

Т.С.: Ну, он кандидат целый, допущенный. Так вот тоже будет, видимо, в каком-то его резюме. Мы говорим о том, что город Сургут при гигантском индустриальном, технологическом, кадровом, финансовом потенциале совершенно не реализует те возможности, которые ему даны. Он просто не реализует их никак. Давайте мы за последние четыре года посмотрим, какие проекты в Сургуте реализованы, сколько проектов было декларировано, какого качества были декларированы. Кроме невнятного бормотания про сургутский вокзал, который «не говно, а модерн», к которому городская власть никакого отношения не имеет – это объект российской железной дороги. Кроме не менее невнятной презентации набережной реки Сайма, кроме несостоявшегося проекта реновации набережной Оби в районе речпорта, кроме, мягко говоря, неквалифицированного проекта ГКЦ, и, наконец, кроме пресловутой Центральной площади, в сфере развития города ничего предложено не было. Ну, еще скандальный этот автовокзал.

Д.Щ.: Была еще тема с реконструкцией Кедрового Лога. Там, вроде, даже, что-то неплохое получалось.

Т.С.: Ну, там что-то неплохое получалось с точки зрения городских чиновников, а с точки зрения Владимира Богданова, там получилось что-то, что не понравилось «Сургутнефтегазу». Оставим этот спор за рамками нашего разговора.

Д.Щ.: Ну, еще плюс несколько лет у нас идет обсуждение парка «За Саймой», запускается обсуждение реновации проспекта Ленина.

Т.С.: Хорошо, раз мы перечисляем, мы добавим сюда, конечно, пресловутый скандал, с которого началось восшествие на престол команды Вадима Шувалова – ботанический сад, прибавим сюда реновацию улицы Ленина, о которой мы говорили подробно и которая вызывает уже бесспорные вопросы к этому проекту, прибавим сюда и парк «За Саймой», и оставшиеся другие проекты. Просто само перечисление всех прожектов, которые выходили на публику, говорит о том, что единой концепции города, как территории, у сургутской мэрии не было. Это не сформировано. Публике представляется дешевые с пиаровской точки зрения проекты, но это не проекты, а выкидыши – в них нету цели, нет смысла, взаимосвязи, они не составляют комплексное видение развития города как территории на ближайшую краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Ни один чиновник сургутской администрации, отвечающий за среду, архитектуру, стройку, инвестиции, экономику не скажет, не сформулирует того, каким должен быть в результате деятельности чиновников город Сургут через, скажем, 50 лет. Просто эта задача для них неподъемна, они не смогут об этом сказать в лаге временном в 10 лет.

Д.Щ.: Да, я хотелось просто поговорить, вспомнить еще один эпизод. Он микроскопический, но очень показательный. На «твоем Сургуте» вышел ответ на вопрос о том, что же будет с набережной Оби. И как раз Валгушкин отвечал ей, что пока ничего там нет и не будет, потому что концессионер слился, разговор не пошел и плана у нас больше нет. Это тоже, мне кажется, яркий показатель того подхода, который есть у строительных властей.

Т.С.: Это яркий показатель интеллектуального бессилия сургутских чиновников. История с набережной… И вообще, там же речь идет о концессии по реновации этой территории.

Д.Щ.: Там должен был быть парк развлечений.

Т.С.: Какой-то парк развлечений, подъездные пути, вероятней всего, новая коммунальная инфраструктура, коммерция, речь, как я понимаю, идет о предприятии «Сургутгазстрой». Ну, там фигурант господин Птицын. Я так бы хотел сказать – я глубоко в детали конфликта в сургутскую администрацию с «Сургутгазстроем» не вникал. Я знаю, что лично курировал проект все тот же господин Жердев, который курирует проект реновацию улицы Ленина, занимался Центральной площадью и многими другими проектами. Я полагаю, что в любом случае «Сургутгазстрой», какие бы условия не оговаривались, была бы гораздо лучшим для города подрядчиком, чем тот, кто сварганил нам Центральную площадь. Возможно, они не договорились о тех условиях, которые всегда остаются за скобками всяких публичных деклараций, может быть, это конфликт принципиальных настолько, что одна сторона не захотела иметь дело с другой, я допускаю. История с «Сургутгазстроем» здесь вторична. Первично желание городско й власти завершить заявленный проект. Дело ведь не в «Сургутгазстрое» – если ты хочешь сделать набережную, привести эту территорию в порядок, какая разница, с каким концессионером работать. Сделай конкурс, призывай ряд девелоперов и выбирай продукт, который выгоден городу.

А здесь мы сталкиваемся с тем подходом, который демонстрирует сургутская мэрия в концессии ГТС. Работа вся заточена под одного конкретного игрока и ни шага в лево, ни шага в право чиновники от этой схемы сделать не хотят или не могут. Вот подобный подход привел к тому, что концессия по Черному мысу также не состоялась. Вероятно, «Сургутгазстрой» требовал дополнительные условия, я понимаю, что перекладывать сети муниципальные – это иные суммы, нежели просто сделать благоустройство набережной и поставить там за счет собственных инвестиций какой-то аттракцион. Но это вопрос переговоров. И если город ставит перед собой задачу развить территорию, то он должен эту задачу выполнить. На это они подписаны все, за это мы им платим зарплату. Не за то, как господин Шмидт, не поломал ничего. Нет. А за то, что они должны за то время, на которое мы их нанимаем, дать нам приятный и положительный результат для города. Этого положительного результата пока не наблюдается. Это либо бормотание по тем или иным проектам, либо прямой вред городу, который мы наблюдаем на той же площади, в виде этого ужаса на улице Республики. Это все согласовали господин Шмидт, Валгушкин, Солод, это делалось в их бытность, и таких строек по городу уже несколько. И это все произошло при них.

Кстати, заявление уважаемого господина Шмидта о том, что он ничего не испортил, не совсем соответствует действительности. Конечно же, за то время, которое сургутской территорией, как территорией развития, руководил он и его подчиненные, за это время город испортился, он не стал лучше. Покажите, в чем город стал лучше?

Д.Щ.: Ну, к какому выводу мы приходим? То есть, у нас при условии, что господин Шмидт уже уходит, про господина Солода слухи ходили о том, что он может подать в отставку, и при том, что Юрий Валгушкин у нас входит в число претендентов на пост главы, какие выводы мы можем сделать? Что теперь для Валгушкина открывает эта вся история? Может, он таким способом может нацелиться на место директора ДАиГа?

Т.С.: Может. Я думаю, что он и нацелен на это. На самом деле, Валгушкин – ключевой игрок в ДАиГе. И многие критические стрелы, которые там от строителей или игроков рынка летят в Солода, справедливей было бы адресовать на господина Валгушкина, и любой сталкивается с вопросами земли, строительных разрешений, скажет, что реальный аппаратный вес у господина у Валгушкина еще будь здоров. Скажем так, всякие деликатные вопросы, связанные с выдачей разрешения на строительство, господин Валгушкин решает весьма эффективно в пользу вот этих застройщиков. Но, поскольку мы только что говорили, что в городе Сургуте архитектурного развития нет, а архитектурный рост и безобразие появляются, то делайте вывод, какое качество у аппаратного веса этих персонажей.

Конечно, формально, по статусу, он мог бы поучаствовать в этих поддавках, почему бы ему не поработать кандидатом в главы города Сургута. Может, за это дадут должность, оставят. Вполне вероятно, мое представление о том, как вероятный будущий глава Сургута видит свою кадровую политику, не давала бы ни господину Солоду, ни Валгушкину каких-то надежд в этом вопросе.

Т.С.: Ну что ж, ладно. Тогда мы проследим за тем, как все это будет происходить. Я думаю, у нас довольно оперативно произойдет инаугурация и восхождение на должность, и какие-то первые решения кадровые. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Конечно, обсудим это у нас на «О чем говорят», подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, читайте нас, комментируйте, пишите, будем на связи. До свидания.